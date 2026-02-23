A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt hat évtizedben, miközben 2026 elején már az árupiacok extrém kilengései is figyelmeztetnek: a hozam és a biztonság kérdése ma is kulcskérdés a befektetőknek. A Visual Capitalist és Damodaran adatai, valamint az Amundi elemzése alapján jól látszik, mely eszközök állták a sarat évtizedes távon, és melyeknél nőtt meg látványosan a kockázat a mostani piaci környezetben.
Ha valaki 1965-ben mindössze 100 dollárt fektetett volna be, ma egészen eltérő vagyonösszeget látna attól függően, hogy melyik eszközt választotta. A Visual Capitalist, valamint Aswath Damodaran adatai alapján a különbségek drámaiak: a részvények több tízezer dollárra hizlalták volna a befektetést, miközben a készpénz és a biztonságosabb eszközök messze lemaradtak.
Az összehasonlítás szerint a részvények teljesítettek a legjobban 1965 és 2025 között. A 100 dolláros befektetés értéke nagyjából 43 ezer dollárra nőtt, ami több mint 400-szoros szorzót jelent. Ez messze meghaladja az összes többi vizsgált eszközosztály hozamát.
Összehasonlításként az arany körülbelül 12 ezer dollárig jutott, a vállalati kötvények 9 ezer dollár körül zártak, míg az államkötvények és az ingatlan jóval alacsonyabb végértéket mutattak. A készpénz, amelyet a három hónapos amerikai kincstárjegyek reprezentálnak, alig 1,5 ezer dollárra növelte volna a befektetést nominálisan.
Ez a különbség nem pusztán számháború. A részvények mögött vállalati profitnövekedés, osztalék és kamatos kamat áll, míg a készpénz esetében a hozam jellemzően alacsony és inflációérzékeny.
Miért nőtt ennyire a részvények értéke?
Az adatsor alapján a részvények vagyonépítő képessége több tényezőből fakad. A vállalatok nyeresége évtizedeken át növekedett, az osztalékokat újra lehetett fektetni, és a hozamok egymásra rakódtak. Ez a kamatos kamat hatás az idő előrehaladtával exponenciálisan növelte a befektetések értékét.
Fontos részlet, hogy a teljesítmény jelentős része néhány erős bikapiaci időszakhoz kötődik. Az 1982 és 2000 közötti emelkedő ciklus mintegy 17-szeres növekedést hozott, míg a 2008-as válság utáni időszak körülbelül tízszeres bővülést eredményezett. Aki ezekből az időszakokból kimaradt, érezhetően alacsonyabb hozamot realizált.
Az is kiderült, hogy a részvények pályája erősen ingadozó volt. A 2008-as pénzügyi válság idején például az amerikai részvénypiac egyetlen év alatt mintegy 37 százalékot esett, majd nagyjából négy év alatt új csúcsokra emelkedett a jegybanki élénkítés hatására.
A kötvények ezzel szemben stabilabb görbét rajzolnak ki, de hosszú távon nem tudták felvenni a versenyt a részvényekkel. A Covid utáni időszakban ráadásul a kötvények az elmúlt évtizedek egyik leggyengébb kétéves teljesítményét produkálták, ami a biztonságos eszközök sérülékenységére is rávilágított.
Arany és ingatlan: hosszú stagnálások után emelkedés
Az arany teljesítménye különösen ciklikus képet mutat. Az 1980-as csúcs után 26 év kellett ahhoz, hogy ismét elérje a korábbi szintet, amit a magas reálkamatok és az erős dollár is fékezett. Ezt követően viszont gyors felértékelődés indult, és 2011-ig jelentősen nőtt az értéke.
Az ingatlanpiac esetében a növekedés lassabb volt, főként azért, mert a számítás a lakásárindexet követi, bérleti hozam nélkül. A 2008–2009-es lakáspiaci válság után az áraknak közel egy évtized kellett a teljes helyreálláshoz, ami jól mutatja, hogy ez az eszközosztály sem mentes a hosszú visszaesésektől.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A legfontosabb tanulság a befektetőknek
A Visual Capitalist által bemutatott adatokból világosan látszik, hogy hosszú távon a növekedési eszközök építettek érdemi vagyont, miközben a készpénz és a túlzottan konzervatív portfóliók jelentősen lemaradtak. Ugyanakkor minden eszközosztály átélt mély visszaeséseket, és a felépülési időszakok hossza jelentősen eltért. A számok alapján a türelem kulcsfontosságú tényező: a több évtizedes befektetési horizont sokkal nagyobb hatással volt a végső vagyonra, mint a rövid távú piaci kilengések elkerülése.
Mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A napokban írt Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója a Pénzcentrumon arról, hogy január végén extrém kilengések rázták meg a globális árupiacokat: a rövid eufória után gyors korrekció indult több kulcsfontosságú eszköznél. Az ezüst 2026. január 30-án 26 százalékot esett, az amerikai földgáz pedig február elején hasonló mértékben zuhant, ami a volatilitást a történelmi átlag több mint kétszeresére emelte. A háttérben főként a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges zárása állt.
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a mostani mozgások rámutatnak arra, hogy a fundamentumok mellett a piaci pozicionáltság kockázatait is kezelni kell, mert a túlzsúfolt pozíciók gyors és erős árfolyam-korrekciókat okozhatnak.
Az arany továbbra is stabil menedékeszköznek számít. Az árfolyamot elsősorban közép- és hosszú távú strukturális tényezők hajtják, különösen a fejlődő jegybankok tartós kereslete. A központi bankok 2025-ben összesen 863 tonna aranyat vásároltak, ami erős támaszt ad az árfolyamnak. A geopolitikai feszültségek és a diverzifikációs igény miatt jelenleg 5–10 százalékos kockázati prémium is megjelenhet a piacon.
Az ezüst ennél jóval volatilisabb pályán mozog. Bár a piacon mintegy 10 százalékos kínálati hiány látható, az árakat gyakran a spekulatív tőke és az ipari kereslet gyorsan mozgatja. A fém iránti keresletet egyszerre hajtja a befektetési célú vásárlás, valamint az ipari felhasználás, különösen a napelemek, az elektronika, az energiaátmenet és az AI beruházások
- írta az Amundi befektetési igazgatója, hozzátéve: a réz hosszú távon az egyik legígéretesebb ipari fém. A kereslet 2040-ig akár 50 százalékkal nőhet, elérve a 42 millió tonnát, amit az adatközpontok, a megújuló energia és az elektromos autók terjedése hajt. Egy elektromos jármű nagyjából háromszor annyi rezet használ, mint egy hagyományos autó. Közben a kínálat szűk, mivel egy új bánya megnyitása 10–15 év, az ércminőség romlik, a termelés pedig politikailag érzékeny régiókban koncentrálódik, például Chilében és Peruban.
Kiss Péter hozzátette, hogy az olajpiacot továbbra is a geopolitikai kockázatok dominálják. Piaci becslések szerint napi 1 millió hordó kínálatváltozás 5–7 dollárral mozdíthatja az egyensúlyi árat. Egy esetleges iráni krízis napi 3,3 millió hordó kiesést és 17–23 dolláros áremelkedést okozhatna, miközben a Hormuzi-szoros esetleges zavara a globális szállítás 20–25 százalékát érintené. Jelenleg a 60–70 dolláros sáv tekinthető reális olajárnak, de geopolitikai sokk esetén gyorsan 100 dollár fölé emelkedhet a jegyzés.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Komoly díjemelést kap a nyakába rengeteg magyar banki ügyfél: kemény pénzt fizethet, aki kápét venne fel
Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-