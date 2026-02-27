Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban
Egy komolyabb fogászati kezelés manapság komoly pénzügyi kérdés. Egy implantátum vagy több koronából álló pótlás ára könnyen elérheti egy havi fizetés összegét. Ráadásul országonként akár háromszoros különbséget is mutathat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyibe kerülnek a leggyakoribb fogászati beavatkozások Európában, és mi áll az eltérések mögött.
Ha a fogászatról beszélünk, szerintem egy picit mindenkinek összeszorul azonnal a gyomra. Pedig akkor az anyagiak még nem is kerültek szóba. A CHART by Pénzcentrum új adásának összehasonlításában hat gyakori kezelést mutatunk be: kerámia és cirkónium korona, implantátum, esztétikai héj, fogsor és fogfehérítés.
Adatgyűjtésünk szerint a leglátványosabb különbség az implantátumoknál látszik, aminek ára az Egyesült Királyságban akár 1800 euró is lehet, míg Horvátországban 800 euró körül alakul. Hasonló mintázat rajzolódik ki a koronáknál és más pótlásoknál is. Úgy tűnik, Nyugat-Európában jellemzően jóval magasabb árakkal találkozunk, míg Közép- és Délkelet-Európában kedvezőbb díjak érhetők el. A magyar fogászati árakat sem nevezhetjük alacsonynak, különösen hazai jövedelmekhez viszonyítva. Egy teljes implantációs kezelés – a beültetéstől a koronáig – 600 ezer és 1,2 millió forint között mozoghat.
És hogy mi befolyásolja a fogászati árakat? Nos, többek között a felhasznált anyagok minősége, a technológia, a munkaerőköltség, az egészségügyi finanszírozás és a rendelők presztízse. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint a jelentős európai árkülönbségek magyarázzák, miért vált Magyarország a fogászati turizmus egyik európai központjává. A Magyarországra érkező páciensek legnagyobb arányban az Egyesült Királyságból jön, de jelentős az ír, francia, osztrák és skandináv betegek száma is. Számukra még az utazással együtt is kedvezőbb a kezelés költsége, mint otthon.
Sokkoló adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
