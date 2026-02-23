Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség égisze alatt működő Evolúció – Megújuló Vállalkozások Programja segít abban, hogy a vállalkozások generációváltása során a tudás, a tapasztalat és a jogkörök átadása zökkenőmentesen történjen. Általános tendencia, hogy a cégek 70-90%-a nem éli túl az első generációváltást. Egy jól felépített program segíthet abban, hogy az átadás-átvétel ne kockázatot, hanem valódi fejlődési lehetőséget jelentsen a hazai kis- és középvállalkozások számára.

A program keretében évente 50-70 vállalkozás számára összesen 12 órányi térítésmentes tanácsadás igényelhető a generációváltással kapcsolatban, melynek eredményeképpen egy személyre szabott átadási terv készül az adott társaság számára. A 2026-os évre vonatkozó jelentkezés már elérhető, ha Ön is igénybe szeretné venni az MGFÜ szolgáltatását, jelentkezzen mihamarabb!

Miért érdemes csatlakozni? – 5 érv a jelentkezés mellett!

· Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja az elmúlt öt évben több mint 400 vállalkozásnak nyújtott már támogatást.

· A programban való részvétel térítésmentes, így a vállalkozások kockázat nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást.

· A résztvevők online és személyes tanácsadás keretében kapnak gyakorlati segítséget, valamint egy konkrét, több éves átadási tervet, amely végigvezeti őket a cégátadás minden lépésén.

· A gyorsan változó gazdasági környezetben és a mindennapi operatív terhek mellett egyre nagyobb kihívást jelent a stratégiai döntéshozatal, ezért a tanácsadás kifejezett célja, hogy segítse a generációváltással összefüggő stratégiaalkotást.

· Tapasztalt tanácsadók segítenek felismerni és azonosítani a rejtett kockázatokat, és strukturált megoldásokat kínálnak. A folyamat tudatos megtervezésével elkerülhetők a családi vagy üzleti konfliktusok.

Hogyan lehet jelentkezni?

· Jelentkezés, regisztráció online a www.evolucio.mgfu.hu oldalon

· Önértékelési kérdőív kitöltése

Kik vehetik igénybe a térítésmentes szolgáltatást?

A térítésmentes szolgáltatásokra azok a kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek:

· rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel,

· nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy más tiltás hatálya alatt,

· tulajdonosuk minimum 55 éves,

· kettős könyvvitelt vezetnek,

· gazdasági társaságként vagy egyéni cégként működnek.

Megbízható partner a sikerhez vezető úton!

Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja keretében az MGFÜ a szolgáltatást a GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001 számú „Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára” elnevezésű projekt keretében, uniós társfinanszírozással biztosítja, mely a de minimis keret terhére térítésmentesen elérhető a vállalkozásoknak.

Az MGFÜ célja, hogy közhasznú feladatait olyan módon lássa el, hogy a hazai kkv-k pályázati forráshoz jutása mellett komplex vállalkozásfejlesztési támogatást biztosítson, segítve a magyar vállalkozásokat fejlesztési és üzletépítési terveik megvalósításában.

