2026. február 23. hétfő Alfréd
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
Vállalkozás

Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)

PR
2026. február 23. 05:00

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség égisze alatt működő Evolúció – Megújuló Vállalkozások Programja segít abban, hogy a vállalkozások generációváltása során a tudás, a tapasztalat és a jogkörök átadása zökkenőmentesen történjen. Általános tendencia, hogy a cégek 70-90%-a nem éli túl az első generációváltást. Egy jól felépített program segíthet abban, hogy az átadás-átvétel ne kockázatot, hanem valódi fejlődési lehetőséget jelentsen a hazai kis- és középvállalkozások számára.

A program keretében évente 50-70 vállalkozás számára összesen 12 órányi térítésmentes tanácsadás igényelhető a generációváltással kapcsolatban, melynek eredményeképpen egy személyre szabott átadási terv készül az adott társaság számára. A 2026-os évre vonatkozó jelentkezés már elérhető, ha Ön is igénybe szeretné venni az MGFÜ szolgáltatását, jelentkezzen mihamarabb!

Miért érdemes csatlakozni? – 5 érv a jelentkezés mellett!

·       Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja az elmúlt öt évben több mint 400 vállalkozásnak nyújtott már támogatást.

·       A programban való részvétel térítésmentes, így a vállalkozások kockázat nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást.

·       A résztvevők online és személyes tanácsadás keretében kapnak gyakorlati segítséget, valamint egy konkrét, több éves átadási tervet, amely végigvezeti őket a cégátadás minden lépésén.

·       A gyorsan változó gazdasági környezetben és a mindennapi operatív terhek mellett egyre nagyobb kihívást jelent a stratégiai döntéshozatal, ezért a tanácsadás kifejezett célja, hogy segítse a generációváltással összefüggő stratégiaalkotást.

·       Tapasztalt tanácsadók segítenek felismerni és azonosítani a rejtett kockázatokat, és strukturált megoldásokat kínálnak. A folyamat tudatos megtervezésével elkerülhetők a családi vagy üzleti konfliktusok.

Hogyan lehet jelentkezni?

·       Jelentkezés, regisztráció online a www.evolucio.mgfu.hu oldalon

·       Önértékelési kérdőív kitöltése

Kik vehetik igénybe a térítésmentes szolgáltatást?

A térítésmentes szolgáltatásokra azok a kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek:

·       rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel,

·       nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy más tiltás hatálya alatt,

·       tulajdonosuk minimum 55 éves,

·       kettős könyvvitelt vezetnek,

·       gazdasági társaságként vagy egyéni cégként működnek.

Megbízható partner a sikerhez vezető úton!

Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja keretében az MGFÜ a szolgáltatást a GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001 számú „Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára” elnevezésű projekt keretében, uniós társfinanszírozással biztosítja, mely a de minimis keret terhére térítésmentesen elérhető a vállalkozásoknak.

Az MGFÜ célja, hogy közhasznú feladatait olyan módon lássa el, hogy a hazai kkv-k pályázati forráshoz jutása mellett komplex vállalkozásfejlesztési támogatást biztosítson, segítve a magyar vállalkozásokat fejlesztési és üzletépítési terveik megvalósításában.

(x)
#vállalkozás #MGFÜ
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:29
04:04
03:01
21:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
1 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
3 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
4 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 05:29
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 04:04
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Agrárszektor  |  2026. február 23. 05:00
Ezt figyeld a repcéden!
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel