A fotó Budapesten készült
Autó

Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:03

Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható. Az alábbiakban azokat a modelleket mutatjuk be, amelyek ideálisak városi autónak.

Az autók évek óta egyre nagyobbak. Ami kényelmet és tágasabb utasteret jelent, az hátrány is lehet: a belvárosban egy nagy, nehezen átlátható autó gyakran inkább akadály, különösen parkoláskor. Városi használatra ezért érdemes inkább kisebb autót választani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kis, városbarát autók szerencsére még nem tűntek el teljesen. Az ADAC minden egyes járművet a tesztjeiben a városi alkalmasság szempontjából is vizsgál, és több olyan modellt azonosított, amelyek ezen a téren jól teljesítenek.

Ebben a részértékelésben nem számít a motor teljesítménye vagy a terhelhetőség. A tesztmérnökök kizárólag az alábbi, városi közlekedés szempontjából lényeges tényezőket vizsgálják:

  • Hossz és szélesség: minél kisebb, annál jobb
  • Ajtók száma: a négyajtós kialakítás praktikusabb
  • Fordulókör: a jó manőverezhetőség kulcskérdés
  • Áttekinthetőség, körkilátás: például kanyarodáskor jól láthatók-e a kerékpárosok
  • Előre- és hátralátás: mennyire láthatók az akadályok, vannak-e segédeszközök (parkolóradar, kamera)
  • CO₂-kibocsátás városban: az alacsony fogyasztás és emisszió is fontos

Nagy hiányzó a listáról a városi autók etalonjának tartott Smart Fortwo, ám a modellt megszüntették, és az ADAC legutóbb 2018-ban tesztelte, ezért nem szerepel ebben az újabb összeállításban. Akkori 2,0-ás városi értékelésével azonban az élmezőnyben végzett volna - minél alacsonyabb a pontszám az 5-ös skálán, annál jobb az értékelés. Jó hír a rajongóknak: a tervek szerint 2026-ban érkezik az utódmodell.

Melyik a legjobb városi autó?

A Renault Twingo E-Tech Electric még így is az első helyen marad. Az ADAC 1,9-es értékelése szinte ideális városi autóvá teszi, különösen a mindössze 8,6 méteres fordulókör miatt. A kb. 150 kilométeres hatótáv városi használat mellett nem jelent komoly hátrányt.

Hasonló a helyzet a Honda e esetében is: a tesztben nagyjából 180 kilométeres hatótávot ért el. Az ötletesen megtervezett, kamerás visszapillantókkal felszerelt kisautó igazi különlegesség volt, de ma már csak használtan érhető el.

Ugyanakkor a nagy SUV-k és felsőkategóriás limuzinok nem ideálisak városi közlekedésre. Aki gyakran jár belvárosban, jobban jár egy kisebb méretű autóval: kevesebb erőforrást igényel, olcsóbb fenntartani, és jóval kevesebb stresszt okoz parkoláskor. A németek megjegyzik, hogy a gyártóknak sem lenne szabad szem elől téveszteniük a kis, városbarát modelleket, ám a miniautók és kisautók kínálata évek óta folyamatosan szűkül.

A Kia kitart a slágermodell mellett

Az egyre szűkülö piac egyik szereplője a Kia Picanto, amely kapcsán a márka hazai elnöke, Nagy Norbert korábbi interjúnkban arról beszélt, hogy a modell nagyon népszerű a kontinensen, főképp azért, mert számos európai országban az adózás köbcenti alapú, vagy CO2-kibocsátás alapján fizetnek, tehát ott az az előny, ha kicsi az autó. Például a hollandok nagyon sokat adtak el belőle és Olaszországban is jól szerepel. 

Ugyanakkor szerinte látni kell, hogy egy kisautó előállítási költsége nem sokkal kevesebb, mint egy nagyobb autónak, mert ugyan kicsit kevesebb acél van bennük, de más tekintetből ugyanazok a dolgok kellenek a kisautókba is, mint a nagyobbakba. Az uniós biztonsági előírások nagymértékben változtak, a táblafelismerő rendszertől a navigáción át a sávtartóig elég sok extra kötelező lett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ez megdrágította a terméket, és így végül nem lett gazdaságos már ezeknek a modelleknek a gyártása. Amelyik márka még jelen van ezen a piacon, annál vagy kijön még a matek, vagy olyan termékek vannak, amelyek kifutóban vannak, esetleg a volumen tudott úgy növekedni, hogy megmaradnak a palettán

- részletezte.

Összességében ebben a szegmensben valóban összement a kínálat, de azért maradt egy-két márka, aki még ilyen autókat is árul. Köztük vagyunk mi is, és ez a következő években sem fog változni, a Picanto velünk marad a tervek szerint. Egyébként nagyot lendíthet a kisautók piacán az, hogy az elektromos autóknak a mérete is elkezdett csökkenni, városi használatra pedig ezek a legmegfelelőbbek

- fogalmazott az elnök. Hozzátette: ha körülnézünk Budapesten, a közlekedő autók 80-90 százalékában egy ember ül, ehhez egy kicsi, elektromos autó is bőven elég.

Durvul a legolcsóbb új autók árversenye

Mint korábban megírtuk, Magyarországon látványosan kiéleződött a verseny a „legolcsóbb új autó” címéért. Tavaly decemberben a Volkswagen lépett nagyot, amikor a kedvező árú Polo-verzióval 5,98 millió forint alá vitte a belépőszintet. Bár a modell ára azóta minimálisan tovább csökkent, a konkurensek gyorsan reagáltak.

2026 februárjára már nem a Polo volt a legolcsóbb: a Kia 400 ezer forintos árcsökkentéssel 5,799 millió forintra vitte le a Picanto alapárát. Holtversenyben a harmadik helyen a Citroën C3 és a Fiat Pandina áll 5,99 millió forintos indulóárral, miközben mindkét modell jelentős dráguláson esett át az elmúlt hónapokban.

A korábbi listavezető Dacia Sandero 5,999 millió forinttal visszacsúszott a negyedik helyre, az ötödik pedig a stabil árú Hyundai i10 lett. A középmezőnyt az MG MG3 és a Suzuki Swift alkotja, mindkettő hat és fél millió forint körüli alapárral.

A lista végére visszatért az Opel Corsa, valamint a Mitsubishi Colt, míg a 10–11. helyen a kifutó Toyota Aygo X szerepel. Az összkép alapján jól látszik: a belépőszintű új autók ára továbbra is erős mozgásban van, és a gyártók komoly árversenyt folytatnak a legolcsóbb cím megszerzéséért.
Címlapkép: Getty Images
