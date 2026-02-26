Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
Olajháború közeleg? A Mol ultimátumot adott a horvátoknak, egy napjuk van válaszolni
A Mol-csoport haladéktalan garanciát vár a horvát Janaftól arra, hogy átengedi a tengeren érkező, nem szankcionált orosz kőolajat. A magyar vállalat szerint jogi és pénzügyi következményei lehetnek az esetleges elutasításnak, írja a HVG.
A MOL-csoport felszólította a Janaf vállalatot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot: átengedi a tengerről érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat. A magyar olajcég közlése szerint február 27-ig várják a horvát társaság válaszát. Amennyiben elutasító döntés születik, a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat, és kártérítési eljárást is indíthat.
A vállalat szerint a Janaf régóta tud arról, hogy megszakadt a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A hivatalos dokumentumokat már korábban megküldték a horvát félnek. A Mol úgy fogalmazott: az uniós és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetőség, mint átengedni a tengeri úton érkező, nem tiltott orosz szállítmányokat. A cég jelezte azt is, hogy a visszaigazolás késedelméből eredő pénzügyi károkért a horvát vállalatot terheli a jogi és anyagi felelősség.
A horvát és a magyar kormány között hónapok óta vita zajlik arról, hogy az Adria kőolajvezeték képes-e teljes mértékben kielégíteni Magyarország igényeit. A Mol álláspontja szerint erre nem alkalmas. A konfliktus azóta éleződött ki, hogy a január 27-i orosz támadás óta áll a Barátság vezetéken érkező szállítás. Egyelőre nem egyértelmű, hogy az ukrán fél szándékosan késlekedik-e a helyreállítással, vagy a javítások idő- és kapacitásigényessége okozza a fennakadást, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ukrán polgári infrastruktúrát.
A Barátság leállását követően Szijjártó Péter február közepén azt sürgette, hogy a Janaf szállítson orosz olajat, amit a horvát fél nem fogadott kitörő lelkesedéssel. A Janaf ezt követően közölte: jelentős mennyiségű nem orosz kőolajat szállít a Mol számára, és további három, szintén nem orosz nyersolajat hozó tartályhajó tart az omišalji terminál felé. Szerdán megerősítették, hogy a Molnak szánt nyersolajszállítmányt már rakodják az omišalji kikötőben, és további szállítmányok is várhatók.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
