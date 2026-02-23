Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség égisze alatt működő Evolúció – Megújuló Vállalkozások Programja segít abban, hogy a vállalkozások generációváltása során a tudás, a tapasztalat és a jogkörök átadása zökkenőmentesen történjen. Általános tendencia, hogy a cégek 70-90%-a nem éli túl az első generációváltást. Egy jól felépített program segíthet abban, hogy az átadás-átvétel ne kockázatot, hanem valódi fejlődési lehetőséget jelentsen a hazai kis- és középvállalkozások számára.
A program keretében évente 50-70 vállalkozás számára összesen 12 órányi térítésmentes tanácsadás igényelhető a generációváltással kapcsolatban, melynek eredményeképpen egy személyre szabott átadási terv készül az adott társaság számára. A 2026-os évre vonatkozó jelentkezés már elérhető, ha Ön is igénybe szeretné venni az MGFÜ szolgáltatását, jelentkezzen mihamarabb!
Miért érdemes csatlakozni? – 5 érv a jelentkezés mellett!
· Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja az elmúlt öt évben több mint 400 vállalkozásnak nyújtott már támogatást.
· A programban való részvétel térítésmentes, így a vállalkozások kockázat nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást.
· A résztvevők online és személyes tanácsadás keretében kapnak gyakorlati segítséget, valamint egy konkrét, több éves átadási tervet, amely végigvezeti őket a cégátadás minden lépésén.
· A gyorsan változó gazdasági környezetben és a mindennapi operatív terhek mellett egyre nagyobb kihívást jelent a stratégiai döntéshozatal, ezért a tanácsadás kifejezett célja, hogy segítse a generációváltással összefüggő stratégiaalkotást.
· Tapasztalt tanácsadók segítenek felismerni és azonosítani a rejtett kockázatokat, és strukturált megoldásokat kínálnak. A folyamat tudatos megtervezésével elkerülhetők a családi vagy üzleti konfliktusok.
Hogyan lehet jelentkezni?
· Jelentkezés, regisztráció online a www.evolucio.mgfu.hu oldalon
· Önértékelési kérdőív kitöltése
Kik vehetik igénybe a térítésmentes szolgáltatást?
A térítésmentes szolgáltatásokra azok a kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek:
· rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel,
· nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy más tiltás hatálya alatt,
· tulajdonosuk minimum 55 éves,
· kettős könyvvitelt vezetnek,
· gazdasági társaságként vagy egyéni cégként működnek.
Megbízható partner a sikerhez vezető úton!
Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja keretében az MGFÜ a szolgáltatást a GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001 számú „Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára” elnevezésű projekt keretében, uniós társfinanszírozással biztosítja, mely a de minimis keret terhére térítésmentesen elérhető a vállalkozásoknak.
Az MGFÜ célja, hogy közhasznú feladatait olyan módon lássa el, hogy a hazai kkv-k pályázati forráshoz jutása mellett komplex vállalkozásfejlesztési támogatást biztosítson, segítve a magyar vállalkozásokat fejlesztési és üzletépítési terveik megvalósításában.
(x)
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-