Döntött a német autóipari óriás: hatalmas leépítésbe kezdenek, rengeteg ember marad munka nélkül

Több mint 13 milliárd eurós refinanszírozási kötelezettség és az elektromos átállás lassulása nehezíti a Magyarországon is jelentős gyártókapacitással rendelkező ZF Friedrichshafen helyzetét. A világ harmadik legnagyobb autóipari beszállítója a pénzügyi nyomás enyhítése érdekében radikális lépéseket, köztük akár 14 ezer munkahely megszüntetését is mérlegeli - írja a Bloomberg.

A német vállalat pénzügyi nehézségei elsősorban két nagyszabású, összesen 20 milliárd dollár értékű felvásárlásra vezethetők vissza. Ezekkel az ügyletekkel a cég az elektromos járművekhez kapcsolódó portfólióját kívánta bővíteni, ám az eladósodás mértéke miatt a hitelminősítők a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolták a társaságot. A helyzetet súlyosbítja, hogy Európában a vártnál lassabban halad az e-mobilitás térnyerése, ami megkérdőjelezi a hatalmas befektetések gyors megtérülését.

A lassabb piaci átalakulásnak ugyanakkor van egy kedvező mellékhatása is a ZF számára. Mivel a belső égésű motorral szerelt és hibrid autók iránti kereslet tartósnak bizonyul, a vállalat hagyományos alkatrészgyártó üzletága további megrendelésekre számíthat, ami stabilizálhatja a bevételeket.

A cégvezetés aktívan dolgozik a pénzügyi stabilitás helyreállításán és a befektetésre ajánlott minősítés visszaszerzésén. A piac bizalmának visszatérését jelzi, hogy a februári kötvénykibocsátás hozama az előző évi 7 százalékról 5,5 százalékra mérséklődött. A ZF emellett csökkentette hitelállományát, és a rendelkezésre álló 6 milliárd eurós likviditási keret egy részét a 2027-ben lejáró kötvények visszavásárlására tervezi fordítani. A forrásteremtés érdekében eszközértékesítésekbe is kezdtek. Decemberben 1,5 milliárd euróért adták el a vezetéstámogató rendszerekkel foglalkozó divíziót a Samsung tulajdonában lévő Harman Internationalnak, továbbá a védelmi ipari részesedésük megduplázását is célul tűzték ki.

A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak. Míg az egri üzemből az elmúlt hónapokban több mint száz dolgozót bocsátottak el, addig az anyavállalat tervei között szerepel a sebességváltó-gyártás egy részének Németországból Magyarországra telepítése. Ezzel párhuzamosan Debrecenben januárban nyílt meg a ZF és a Foxconn közös gyára, amely a BMW elektromos modelljeihez készít alkatrészeket.