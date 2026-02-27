Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban

Egy komolyabb fogászati kezelés manapság komoly pénzügyi kérdés. Egy implantátum vagy több koronából álló pótlás ára könnyen elérheti egy havi fizetés összegét. Ráadásul országonként akár háromszoros különbséget is mutathat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyibe kerülnek a leggyakoribb fogászati beavatkozások Európában, és mi áll az eltérések mögött.

Ha a fogászatról beszélünk, szerintem egy picit mindenkinek összeszorul azonnal a gyomra. Pedig akkor az anyagiak még nem is kerültek szóba. A CHART by Pénzcentrum új adásának összehasonlításában hat gyakori kezelést mutatunk be: kerámia és cirkónium korona, implantátum, esztétikai héj, fogsor és fogfehérítés.

Adatgyűjtésünk szerint a leglátványosabb különbség az implantátumoknál látszik, aminek ára az Egyesült Királyságban akár 1800 euró is lehet, míg Horvátországban 800 euró körül alakul. Hasonló mintázat rajzolódik ki a koronáknál és más pótlásoknál is. Úgy tűnik, Nyugat-Európában jellemzően jóval magasabb árakkal találkozunk, míg Közép- és Délkelet-Európában kedvezőbb díjak érhetők el. A magyar fogászati árakat sem nevezhetjük alacsonynak, különösen hazai jövedelmekhez viszonyítva. Egy teljes implantációs kezelés – a beültetéstől a koronáig – 600 ezer és 1,2 millió forint között mozoghat.

És hogy mi befolyásolja a fogászati árakat? Nos, többek között a felhasznált anyagok minősége, a technológia, a munkaerőköltség, az egészségügyi finanszírozás és a rendelők presztízse. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint a jelentős európai árkülönbségek magyarázzák, miért vált Magyarország a fogászati turizmus egyik európai központjává. A Magyarországra érkező páciensek legnagyobb arányban az Egyesült Királyságból jön, de jelentős az ír, francia, osztrák és skandináv betegek száma is. Számukra még az utazással együtt is kedvezőbb a kezelés költsége, mint otthon.

