A jelöltek korábban legfeljebb ötmillió forintot fordíthatnak a kampányukra, de egy 2025-ös törvénymódosítás eltörölte a kampányköltések korlátozására vonatkozó szabályozást.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
A BellResearch 2024-es adatai szerint a mikrovállalatok mindössze 35%-a, a KSH mérése szerint a kisvállalkozásoknak 63,5%-a rendelkezik saját weboldallal, miközben a sikeres piaci jelenléthez ma már elengedhetetlen a teljes körű digitális megjelenés. Ebben a helyzetben kap különös jelentőséget a Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" kezdeményezése. Négy, a programban részt vevő vállalkozással beszéltünk, akik azt emelték ki, hogy a honlap számukra nem plusz egy felület a közösségi médiában történő megjelenés mellett, hanem egy központi, professzionális bázis lett. A megszólalók szerint az új weboldal legnagyobb hozadéka a bizalomépítés és az első benyomás erősítése, az információk átlátható, egy helyre rendezett bemutatása, valamint az, hogy a közösségi média mellett végre olyan stabil online jelenlétük lett, ami hosszú távon is fejleszthető, és később az értékesítést, a foglalásokat vagy a tudatos tartalomépítést is támogathatja.
A BellResearch 2024-es adatai szerint a mikrovállalatok 96%-a ugyan használ internetet, saját weboldala mégis csak a cégek 35%-ának van, miközben a 10 fő feletti vállalatoknál a honlapos online jelenlét a KSH szintén 2024-es mérése alapján már megközelíti a 66,2%,-ot. Erre a lemaradásra reagál a Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" kezdeményezése, amely pályázati alapon, állami támogatással kínál ingyenes, professzionális weboldalkészítést és kapcsolódó online digitalizációs megoldásokat a mikro- és kisvállalkozásoknak. A cél, hogy a vállalkozások könnyebben építsék ki vagy fejlesszék tovább digitális jelenlétüket, mert ma ez már a versenyképesség egyik alapfeltétele.
Szentgyörgyi Balázs, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Pénzcentrumnak elmondta, a "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" program utalványrendszerben működik: 100%-os, vissza nem térítendő állami támogatást lehetett igényelni első körben 2025 februárja és júliusa között egyéni vállalkozóknak, mikro- és kisvállalkozásoknak, bruttó 400 ezer és 1,5 millió forint közötti összegben.
Elmondása szerint
eddig 5643 vállalkozás jutott voucherhez, és ezek közül nagyjából 4186 esetében a honlap már elkészült vagy már folyamatban van a megvalósítás a pályázók által kiválasztott szolgáltató partnerrel.
Kiemelte azt is, hogy a legtöbb pályázat az adminisztratív szolgáltatások, például könyvelés, tanácsadás területéről érkezett, régiós bontásban pedig összesítve Közép-Magyarország vezet, a második helyen a Dél-Alföld áll. A második pályázati kör 2026 február elején indult, nagy érdeklődés mellett - 1299 kérelem érkezett -, és már mesterséges intelligencia alapú online szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi.
Az első nyertesek kihirdetését hamarosan várják.
A "jó" támogatott honlap kapcsán azt hangsúlyozta, hogy akkor működik igazán, ha egyszerre felel meg a mai elvárásoknak és trendeknek, ugyanakkor logikus szerkezetű, felhasználóbarát, a lényeges információk gyorsan megtalálhatók rajta, és különösen megkönnyíti a kapcsolatfelvételt az érdeklődőknek. Szerinte, ha a látogatóknak sokat kell keresgélniük, vagy korszerűtlen dizájnnal találkoznak, az rontja a vállalkozás hitelességét, ezért a digitalizáció nemcsak a versenyképességet növeli, hanem a bizalmat is erősíti a vállalkozók iránt.
