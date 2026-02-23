Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetése a 2025-ös lezárt üzleti évre vonatkozóan bruttó 500 000 forint összegű eredményrészesedés kifizetéséről döntött a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár munkavállalói számára. Az egyszeri juttatás kifizetésére a márciusi munkabérrel együtt, április elején kerül sor.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár immár negyedik egymást követő évben részesíti munkavállalóit közvetlenül a vállalat pénzügyi sikeréből, ezzel is megköszönve a tavalyi év során nyújtott kiemelkedő teljesítményüket.

A szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében az eredményrészesedés mértékét több tényező alapján határozták meg. A kulcsfontosságú mutatók mindegyike pozitív irányba alakította a kifizetendő összeg alakulását. Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki a munkatársaknak teljesítményükért, és kiemelte: egy kihívásokkal teli környezetben az elkötelezettségükkel és megbízható munkavégzésükkel fontos alapot teremtettek a gyár sikereihez.

A kifizetés összege egy előzetes, a 2025-ös konszernszintű eredmények alapján meghatározott becsült összeg, amelyet a Mercedes-Benz AG 2026. február 12-én tett közzé.

A bérmegállapodás értelmében a munkavállalók 2026-ban – a javadalmazási csoportjuktól függően – legalább 5%-os kollektív alapbéremelésben részesülnek. 2027-ben további, legalább 4%-os emelés kerül bevezetésre.

A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára. Emellett bevezetésre került a cafeteria‑juttatás (SZÉP‑kártya).