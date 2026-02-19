2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 19.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 19-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni

Pénzcentrum
2026. február 19. 10:15

Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.

Átlépte a 25 ezres számot a folyósított Otthon Start-hitelek száma, öt hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítet lakáshoz jutni a program - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfó kezdetén. Az igénylők 40 százaléka 35 év alatt, az átlagos futamidő 21 év. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gulyás Gergely szerint a program jól hatott az albérletpiacra, és valótlanok azok a híresztelések, mely szerint komoly lakásáremelkedést okozott. Valóban növekedtek a lakások árai, de messze nem akkora mértékben, mint erre a szakemberek számítottak - fogalmazott a miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett, hogy ma, február 19-én ünnepeljük a magyar ápolók napját, akinek köszöni a munkáját az egész ország. Az ápolók, az egészségügyi dolgozók folyamatosan részesülnek béremelésben - tette hozzá Vitályos.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról, hogy a Barátság kőolajvezeték jelenlegi leállása miatt megfontolja-e a kormány a benzinárstop újbóli bevezetését? A miniszter azt mondta: a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak. Egyelőre azonban nem látják szükségét újabb beavatkozásnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

cíkkünk frissül...

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#lakáshitel #lakásvásárlás #lakáspiac #gazdaság #fiatalok #kormányinfo #lakásárak #gulyás gergely #albérletpiac #támogatott hitelek #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:22
11:15
11:05
10:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 18. 16:50
Jönnek az Otthon Start-lakótelepek: ezekben a rozsdaövezetekben épülnek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 10:04
Idős embereken gúnyolódtak Balázsék, újabb eljárást indít a Médiatanács
Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt a Balázsék eg...
Holdblog  |  2026. február 19. 09:24
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
3 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
6 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nem vagyoni kár
a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 10:02
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:42
Egy vezeték sérült meg a debreceni akkugyárban: megszólalt a katasztrófavédelem
Agrárszektor  |  2026. február 19. 10:29
Bajban lehetnek a gazdák? Több dolog is aggodalomra ad okot
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel