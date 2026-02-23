Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetése a 2025-ös lezárt üzleti évre vonatkozóan bruttó 500 000 forint összegű eredményrészesedés kifizetéséről döntött a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár munkavállalói számára. Az egyszeri juttatás kifizetésére a márciusi munkabérrel együtt, április elején kerül sor.
A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár immár negyedik egymást követő évben részesíti munkavállalóit közvetlenül a vállalat pénzügyi sikeréből, ezzel is megköszönve a tavalyi év során nyújtott kiemelkedő teljesítményüket.
A szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében az eredményrészesedés mértékét több tényező alapján határozták meg. A kulcsfontosságú mutatók mindegyike pozitív irányba alakította a kifizetendő összeg alakulását. Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki a munkatársaknak teljesítményükért, és kiemelte: egy kihívásokkal teli környezetben az elkötelezettségükkel és megbízható munkavégzésükkel fontos alapot teremtettek a gyár sikereihez.
A kifizetés összege egy előzetes, a 2025-ös konszernszintű eredmények alapján meghatározott becsült összeg, amelyet a Mercedes-Benz AG 2026. február 12-én tett közzé.
A bérmegállapodás értelmében a munkavállalók 2026-ban – a javadalmazási csoportjuktól függően – legalább 5%-os kollektív alapbéremelésben részesülnek. 2027-ben további, legalább 4%-os emelés kerül bevezetésre.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára. Emellett bevezetésre került a cafeteria‑juttatás (SZÉP‑kártya).
