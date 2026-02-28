Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
A mexikói biztonsági helyzet gyors változásai, a turizmusra nehezedő nyomás és a gazdaság lassú, de kitartó növekedése együtt rajzolják ki azt a kettős valóságot, amelyben az ország 2026 elején működik. A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk, ugyanakkor az is látszik, hogy a mexikói állam képes rövid időn belül stabilizálni a helyzetet, különösen a turisztikai övezetekben. A gazdaság számára a turizmus továbbra is létfontosságú pillér: a GDP közel tizedét adja, több millió embernek biztosít megélhetést, és a 2026‑os világbajnokság előtt még inkább felértékelődik.
A mexikói biztonsági helyzet 2026 februárjának végére hivatalosan stabilizálódott, de a magyar Külügyminisztérium friss közleményei alapján továbbra is indokolt a fokozott óvatosság. A Konzuli Szolgálat február 27-i tájékoztatása szerint „Mexikó teljes területén normalizálódott a biztonsági helyzet”, ugyanakkor az országban tartózkodó magyar állampolgároknak azt javasolják, hogy legyenek körültekintőek, és tanulmányozzák át a Mexikóra vonatkozó biztonsági ajánlásokat.
A normalizálódást megelőző napokban rendkívül súlyos incidensek történtek: február 23-án a kábítószerkartellek által kirobbantott erőszakhullám miatt a magyar hatóságok külön figyelmeztetést adtak ki, amelyben arra kérték a Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Nuevo León, Tamaulipas és Puebla államokban tartózkodó magyarokat, hogy kerüljék a forgalmas csomópontokat, maradjanak szálláshelyükön, és folyamatosan kövessék a helyi hatóságok utasításait. Február 22-én pedig a Jalisco államban történt erőszakos incidensek miatt nem kormányzati fegyveres csoportok jelentek meg a Guadalajarai Nemzetközi Repülőtér környékén, ami miatt a magyar állampolgárokat kifejezetten arra kérték, hogy a repülőtér közelét is kerüljék el a helyzet rendeződéséig.
Ez a három egymást követő hivatalos közlemény jól mutatja, milyen gyorsan változott a helyzet Mexikóban: február 22-én még fegyveres jelenlét volt egy nemzetközi repülőtéren, 23-án kilenc szövetségi államra adtak ki fokozott figyelmeztetést, 27-én pedig már a normalizálódásról számolt be a kormányzat. A magyar külügyi figyelmeztetések időrendje így nemcsak a magyar utazók számára fontos, hanem pontosan tükrözi azt is, hogyan ingadozott a mexikói biztonsági helyzet néhány nap alatt a kritikus szinttől a kontrollált állapotig.
Fontos láb a turizmus
A turizmus Mexikó GDP-jének 8–9 százalékát adja, és több mint 4 millió embernek biztosít közvetlen vagy közvetett munkát. A 2025‑ös rekordév után a mexikói kormány 2026-ra további növekedést vár, részben a FIFA‑világbajnokság miatt, amely jelentős infrastrukturális és szolgáltatási beruházásokat generál. A 2025‑ös adatok alapján a turisták száma már a világbajnokság előtt is erősen emelkedett: 2025 január–július között 47,4 millió látogató érkezett az országba.
Mindeközben a gazdasági kilátások visszafogott, de pozitív képet mutatnak. A mexikói gazdaság 2025-ben mindössze 0,6–0,7 százalékkal bővült, ám 2026-ra mérsékelt gyorsulást várnak: a jegybank 1,6 százalékos, az IMF 1,5 százalékos növekedést prognosztizál, míg egyes elemzők ennél óvatosabbak. A növekedést fékezi a beruházási bizonytalanság, az USA–Mexikó–Kanada kereskedelmi megállapodás közelgő felülvizsgálata, az amerikai gazdaság lassulása, valamint az energia- és infrastruktúrahiány. Ugyanakkor a magánfogyasztás lassú erősödése és a világbajnoksághoz kapcsolódó turisztikai és infrastrukturális beruházások támogathatják a gazdaság élénkülését.
A New York Times cikke szerint a fenti történések különösen azért keltettek nemzetközi figyelmet, mert bár a mexikói kartellerőszak hagyományosan nem turisták ellen irányul, ezúttal közvetett módon az utazókat is érintette. Puerto Vallarta és Guadalajara környékén járattörlések, ideiglenes reptéri lezárások és utcai összecsapások zavarták meg a közlekedést, ami sok utazót bizonytalanná tett a közelgő tavaszi szezon előtt. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a kartellek általában kerülik a turisták célba vételét, mivel az idegenforgalom kulcsfontosságú bevételi forrás Mexikó számos régiójában. A nagy üdülőterületeken ezért továbbra is erős biztonsági jelenlét működik, és sok szálloda saját védelmi rendszert is fenntart.
Magyarok Mexikóban
A magyar utazási irodák kínálata alapján Mexikó az utóbbi években kifejezetten népszerű téli úti cél lett. A legtöbb magyar turista Cancún, Playa del Carmen, Tulum és Riviera Maya térségét keresi fel, ahol a biztonsági helyzet stabil, és a szolgáltatások magas színvonalúak. A magyar utazási irodák charterjáratai és csomagajánlatai rendszeresen indulnak a téli szezonban, és a kereslet évről évre nő.
Az árak nagyon széles sávban mozognak attól függően, hogy valaki tengerparti pihenést vagy körutazást keres. A legfrissebb ajánlatok szerint egy teljes mexikói utazás ára 749 900 forinttól egészen 1 966 000 forintig terjed, és a legtöbb csomag all inclusive ellátást, közvetlen tengerparti szállodát és budapesti indulást tartalmaz. Az OTP Travel kínálatában a „Nagy körutazás Mexikóban üdüléssel” program 1 329 000 forinttól érhető el, amely 13 nap alatt Mexikóvárostól Teotihuacánon és Méridán át a Riviera Maya tengerpartjáig vezet, magyar idegenvezetővel és belépőjegyekkel. A
luxus- és nászutas kategóriában a Menta Travel ajánlatai 849 000 és 1 839 000 forint között mozognak, például a The Reef Playacar 849 000 forinttól, a Club RIU Tequila 929 000 forinttól, a Barceló Maya Palace pedig 999 000 forinttól foglalható, mindegyik all inclusive ellátással és repülőjeggyel együtt.
A magyar piac tehát egyértelműen a közép‑ és felső kategóriás mexikói utakat kínálja, ahol a legolcsóbb csomagok is közel háromnegyed millió forintnál kezdődnek, az átlagos ár pedig 850 000 és 1 200 000 forint között alakul. A drágább, prémium szállodák és hosszabb körutazások ára könnyen eléri vagy meghaladja az 1,5–1,9 millió forintot, ami jól mutatja, hogy Mexikó a magyar utazók számára továbbra is presztízs‑ és élményalapú úti cél, különösen a téli hónapokban, amikor a Karib‑tenger partvidéke a legkeresettebb.
A 2026 eleji biztonsági incidensek ugyan átmenetileg aggodalmat keltettek, de a turisztikai övezetek működése zavartalan maradt, és a magyar irodák továbbra is teljes kapacitással értékesítik a mexikói csomagokat. A végső kép így az, hogy Mexikó a magyar utazók számára továbbra is egy erős, megbízható és élménygazdag úti cél, amelynek ára magas, de a kereslet ennek ellenére folyamatos.
