Megint gyengült a forint: estére már ennyit kértek az euróért

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 374,86 forint és 376,73 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 411,08 forintról 412,45 forintra ment fel, míg a dolláré 317,35 forintról 319,15 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1820 dollárról 1,1792 dollárra változott.