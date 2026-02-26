A dílerre Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.
Új előrejelzés érkezett: a magyar gazdaság is felpöröghet a német növekedés nyomán
Az idén az eddig vártnál gyorsabb, jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).
A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott idei első, 55 oldalas átfogó regionális előrejelzése 2026 egészére 3,6 százalékos, 2027-re 3,7 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban. A bank előzetes becslése szerint a tevékenységi térség gazdaságai tavaly átlagosan 3,4 százalékos növekedést értek el.
Az EBRD az idei prognózist 0,2 százalékponttal javította a tavaly szeptemberben kiadott előző előrejelzéséhez képest, azzal a véleményével indokolva a pozitív korrekciót, hogy az utóbbi évek növekedési lendülete várhatóan az idén is kitart. A csütörtöki EBRD-jelentés szerint az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek eszkalációja sajátos hatást gyakorolt a bank működési területét alkotó gazdaságokra. Az Egyesült Államok és Kína kétoldalú kereskedelmi forgalma visszaesett, az EBRD-térség amerikai exportja számos termék esetében viszont jelentősen nőtt, és több EBRD-gazdaság piaci részesedése is emelkedett az Egyesült Államokban.
Összességében számolva azonban az EBRD-térség kereskedelmére gyakorolt hatás korlátozott volt: tavaly január és október között a Kínából származó amerikai import értéke éves összevetésben 27 százalékkal zuhant, a világ más piacairól érkező amerikai behozatal 12,6 százalékkal emelkedett, az EBRD működési térségének teljes amerikai exportja ugyanakkor csak 0,3 százalékkal bővült az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest - áll az EBRD jelentésében. A londoni pénzintézet számításai szerint az amerikai importvámok a tavaly januártól novemberig tartó időszakban éves összevetésben 5,2 százalékponttal 6,6 százalékra emelték az EBRD-térség amerikai exportjának átlagos effektív vámszintjét.
A csütörtökön ismertetett új EBRD-előrejelzés a kilenc közép-európai és balti EU-gazdaságban - Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Észtországban - 2026-ra 2,9, 2027-re 2,7 százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számol.
Az idei prognózis 0,2 százalékponttal jobb az erre a térségre vonatkozó előző EBRD-becslésnél. A bank hangsúlyozza: az országcsoport növekedési előrejelzésében végrehajtott felfelé mutató felülvizsgálat elsődleges okai között van a német gazdaság kilátásainak valamelyes javulása és a beruházások várható élénkülése. Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 2 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik a bank által 0,4 százalékosra becsült tavalyi GDP-bővülés után.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A magyar gazdaság növekedésének 2026-ra valószínűsített jelentős gyorsulásához az EBRD szerint a beruházások fokozatos élénkülése és a külső kereslet erősödése adja majd a hajtóerőt.
Ugyancsak kedvező hatással lesz a magyar gazdaság teljesítményére az új autóipari és akkumulátorgyártási kapacitások belépése, különösen a CATL 7,3 milliárd eurós beruházással épült "giga-akkumulátorgyára", amely várhatóan 2026 elején kezdi a termelést - áll az EBRD csütörtöki előrejelzésében. Ukrajnában az EBRD az idén 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol arra az esetre, ha a háború egész évben folytatódik. A bank szerint ugyanakkor az ukrán gazdaság jövőre 4 százalékos növekedést érhet el, ha a háború addig véget ér.
A londoni pénzintézet 2025-ben 2,9 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában Ukrajnának; ez éves rekord. Az EBRD a háború kezdete óta több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett. A bank minapi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-