A honlap nem csupán értékesítési felület, hanem a cégről, márkáról szerzett első benyomás
A digitalizáció nem csupán kényelmi kérdés, hanem elengedhetetlen ahhoz, hogy a márka könnyen elérhető és átlátható módon legyen jelen az érdeklődők számára
– mondta a Pénzcentrumnak Beer Ágota, prémium, kézzel készített kristályékszereket tervező és készítő kókai vállalkozó, aki korábban főként Facebookon és Instagramon építette az online jelenlétét, de idővel egyre világosabbá vált számára, hogy ezek a platformok önmagukban nem tudják visszaadni azt a vizuális minőséget, márkaélményt és átláthatóságot, amit képviselni szeretne. Úgy véli, a honlap elkészítésével végre olyan letisztult, elegáns, a márkája minőségéhez méltó digitális felületet kapott, amely egységesen és strukturáltan mutatja be az ékszereket és a mögöttük álló szemléletet, és a weboldal stabil, hosszú távon építhető alapot teremtett.
A fejlesztésben számára a legnagyobb nyereség a professzionális első benyomás és a bizalomépítés volt. Az igényes, mobilra optimalizált megjelenés, az egyszerű navigáció, a jól felépített termékoldalak és az egyértelmű kapcsolatfelvételi lehetőség mind azt segítik, hogy az érdeklődők könnyebben tájékozódjanak, és magabiztosabban kapcsolódjanak a márkához. Beer Ágota középtávon azt szeretné, ha a honlap nem csupán bemutatkozó felületként működne, hanem az értékesítést, a tudatos márkaépítést és a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kialakítását is támogatná.
A visszajelzések eddig kifejezetten pozitívak, mint mondta, a vevők szerint a weboldal vizuális arculata és hangulata végre összhangban van azzal a minőséggel és élménnyel, amit az ékszerek és a személyes találkozások során is tapasztalnak. A vállalkozó úgy látja, a honlap így nem egyszerű technikai fejlesztés, hanem egy tudatos lépés, amellyel a márka „otthont” kapott az online térben.
Ígéret a folyamatos megújulásra
Lerch Szilvia, kozmetikus mester és a mohácsi Visage Szalon tulajdonosa úgy fogalmaz, náluk a kozmetika nem csupán kezelés, hanem a "minőségi énidő" helyszíne, ahol a vendég nem egy rubrika a naptárban, hanem olyan ember, akire teljes figyelemmel fókuszálnak. Az elmúlt években a szépségipar gyors technológiai és hatóanyag-fejlődése – például az orvos-kozmetikai trendek, vagy az új gépi kezelések – mellett az volt a legnagyobb kihívás, hogy a változó gazdasági környezetben is megőrizzék a prémium színvonalat és a stabil vendégkört. Ezt a szakmai irányt a digitális térben is láthatóvá akarták tenni, ezért pályáztak a "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" programra. Mint mondta,
"digitális névjegykártyát" szerettek volna, ami a nap 24 órájában elérhető, és hitelesen tükrözi a szalon eleganciáját és szakmaiságát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A legnagyobb digitális hiányosságuk korábban a rendszerezettség volt: az információk elszórtan voltak elérhetők, nem volt egy központi felület, ahol a potenciális vendégek nyugodtan át tudták volna nézni a teljes szolgáltatási palettát, az árlistát vagy a szalon hangulatát bemutató galériát. Bár a közösségi média jó a napi kapcsolattartásra, Lerch Szilvia szerint gyorsan elnyeli a tartalmat, így egy részletes szakmai bemutatkozásra vagy átlátható árlista megosztására kevés.
Az új honlap ezzel szemben stabil keretet ad, rövid távon az ismertséget növeli és részletesebben mutatja be a kezeléseket, középtávon pedig tudástárként is működhet majd, tippekkel és edukatív tartalmakkal az otthoni bőrápolásról.
A visszajelzések alapján a vendégek kifejezetten értékelik, hogy végre egy helyen megtalálnak minden fontos információt. A honlap a működést is egyszerűsíti, bár az időpontfoglalás továbbra is telefonon vagy üzenetben történik, az érdeklődők már felkészülten keresik őket, így gyorsabb és hatékonyabb a konzultáció. A honlapot saját szakmai fejlődése "tükrének" tartja, ahogy ő tanul, fejlődik és újít, úgy frissül a weboldal is: "nem csak egy oldal, hanem egy ígéret a folyamatos megújulásra".
