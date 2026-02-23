Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
Döntött a német autóipari óriás: hatalmas leépítésbe kezdenek, rengeteg ember marad munka nélkül
Több mint 13 milliárd eurós refinanszírozási kötelezettség és az elektromos átállás lassulása nehezíti a Magyarországon is jelentős gyártókapacitással rendelkező ZF Friedrichshafen helyzetét. A világ harmadik legnagyobb autóipari beszállítója a pénzügyi nyomás enyhítése érdekében radikális lépéseket, köztük akár 14 ezer munkahely megszüntetését is mérlegeli - írja a Bloomberg.
A német vállalat pénzügyi nehézségei elsősorban két nagyszabású, összesen 20 milliárd dollár értékű felvásárlásra vezethetők vissza. Ezekkel az ügyletekkel a cég az elektromos járművekhez kapcsolódó portfólióját kívánta bővíteni, ám az eladósodás mértéke miatt a hitelminősítők a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolták a társaságot. A helyzetet súlyosbítja, hogy Európában a vártnál lassabban halad az e-mobilitás térnyerése, ami megkérdőjelezi a hatalmas befektetések gyors megtérülését.
A lassabb piaci átalakulásnak ugyanakkor van egy kedvező mellékhatása is a ZF számára. Mivel a belső égésű motorral szerelt és hibrid autók iránti kereslet tartósnak bizonyul, a vállalat hagyományos alkatrészgyártó üzletága további megrendelésekre számíthat, ami stabilizálhatja a bevételeket.
A cégvezetés aktívan dolgozik a pénzügyi stabilitás helyreállításán és a befektetésre ajánlott minősítés visszaszerzésén. A piac bizalmának visszatérését jelzi, hogy a februári kötvénykibocsátás hozama az előző évi 7 százalékról 5,5 százalékra mérséklődött. A ZF emellett csökkentette hitelállományát, és a rendelkezésre álló 6 milliárd eurós likviditási keret egy részét a 2027-ben lejáró kötvények visszavásárlására tervezi fordítani. A forrásteremtés érdekében eszközértékesítésekbe is kezdtek. Decemberben 1,5 milliárd euróért adták el a vezetéstámogató rendszerekkel foglalkozó divíziót a Samsung tulajdonában lévő Harman Internationalnak, továbbá a védelmi ipari részesedésük megduplázását is célul tűzték ki.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak. Míg az egri üzemből az elmúlt hónapokban több mint száz dolgozót bocsátottak el, addig az anyavállalat tervei között szerepel a sebességváltó-gyártás egy részének Németországból Magyarországra telepítése. Ezzel párhuzamosan Debrecenben januárban nyílt meg a ZF és a Foxconn közös gyára, amely a BMW elektromos modelljeihez készít alkatrészeket.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-