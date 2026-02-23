Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni valójában nem létező vagy nem a lánc által forgalmazott ajánlatoknak. A trend miatt megkerestük a diszkontláncot, milyen mértékű problémáról van szó, és hogyan védekeznek a márkanévvel való visszaélések ellen.
Az utóbbi időben a Pénzcentrum több olyan tartalomba is belefutott a TikTokon és az Instagramon, jellemzően rövid videókban, amelyek a „Lidl” márkanév alatt futnak, de nem a Lidl által forgalmazott termékeket mutatják be. A videók alapján egyértelműen felmerül a védjeggyel való visszaélés gyanúja. Ráadásul nemcsak nemzetközi példákkal találkoztunk, hanem magyar nyelvű verziókkal is.
A jelenség kapcsán megkerestük a Lidl Magyarországot, hogy milyen mértékű problémáról van szó, és hogyan lépnek fel a hamis vagy megtévesztő tartalmakkal szemben.
Csalások a Lidl nevével
A vállalat a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a nagy és globálisan ismert márkák gyakran célpontjai az online csalóknak.
Egyértelműen nemzetközi jelenségről van szó, amely Magyarországon is jelen van, különösen a kiemelt kereskedelmi időszakokban, mint például az ünnepek vagy a Black Friday
- közölték. A Lidl azonban több szinten is fellép a visszaélések ellen. Folyamatosan monitorozzák például az online felületeket, és ahol technikailag lehetséges, például a Meta platformjain, saját felismerő rendszert alkalmaznak a hamis tartalmak kiszűrésére és jelentésére. Emellett az anyavállalat, a Lidl Stiftung központi felületet működtet a csaló weboldalak bejelentésére és letiltására.
A cég hangsúlyozta, hogy minden beérkező vásárlói vagy munkatársi jelzést kivizsgálnak, és szükség esetén jogi lépéseket is tesznek. „Súlyosabb vagy nagy számban megjelenő visszaélések esetén jogi osztályunk megteszi a szükséges büntetőfeljelentéseket a hatóságoknál” - írták.
Mindezek mellett a vállalat szerint kiemelten fontos a fogyasztók tájékoztatása is. Közösségi médiafelületeiken rendszeresen tesznek közzé edukatív, figyelemfelhívó tartalmakat, amelyek segítenek felismerni a hivatalos Lidl-oldalakat és elkerülni az átveréseket. A vásárlókat arra kérik, hogy mindig ellenőrizzék a hirdetések hitelességét, és kizárólag a hivatalos csatornákon megjelenő információkban bízzanak.
