Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Átlépte a 25 ezres számot a folyósított Otthon Start-hitelek száma, öt hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítet lakáshoz jutni a program - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfó kezdetén. Az igénylők 40 százaléka 35 év alatt, az átlagos futamidő 21 év.
Gulyás Gergely szerint a program jól hatott az albérletpiacra, és valótlanok azok a híresztelések, mely szerint komoly lakásáremelkedést okozott. Valóban növekedtek a lakások árai, de messze nem akkora mértékben, mint erre a szakemberek számítottak - fogalmazott a miniszter.
Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett, hogy ma, február 19-én ünnepeljük a magyar ápolók napját, akinek köszöni a munkáját az egész ország. Az ápolók, az egészségügyi dolgozók folyamatosan részesülnek béremelésben - tette hozzá Vitályos.
Gulyás Gergelyt kérdezték arról, hogy a Barátság kőolajvezeték jelenlegi leállása miatt megfontolja-e a kormány a benzinárstop újbóli bevezetését? A miniszter azt mondta: a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak. Egyelőre azonban nem látják szükségét újabb beavatkozásnak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
cíkkünk frissül...
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
Az államadósság 2025 végén 74,9%-ra emelkedett, kicsivel meghaladva a kormány előrejelzését.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.
A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.
Az eurót reggel hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után.
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség
Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére nem fenyeget rövid távú ellátási kockázat.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén