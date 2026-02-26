Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel

Az utóbbi hetekben sok hitelfelvevő panaszkodott arra, hogy nem tudtak alacsony önerővel (10-20%) lakáshitelt felvenni, mert a bank szigorított a feltételeken - többeknél például az energetikai tanúsítvány minősítése volt az ok, amire hivatkozva nem kapták meg a kölcsönt. A Pénzcentrum utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok. Konkrétan csak egy pénzintézet árulta el: februárban valóban "finomhangolták" a finanszírozási feltételeket - pont a gyengébb energetikai besorolású ingatlanok esetében. Az ügyfeleknek azt javasolták, már azelőtt kérjék el a hiteles energetikai tanúsítványt mielőtt szerződnek, vagy foglalót fizetnek egy ingatlanra, valamint érdemes előzetes értékbecslést is csináltatni.

Az utóbbi pár hétben több hitelfelvevő is arra panaszkodott, hogy a bankok szigorítottak a lakáshitelek bírálati feltételein. Sok ilyen eset keringett a közösségi médiában, de a Pénzcentrum szerkesztősége is hallott olyanokról, akik például nem tudtak 10-20 százalék önerővel kölcsönt felvenni, mert a bank többek között a megvásárolandó ingatlan energetikai minősítésére hivatkozva ezt nem hagyta jóvá - csak jóval magasabb beszállóval kaptak (volna) lakáshitelt.

Mindezt megtehetik, hiszen az MNB JTM-rendelete hagy mozgásteret a bankoknak arra, hogy megszabják az alacsony (10-20% alatti) önerővel történő hitelfelvétel szabályait. Megkérdeztük a hazai pénzintézeteket, hogy változtattak-e a bírálati gyakorlaton az utóbbi időben - például az energetikai minősítések kapcsán.

Több banknál is titok, mi alapján bírálnak

Az MBH Bank megkeresésünkre azt közölte, a pénzintézet a hitelezési gyakorlatát folyamatosan a hatályos jogszabályoknak, valamint a piaci és kockázati környezet változásainak megfelelően alakítja.

A hitelbírálat során minden esetben egyedi vizsgálat alapján döntünk, amelyben számos tényezőt figyelembe veszünk, így többek között az ingatlan jellemzőit, a kérelmező pénzügyi helyzetét, valamint az aktuális kockázati szempontokat. Az energetikai tanúsítvány a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően része az értékelési folyamatnak, azonban annak konkrét súlya és szerepe az adott ügylet körülményeitől függ

- magyarázták. A hitelezési döntések komplexek, és bár időről időre előfordulhatnak finomhangolások, hitelbírálati gyakorlatukban nem történt olyan általános érvényű változás, amely érdemben módosítaná az ügyfelek számára elérhető feltételeket - írták, azaz náluk állításuk szerint nem történt változás a feltételekben. Hozzátették, általánosságban elmondható, hogy céljuk továbbra is az ügyfelek számára fenntartható és felelős finanszírozási megoldások biztosítása, az egyedi kockázatok körültekintő értékelése mellett.

Az UniCredit Bank szintén azt közölte: nem változtatott a 20 százalék alatti önerővel történő igénylés feltételein.

Szintén nem változás, de hiteligénylő ügyfeleinknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy az ingatlan energetikai besorolásának – nem az elérhető önerőn, hanem – a forgalmi értéken keresztül van hatása a felvehető hitel nagyságára, mert a bankoknak a forgalmi értékből kell számítaniuk, hogy mekkora hitel vehető fel az ingatlanra. Így, ha az ingatlan energetikai besorolása kedvező, az jellemzően magasabb forgalmi értéket eredményezhet, és mivel a maximálisan felvehető hitel összege a forgalmi értékhez igazodik, ebből következően a hitelösszeg is magasabb lehet

- magyarázták.

A K&H Bank azt írta, nem változott a gyakorlat ebben a tekintetben, a jogszabályi kereteknek, illetve a bank belső kockázatkezelési szabályainak megfelelő esetekben lehetséges 20% alatti önerős finanszírozás.

Általános, energetikai besorolás szerinti kizárást nem alkalmazunk. A hitelbírálati szabályrendszerben szignifikáns változás nem volt az utóbbi időben

- közölték. Hozzátették: az ügyfeleik számára előnyt jelent, ha energiahatékony ingatlant vásárolnak vagy építenek: ilyen esetekben kedvezményes lakáshitel‑konstrukciók közül választhatnak. A K&H Zöld Lakáshitel például akár 1,3% kamatkedvezményt is biztosíthat, így az energiahatékony otthon nemcsak környezettudatos, hanem hosszú távon pénzügyileg is kedvező megoldás.

A Raiffeisen Bank csupán azt közölte kérdésünkre, hogy a hitelbírálattal kapcsolatos információkat és szempontrendszert üzleti titokként kezelik, így nem áll módjukban válaszolni. Ahogyan a Gránit Bank sem osztott meg pontos információkat a metodikájukról.

Egy bank árulta el: módosított a feltételeken

Megszólalt az OTP Bank is, amelynek nevét több érintett történetéhez kapcsolódóan is hallottuk. A pénzintézet lapunk kérdésére jelezte: folyamatosan elemzi a piacot és a beérkező hiteligénylések tapasztalatait, és ezek alapján rendszeresen felülvizsgálja, illetve finomhangolja a hitelezési szabályokat.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a10%-os önerővel történő hitelfelvétel lehetőségét az MNB JTM-rendelete határozza meg, ennek alkalmazása bankonként eltérhet. Leszögezték, minden hitelkérelem egyedi, a bírálat során pedig számos tényezőt mérlegelnek: az ingatlan elhelyezkedését, értékét, a helyi ingatlanforgalmat, a műszaki és energetikai jellemzőket, valamint azt, hogy az ügyfél jövedelme és fennálló törlesztőrészletei hogyan aránylanak egymáshoz.

A finanszírozási feltételeket legutóbb 2026. február közepén finomhangoltuk. A módosítás a gyengébb energetikai besorolású házakat érintette, amelyek olyan településeken helyezkednek el, ahol az ingatlanforgalom is alacsonyabb

- árulta el a bank.

Az ügyfeleknek azt javasolták, hogy foglaló fizetése vagy az adásvételi szerződés aláírása előtt kérjék el az eladótól a hiteles energetikai tanúsítványt. Ez részletes képet ad a felhasznált energia mennyiségéről és a szükséges fejlesztésekről.

Bár a tanúsítvány átadása kötelező az adásvételkor, célszerű már korábban megismerni. Emellett érdemes előzetes értékbecslést is kérni, így a vásárlók előre megtudhatják, hogy a kiválasztott ingatlan megfelel-e a finanszírozási és támogatási feltételeknek, és milyen összegű hitel vehető fel rá. Ha az ügyfél megfelelő pótfedezetet tud bevonni, a kiválasztott ingatlan akár önerő nélkül is megvásárolható

- magyarázta az OTP.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA