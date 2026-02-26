2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Németország zászlaja festve a repedt betonfalra. gazdasági válság VAGY recesszió Németországban koncepció.
Gazdaság

Új előrejelzés érkezett: a magyar gazdaság is felpöröghet a német növekedés nyomán

MTI
2026. február 26. 17:32

Az idén az eddig vártnál gyorsabb, jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott idei első, 55 oldalas átfogó regionális előrejelzése 2026 egészére 3,6 százalékos, 2027-re 3,7 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban. A bank előzetes becslése szerint a tevékenységi térség gazdaságai tavaly átlagosan 3,4 százalékos növekedést értek el.

Az EBRD az idei prognózist 0,2 százalékponttal javította a tavaly szeptemberben kiadott előző előrejelzéséhez képest, azzal a véleményével indokolva a pozitív korrekciót, hogy az utóbbi évek növekedési lendülete várhatóan az idén is kitart. A csütörtöki EBRD-jelentés szerint az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek eszkalációja sajátos hatást gyakorolt a bank működési területét alkotó gazdaságokra. Az Egyesült Államok és Kína kétoldalú kereskedelmi forgalma visszaesett, az EBRD-térség amerikai exportja számos termék esetében viszont jelentősen nőtt, és több EBRD-gazdaság piaci részesedése is emelkedett az Egyesült Államokban.

Összességében számolva azonban az EBRD-térség kereskedelmére gyakorolt hatás korlátozott volt: tavaly január és október között a Kínából származó amerikai import értéke éves összevetésben 27 százalékkal zuhant, a világ más piacairól érkező amerikai behozatal 12,6 százalékkal emelkedett, az EBRD működési térségének teljes amerikai exportja ugyanakkor csak 0,3 százalékkal bővült az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest - áll az EBRD jelentésében. A londoni pénzintézet számításai szerint az amerikai importvámok a tavaly januártól novemberig tartó időszakban éves összevetésben 5,2 százalékponttal 6,6 százalékra emelték az EBRD-térség amerikai exportjának átlagos effektív vámszintjét.

A csütörtökön ismertetett új EBRD-előrejelzés a kilenc közép-európai és balti EU-gazdaságban - Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Észtországban - 2026-ra 2,9, 2027-re 2,7 százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számol.

Az idei prognózis 0,2 százalékponttal jobb az erre a térségre vonatkozó előző EBRD-becslésnél. A bank hangsúlyozza: az országcsoport növekedési előrejelzésében végrehajtott felfelé mutató felülvizsgálat elsődleges okai között van a német gazdaság kilátásainak valamelyes javulása és a beruházások várható élénkülése. Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 2 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik a bank által 0,4 százalékosra becsült tavalyi GDP-bővülés után.

A magyar gazdaság növekedésének 2026-ra valószínűsített jelentős gyorsulásához az EBRD szerint a beruházások fokozatos élénkülése és a külső kereslet erősödése adja majd a hajtóerőt.

Ugyancsak kedvező hatással lesz a magyar gazdaság teljesítményére az új autóipari és akkumulátorgyártási kapacitások belépése, különösen a CATL 7,3 milliárd eurós beruházással épült "giga-akkumulátorgyára", amely várhatóan 2026 elején kezdi a termelést - áll az EBRD csütörtöki előrejelzésében. Ukrajnában az EBRD az idén 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol arra az esetre, ha a háború egész évben folytatódik. A bank szerint ugyanakkor az ukrán gazdaság jövőre 4 százalékos növekedést érhet el, ha a háború addig véget ér.

A londoni pénzintézet 2025-ben 2,9 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában Ukrajnának; ez éves rekord. Az EBRD a háború kezdete óta több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával. Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett. A bank minapi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték.

Címlapkép: Getty Images
#bank #beruházás #magyarország #gazdaság #ukrajna #autóipar #gdp #gazdasági növekedés #akkumulátorgyár #catl