Nem mindegy, hogy jelenik meg valaki az online térben
Kovács Adrienn, a szekszárdi Renke Photo alapítója kezdő vállalkozóként úgy látja, számára most a legfontosabb feladat a stabil működés felépítése, amihez elengedhetetlen a tudatos marketing. Tapasztalata szerint,
ma már nem elég pusztán jelen lenni az online térben, egy vállalkozás akkor tud bizalmat építeni, ha az interneten könnyen megtalálható, látható, hiteles és aktív.
Ezért döntött úgy, hogy a közösségi média mellé saját weboldalt is készíttet: egy átlátható, galériákba rendezett referenciaanyaggal szerinte sokkal jobban be lehet mutatni a szolgáltatásokat, és a weboldal az ügyfelek szemében esetleg "komolyabb" benyomást kelt a közösségi médiában való jelenlét mellett.
Mint mondta, korábban Facebookon és Instagramon is kommunikált, de azt tapasztalta, hogy a két felület eltérő logikát kíván. Meglátása szerint a Facebook inkább a komolyabb munkák hirdetésére alkalmas, míg az Instagram főként a megtekintésekre és a népszerűsítésre működik jól. Az új online megjelenéssel, vagyis saját honlappal konkrét célja a szolgáltatásai értékesítése, akár foglalási lehetőséggel, akár kuponos megoldással, és eddig kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott.
A bizalom ma már nem csak a pultnál épül
A Kónya Fleisch Kft. családi vállalkozásként Kiskunlacházán a hagyományos hentes szakmát viszi tovább modern szemlélettel. Kónya Tibor, a cég ügyvezetője elmondta, az elmúlt években a nyersanyagárak emelkedése, a beszállítói bizonytalanságok, valamint az energia- és működési költségek növekedése jelentette a legnagyobb kihívást, miközben a vevők is változtak: egyszerre lettek árérzékenyebbek és tudatosabbak, egyre gyakrabban kérdeznek rá az összetevőkre, az eredetre és az eljárásokra.
A "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" programra azért pályáztak, mert a digitális jelenlétet ma már alapfeltételnek látják. Mint mondta, hiába volt erős közösségi médiás bázisuk – Facebookon közel 15 ezres, aktív közösséggel –, hiányzott egy központi, professzionális felület, ahol a márka, a termékek, az értékek és a folyamatok egységesen, strukturáltan és hosszú távon is fejleszthető módon jelennek meg, később akár értékesítési csatornaként is.
Rövid távon a márkaismertséget és a bizalomépítést szeretnék erősíteni, középtávon pedig fokozatosan bevezetnék az online értékesítést, tartalomépítéssel és edukációval, például az alapanyagok eredetének, a füstölési és feldolgozási technológiáknak a bemutatásával, receptekkel, felhasználási tippekkel és tudatos vásárlást segítő anyagokkal. Az új weboldalra eddig kifejezetten pozitív visszajelzések érkeztek, az ügyfelek és partnerek az igényes, átlátható megjelenést dicsérik, és azt, hogy végre van egy felület, amely valóban tükrözi, kik ők. Kónya szerint a digitalizáció nem a személyes kapcsolatot váltja ki, hanem kiterjeszti az online térbe: a bizalom ma már nem csak a pultnál épül, hanem a digitális hitelességen is múlik, amit transzparens, valós tartalommal, például részletes leírásokkal, valódi fotókkal és folyamatbemutatással, lehet a leghitelesebben megteremteni.
Fotók: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Csattanós válasz érkezett arra, hogy kevesebb bank legyen itthon: ettől tényleg olcsóbb lenne minden?
Nagy Márton azon kijelentése, miszerint a bankszektorban túl sok a szereplő, újraindította a bankrendszer szerkezetéről szóló szakmai vitát.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-