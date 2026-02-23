Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével

Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt hat évtizedben, miközben 2026 elején már az árupiacok extrém kilengései is figyelmeztetnek: a hozam és a biztonság kérdése ma is kulcskérdés a befektetőknek. A Visual Capitalist és Damodaran adatai, valamint az Amundi elemzése alapján jól látszik, mely eszközök állták a sarat évtizedes távon, és melyeknél nőtt meg látványosan a kockázat a mostani piaci környezetben.

Ha valaki 1965-ben mindössze 100 dollárt fektetett volna be, ma egészen eltérő vagyonösszeget látna attól függően, hogy melyik eszközt választotta. A Visual Capitalist, valamint Aswath Damodaran adatai alapján a különbségek drámaiak: a részvények több tízezer dollárra hizlalták volna a befektetést, miközben a készpénz és a biztonságosabb eszközök messze lemaradtak.

Az összehasonlítás szerint a részvények teljesítettek a legjobban 1965 és 2025 között. A 100 dolláros befektetés értéke nagyjából 43 ezer dollárra nőtt, ami több mint 400-szoros szorzót jelent. Ez messze meghaladja az összes többi vizsgált eszközosztály hozamát.

Összehasonlításként az arany körülbelül 12 ezer dollárig jutott, a vállalati kötvények 9 ezer dollár körül zártak, míg az államkötvények és az ingatlan jóval alacsonyabb végértéket mutattak. A készpénz, amelyet a három hónapos amerikai kincstárjegyek reprezentálnak, alig 1,5 ezer dollárra növelte volna a befektetést nominálisan.

Ez a különbség nem pusztán számháború. A részvények mögött vállalati profitnövekedés, osztalék és kamatos kamat áll, míg a készpénz esetében a hozam jellemzően alacsony és inflációérzékeny.

Miért nőtt ennyire a részvények értéke?

Az adatsor alapján a részvények vagyonépítő képessége több tényezőből fakad. A vállalatok nyeresége évtizedeken át növekedett, az osztalékokat újra lehetett fektetni, és a hozamok egymásra rakódtak. Ez a kamatos kamat hatás az idő előrehaladtával exponenciálisan növelte a befektetések értékét.

Fontos részlet, hogy a teljesítmény jelentős része néhány erős bikapiaci időszakhoz kötődik. Az 1982 és 2000 közötti emelkedő ciklus mintegy 17-szeres növekedést hozott, míg a 2008-as válság utáni időszak körülbelül tízszeres bővülést eredményezett. Aki ezekből az időszakokból kimaradt, érezhetően alacsonyabb hozamot realizált.

Az is kiderült, hogy a részvények pályája erősen ingadozó volt. A 2008-as pénzügyi válság idején például az amerikai részvénypiac egyetlen év alatt mintegy 37 százalékot esett, majd nagyjából négy év alatt új csúcsokra emelkedett a jegybanki élénkítés hatására.

A kötvények ezzel szemben stabilabb görbét rajzolnak ki, de hosszú távon nem tudták felvenni a versenyt a részvényekkel. A Covid utáni időszakban ráadásul a kötvények az elmúlt évtizedek egyik leggyengébb kétéves teljesítményét produkálták, ami a biztonságos eszközök sérülékenységére is rávilágított.

Arany és ingatlan: hosszú stagnálások után emelkedés

Az arany teljesítménye különösen ciklikus képet mutat. Az 1980-as csúcs után 26 év kellett ahhoz, hogy ismét elérje a korábbi szintet, amit a magas reálkamatok és az erős dollár is fékezett. Ezt követően viszont gyors felértékelődés indult, és 2011-ig jelentősen nőtt az értéke.

Az ingatlanpiac esetében a növekedés lassabb volt, főként azért, mert a számítás a lakásárindexet követi, bérleti hozam nélkül. A 2008–2009-es lakáspiaci válság után az áraknak közel egy évtized kellett a teljes helyreálláshoz, ami jól mutatja, hogy ez az eszközosztály sem mentes a hosszú visszaesésektől.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A legfontosabb tanulság a befektetőknek

A Visual Capitalist által bemutatott adatokból világosan látszik, hogy hosszú távon a növekedési eszközök építettek érdemi vagyont, miközben a készpénz és a túlzottan konzervatív portfóliók jelentősen lemaradtak. Ugyanakkor minden eszközosztály átélt mély visszaeséseket, és a felépülési időszakok hossza jelentősen eltért. A számok alapján a türelem kulcsfontosságú tényező: a több évtizedes befektetési horizont sokkal nagyobb hatással volt a végső vagyonra, mint a rövid távú piaci kilengések elkerülése.

Mi lehet az év legbiztosabb befektetése?

A napokban írt Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója a Pénzcentrumon arról, hogy január végén extrém kilengések rázták meg a globális árupiacokat: a rövid eufória után gyors korrekció indult több kulcsfontosságú eszköznél. Az ezüst 2026. január 30-án 26 százalékot esett, az amerikai földgáz pedig február elején hasonló mértékben zuhant, ami a volatilitást a történelmi átlag több mint kétszeresére emelte. A háttérben főként a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges zárása állt.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a mostani mozgások rámutatnak arra, hogy a fundamentumok mellett a piaci pozicionáltság kockázatait is kezelni kell, mert a túlzsúfolt pozíciók gyors és erős árfolyam-korrekciókat okozhatnak.

Az arany továbbra is stabil menedékeszköznek számít. Az árfolyamot elsősorban közép- és hosszú távú strukturális tényezők hajtják, különösen a fejlődő jegybankok tartós kereslete. A központi bankok 2025-ben összesen 863 tonna aranyat vásároltak, ami erős támaszt ad az árfolyamnak. A geopolitikai feszültségek és a diverzifikációs igény miatt jelenleg 5–10 százalékos kockázati prémium is megjelenhet a piacon.

Az ezüst ennél jóval volatilisabb pályán mozog. Bár a piacon mintegy 10 százalékos kínálati hiány látható, az árakat gyakran a spekulatív tőke és az ipari kereslet gyorsan mozgatja. A fém iránti keresletet egyszerre hajtja a befektetési célú vásárlás, valamint az ipari felhasználás, különösen a napelemek, az elektronika, az energiaátmenet és az AI beruházások

- írta az Amundi befektetési igazgatója, hozzátéve: a réz hosszú távon az egyik legígéretesebb ipari fém. A kereslet 2040-ig akár 50 százalékkal nőhet, elérve a 42 millió tonnát, amit az adatközpontok, a megújuló energia és az elektromos autók terjedése hajt. Egy elektromos jármű nagyjából háromszor annyi rezet használ, mint egy hagyományos autó. Közben a kínálat szűk, mivel egy új bánya megnyitása 10–15 év, az ércminőség romlik, a termelés pedig politikailag érzékeny régiókban koncentrálódik, például Chilében és Peruban.

Kiss Péter hozzátette, hogy az olajpiacot továbbra is a geopolitikai kockázatok dominálják. Piaci becslések szerint napi 1 millió hordó kínálatváltozás 5–7 dollárral mozdíthatja az egyensúlyi árat. Egy esetleges iráni krízis napi 3,3 millió hordó kiesést és 17–23 dolláros áremelkedést okozhatna, miközben a Hormuzi-szoros esetleges zavara a globális szállítás 20–25 százalékát érintené. Jelenleg a 60–70 dolláros sáv tekinthető reális olajárnak, de geopolitikai sokk esetén gyorsan 100 dollár fölé emelkedhet a jegyzés.