A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Új horvát járat indul Budapestről: ennyiért repülhetsz a tengerhez
A Wizz Air a nyári menetrendben újabb horvát úti célt kínál: június 9-től közvetlen járat indul Budapestről Zadarba, kedvező, 11 900 forintos induló áron.
A Wizz Air, Magyarország piacvezető légitársasága a nyári menetrendi időszakban újabb tengerparti horvát városba indít járatot Budapestről: június 9-től már a magyarok körében népszerű Zadar is elérhető lesz repülőgéppel.
A légitársaság Airbus A321neo típusú repülőgépei hetente négy alkalommal, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap közlekednek majd, jegyek 11 900 forintos ártól foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.
A Wizz Air a közelmúltban jelentette be, hogy a Dalmát tengerpart legnépszerűbb városába, Dubrovnikba indít járatokat júniustól. A Dél-horvát üdülőváros repülőtere és Ferihegy között heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken repül.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben.
Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét
Nem lesz elérhető a szolgáltatások közül többek között az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel.
Itt a friss hőtérkép: ábrán is mutatjuk, mely országrészekben szakad ránk a közel 20 fokos, tavaszi meleg
Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni
A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt.
Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére
Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható.
Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott.
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
