A Lidl nagy német élelmiszerüzletlánc a Designer Outlet Parndorf közelében és a bevásárlószatyrokkal távozó emberek
Vásárlás

Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után

Pénzcentrum
2026. február 23. 14:33

A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni valójában nem létező vagy nem a lánc által forgalmazott ajánlatoknak. A trend miatt megkerestük a diszkontláncot, milyen mértékű problémáról van szó, és hogyan védekeznek a márkanévvel való visszaélések ellen.

Az utóbbi időben a Pénzcentrum több olyan tartalomba is belefutott a TikTokon és az Instagramon, jellemzően rövid videókban, amelyek a „Lidl” márkanév alatt futnak, de nem a Lidl által forgalmazott termékeket mutatják be. A videók alapján egyértelműen felmerül a védjeggyel való visszaélés gyanúja. Ráadásul nemcsak nemzetközi példákkal találkoztunk, hanem magyar nyelvű verziókkal is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenség kapcsán megkerestük a Lidl Magyarországot, hogy milyen mértékű problémáról van szó, és hogyan lépnek fel a hamis vagy megtévesztő tartalmakkal szemben.

Csalások a Lidl nevével

A vállalat a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a nagy és globálisan ismert márkák gyakran célpontjai az online csalóknak.

Egyértelműen nemzetközi jelenségről van szó, amely Magyarországon is jelen van, különösen a kiemelt kereskedelmi időszakokban, mint például az ünnepek vagy a Black Friday

- közölték. A Lidl azonban több szinten is fellép a visszaélések ellen. Folyamatosan monitorozzák például az online felületeket, és ahol technikailag lehetséges, például a Meta platformjain, saját felismerő rendszert alkalmaznak a hamis tartalmak kiszűrésére és jelentésére. Emellett az anyavállalat, a Lidl Stiftung központi felületet működtet a csaló weboldalak bejelentésére és letiltására.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
EZ IS ÉRDEKELHET
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!

A cég hangsúlyozta, hogy minden beérkező vásárlói vagy munkatársi jelzést kivizsgálnak, és szükség esetén jogi lépéseket is tesznek. „Súlyosabb vagy nagy számban megjelenő visszaélések esetén jogi osztályunk megteszi a szükséges büntetőfeljelentéseket a hatóságoknál” - írták.

Mindezek mellett a vállalat szerint kiemelten fontos a fogyasztók tájékoztatása is. Közösségi médiafelületeiken rendszeresen tesznek közzé edukatív, figyelemfelhívó tartalmakat, amelyek segítenek felismerni a hivatalos Lidl-oldalakat és elkerülni az átveréseket. A vásárlókat arra kérik, hogy mindig ellenőrizzék a hirdetések hitelességét, és kizárólag a hivatalos csatornákon megjelenő információkban bízzanak.
Címlapkép: Getty Images
