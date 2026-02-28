2026. február 28. szombat Elemér
3 °C Budapest
Village of Máriahalom
Kvíz: Mennyit tudsz a magyar falvakról, városokról? Szúrd ki a kakukktojást!

Pénzcentrum
2026. február 28. 17:58

Sokan gondolják, hogy úgy ismerik Magyarország térképét, mint a tenyerüket. Viszont az csak egy dolog, hogy nagyjából el tudjuk helyezni a magyar településeket a térképen: tudjuk melyik település melyik folyó mellet, vagy hegy lábánál fekszik? Milyen magasan fekszik egy település a tengerszint felett? A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat, amelyek valamiért kilógnak a sorból. Készen állsz tesztelni, mennyire ismered Magyarország településeit? Lássuk, mit tudsz!

Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a magyar falvakról, városokról? Lássuk, kiszúrod-e a kakukktojást!

1/10 kérdés
Melyik megyében található a legtöbb település az alábbiak közül?
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Bács-Kiskun
Szabolcs-Szatmár-Bereg
2/10 kérdés
Melyik nem Duna-parti település az alábbiak közül?
Visegrád
Mohács
Hódmezővásárhely
Győr
3/10 kérdés
Melyik Balaton-parti település található az északi parton és nem a délin?
Balatonfüred
Balatonlelle
Balatonfenyves
Balatonszárszó
4/10 kérdés
Melyik település van a Tisza jobb partján és nem a bal partján?
Hódmezővásárhely
Szentes
Tiszavasvári
Tiszaújváros
5/10 kérdés
Melyik az ország legmagasabban fekvő települése?
Mátraszentimre
Zirc
Bükkszentkereszt
Karancskeszi
6/10 kérdés
Melyik az ország legkeletebbre található települése?
Beremend
Bódvaszilas
Felsőszölnök
Garbolc
7/10 kérdés
Melyik település nem ugyanabban a megyében található, mint a másik három az alábbiak közül?
Etyek
Kalocsa
Dunaújváros
Bicske
8/10 kérdés
Az alábbi négy település közül három a Dunántúlon található. Melyik nem?
Pápa
Mosonmagyaróvár
Gyöngyös
Tata
9/10 kérdés
Az alábbi települések közül melyiken nincs megállója Balaton Intercitynek, ami Budapesttől Keszthelyig közlekedik?
Székesfehérvár
Gárdony
Siófok
Fonyód
10/10 kérdés
Melyik egy kitalált, fiktív település neve az alábbiak közül?
Vésztő
Makkosfüzitő
Karancslapujtő
Süttő
Címlapkép: Getty Images
#falu #város #település #települések #kvíz #általános műveltségi kvíz

