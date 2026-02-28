Kvíz: Mennyit tudsz a magyar falvakról, városokról? Szúrd ki a kakukktojást!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokan gondolják, hogy úgy ismerik Magyarország térképét, mint a tenyerüket. Viszont az csak egy dolog, hogy nagyjából el tudjuk helyezni a magyar településeket a térképen: tudjuk melyik település melyik folyó mellet, vagy hegy lábánál fekszik? Milyen magasan fekszik egy település a tengerszint felett? A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat, amelyek valamiért kilógnak a sorból. Készen állsz tesztelni, mennyire ismered Magyarország településeit? Lássuk, mit tudsz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a magyar falvakról, városokról? Lássuk, kiszúrod-e a kakukktojást! 1/10 kérdés Melyik megyében található a legtöbb település az alábbiak közül? Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik nem Duna-parti település az alábbiak közül? Visegrád Mohács Hódmezővásárhely Győr Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Balaton-parti település található az északi parton és nem a délin? Balatonfüred Balatonlelle Balatonfenyves Balatonszárszó Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik település van a Tisza jobb partján és nem a bal partján? Hódmezővásárhely Szentes Tiszavasvári Tiszaújváros Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik az ország legmagasabban fekvő települése? Mátraszentimre Zirc Bükkszentkereszt Karancskeszi Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik az ország legkeletebbre található települése? Beremend Bódvaszilas Felsőszölnök Garbolc Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik település nem ugyanabban a megyében található, mint a másik három az alábbiak közül? Etyek Kalocsa Dunaújváros Bicske Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbi négy település közül három a Dunántúlon található. Melyik nem? Pápa Mosonmagyaróvár Gyöngyös Tata Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbi települések közül melyiken nincs megállója Balaton Intercitynek, ami Budapesttől Keszthelyig közlekedik? Székesfehérvár Gárdony Siófok Fonyód Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik egy kitalált, fiktív település neve az alábbiak közül? Vésztő Makkosfüzitő Karancslapujtő Süttő Eredmények

