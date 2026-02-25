Új horvát járat indul Budapestről: ennyiért repülhetsz a tengerhez

A Wizz Air a nyári menetrendben újabb horvát úti célt kínál: június 9-től közvetlen járat indul Budapestről Zadarba, kedvező, 11 900 forintos induló áron.

A Wizz Air, Magyarország piacvezető légitársasága a nyári menetrendi időszakban újabb tengerparti horvát városba indít járatot Budapestről: június 9-től már a magyarok körében népszerű Zadar is elérhető lesz repülőgéppel.

A légitársaság Airbus A321neo típusú repülőgépei hetente négy alkalommal, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap közlekednek majd, jegyek 11 900 forintos ártól foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air a közelmúltban jelentette be, hogy a Dalmát tengerpart legnépszerűbb városába, Dubrovnikba indít járatokat júniustól. A Dél-horvát üdülőváros repülőtere és Ferihegy között heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken repül.