2026. február 25. szerda Géza
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Utazás

Új horvát járat indul Budapestről: ennyiért repülhetsz a tengerhez

Pénzcentrum
2026. február 25. 19:31

A Wizz Air a nyári menetrendben újabb horvát úti célt kínál: június 9-től közvetlen járat indul Budapestről Zadarba, kedvező, 11 900 forintos induló áron.

A Wizz Air, Magyarország piacvezető légitársasága a nyári menetrendi időszakban újabb tengerparti horvát városba indít járatot Budapestről: június 9-től már a magyarok körében népszerű Zadar is elérhető lesz repülőgéppel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaság Airbus A321neo típusú repülőgépei hetente négy alkalommal, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap közlekednek majd, jegyek 11 900 forintos ártól foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air a közelmúltban jelentette be, hogy a Dalmát tengerpart legnépszerűbb városába, Dubrovnikba indít járatokat júniustól. A Dél-horvát üdülőváros repülőtere és Ferihegy között heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken repül.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #menetrend #Wizz Air #turizmus #légitársaság #horvátország #repülőjegy #liszt ferenc repülőtér #járat #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:14
19:06
18:57
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
1 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 18:57
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:59
Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?
Agrárszektor  |  2026. február 25. 18:31
Már most látni, hogy bajok lesznek a hagymával: ezt sokan nem hitték volna
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel