Olajfinomítóból származó acél olajcsövek.
Gazdaság

Olajháború közeleg? A Mol ultimátumot adott a horvátoknak, egy napjuk van válaszolni

Pénzcentrum
2026. február 26. 17:42

A Mol-csoport haladéktalan garanciát vár a horvát Janaftól arra, hogy átengedi a tengeren érkező, nem szankcionált orosz kőolajat. A magyar vállalat szerint jogi és pénzügyi következményei lehetnek az esetleges elutasításnak, írja a HVG.

A MOL-csoport felszólította a Janaf vállalatot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot: átengedi a tengerről érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat. A magyar olajcég közlése szerint február 27-ig várják a horvát társaság válaszát. Amennyiben elutasító döntés születik, a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat, és kártérítési eljárást is indíthat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat szerint a Janaf régóta tud arról, hogy megszakadt a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A hivatalos dokumentumokat már korábban megküldték a horvát félnek. A Mol úgy fogalmazott: az uniós és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetőség, mint átengedni a tengeri úton érkező, nem tiltott orosz szállítmányokat. A cég jelezte azt is, hogy a visszaigazolás késedelméből eredő pénzügyi károkért a horvát vállalatot terheli a jogi és anyagi felelősség.

Kapcsolódó cikkeink:

A horvát és a magyar kormány között hónapok óta vita zajlik arról, hogy az Adria kőolajvezeték képes-e teljes mértékben kielégíteni Magyarország igényeit. A Mol álláspontja szerint erre nem alkalmas. A konfliktus azóta éleződött ki, hogy a január 27-i orosz támadás óta áll a Barátság vezetéken érkező szállítás. Egyelőre nem egyértelmű, hogy az ukrán fél szándékosan késlekedik-e a helyreállítással, vagy a javítások idő- és kapacitásigényessége okozza a fennakadást, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán polgári infrastruktúrát.

A Barátság leállását követően Szijjártó Péter február közepén azt sürgette, hogy a Janaf szállítson orosz olajat, amit a horvát fél nem fogadott kitörő lelkesedéssel. A Janaf ezt követően közölte: jelentős mennyiségű nem orosz kőolajat szállít a Mol számára, és további három, szintén nem orosz nyersolajat hozó tartályhajó tart az omišalji terminál felé. Szerdán megerősítették, hogy a Molnak szánt nyersolajszállítmányt már rakodják az omišalji kikötőben, és további szállítmányok is várhatók.
Címlapkép: Getty Images
#horvátország #magyarország #mol #gazdaság #ukrajna #oroszország #adria #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj

