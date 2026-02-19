Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni

Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.

Átlépte a 25 ezres számot a folyósított Otthon Start-hitelek száma, öt hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítet lakáshoz jutni a program - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfó kezdetén. Az igénylők 40 százaléka 35 év alatt, az átlagos futamidő 21 év.

Gulyás Gergely szerint a program jól hatott az albérletpiacra, és valótlanok azok a híresztelések, mely szerint komoly lakásáremelkedést okozott. Valóban növekedtek a lakások árai, de messze nem akkora mértékben, mint erre a szakemberek számítottak - fogalmazott a miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett, hogy ma, február 19-én ünnepeljük a magyar ápolók napját, akinek köszöni a munkáját az egész ország. Az ápolók, az egészségügyi dolgozók folyamatosan részesülnek béremelésben - tette hozzá Vitályos.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról, hogy a Barátság kőolajvezeték jelenlegi leállása miatt megfontolja-e a kormány a benzinárstop újbóli bevezetését? A miniszter azt mondta: a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak. Egyelőre azonban nem látják szükségét újabb beavatkozásnak.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA