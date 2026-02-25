2026. február 25. szerda Géza
Egy okostelefon-halom és annak töltő- és audiokábelei
Megtakarítás

Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni

Nagy Béla Ádám
2026. február 25. 10:03

Egyre több magyar ütközhet bele abba a problémába, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem engedi. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai bankoktól, milyen gyakorlatot követnek ezzel kapcsolatban. A bankok válaszaiból az derül ki, hogy a szigorodó biztonsági előírások és a folyamatos technológiai fejlesztések miatt a több éves készülékek fokozatosan kiszorulnak a támogatott körből, miközben a pénzintézetek alternatív digitális csatornákkal próbálják fenntartani az ügyfelek hozzáférését a banki szolgáltatásokhoz.

Sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már belépnének: a mobilbank egyszer csak nem frissíthető, vagy a belépés után rögtön hibát dob. A háttérben legtöbbször nem banki leállás áll, hanem az, hogy az okostelefon operációs rendszere, biztonsági szintje vagy a telefon állapota már nem felel meg a bank által előírt minimumkövetelményeknek. A hazai bankok több helyen is konkrét verziószinteket adnak meg annak érdekében, hogy a fogyasztók biztosak lehessenek abban, hogy valóban elérhető számukra az alkalmazás. 

Az egyik leggyakoribb ok, amiért valaki nem tud belépni a mobilbankjába, az az, hogy a telefonja túl régi rendszerverziót használ. A banki alkalmazások folyamatosan frissülnek, és időről időre megemelik a minimálisan szükséges Android vagy iOS verziót.

Ha a készülék már nem kap frissítéseket, egyszerűen „lemarad” az új appverziókról. Ilyenkor előfordulhat, hogy az alkalmazás már le sem tölthető az áruházból, vagy ha korábban telepítve volt, egy frissítés után nem indul el, esetleg a belépésnél hibát jelez.

Sok felhasználó ilyenkor azt hiszi, hogy a bank rendszere hibás, pedig valójában a készülék nem kompatibilis az új biztonsági követelményekkel. A bankok ugyanis rendszeresen kivezetik a régi, elavult rendszerek támogatását. Ennek oka elsősorban a biztonság: egy több éves operációs rendszer már nem kap védelmi frissítéseket, így nagyobb a kockázata a visszaéléseknek és a csalásoknak.

Emellett a bankoknak szigorú uniós szabályoknak is meg kell felelniük, például az erős ügyfélhitelesítés előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a belépésnek és a tranzakciók jóváhagyásának biztonságos, korszerű technológiai környezetben kell történnie. Ha egy telefon ezt a szintet már nem tudja garantálni, a bank inkább korlátozza vagy letiltja az alkalmazás használatát az adott készüléken, még akkor is, ha a felhasználó korábban gond nélkül be tudott lépni.

A folyamatos fejlesztések miatt kell a jobb telefon is

A Pénzcentrum több hazai banknál is arról érdeklődött, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy bárki gond nélkül használhassa a mobilbanki alkalmazásukat.

Az OTP válaszában arról írt, hogy mindkét operációs rendszer esetében folyamatosan emelik a még támogatott verzió számot annak érdekében, hogy az ügyfelek potenciális kockázatait csökkentse.

Jelenleg Androidon a 8-as, míg iOS-en a 15-ös verzió felett támogatott a használat.

Az OTP jelezte, hogy a következő években is várható a mobilbanki alkalmazás rendszerkövetelményeinek további szigorítása, elsősorban biztonsági és technológiai okokból. A bank célja, hogy az alkalmazás mindig megfeleljen az aktuális kibervédelmi elvárásoknak és a digitális hitelesítési szabványoknak, ezért időről időre emelhetik a minimálisan támogatott Android és iOS verziókat.

Azoknak az ügyfeleknek, akik régebbi, már nem támogatott okostelefont használnak, továbbra is biztosított az alternatív ügyintézés. Számukra az OTP InternetBank teljes körű hozzáférést nyújt a legtöbb banki szolgáltatáshoz, így a számlakezelés, utalás és egyéb műveletek elvégzése akkor is megoldható, ha a mobilalkalmazás már nem fut az adott készüléken

- írta a pénzintézet.

Finta Jácint, a CIB Bank Digitális Üzleti Alkalmazások vezetője szerint a bank mobilalkalmazása jelenleg a Google Android, az Apple iOS és a Huawei HarmonyOS rendszereket támogatja.

A minimum követelmény Android esetében a 7.0-s vagy annál magasabb verzió, legalább 480x800 képpontos kijelzőfelbontással, míg iPhone készülékeken iOS 13.0 vagy ennél újabb rendszer szükséges a használathoz.

Tapasztalataik alapján elsősorban az 5–7 évnél régebbi, alsóbb kategóriás okostelefonoknál fordul elő, hogy az alkalmazás már nem frissíthető vagy nem működik megfelelően.

Ennek oka jellemzően az, hogy ezek a készülékek már nem kapnak gyártói szoftver- és biztonsági frissítéseket, illetve az operációs rendszerük inkompatibilissé válik az új alkalmazásverziókkal. Biztonsági megfontolásból a nem hivatalos forrásból származó, úgynevezett rootolt vagy jailbreakelt operációs rendszerrel működő készülékeket a bank szintén nem támogatja.

- hangsúlyozta a CIB szakembere, kiemelve: a bank folyamatosan figyeli az operációs rendszerek sérülékenységeit és a technológiai trendeket, ezért a következő 1–2 évben szükség esetén további szigorítás is elképzelhető a technikai feltételekben, például a minimálisan támogatott rendszerverzió vagy a biztonsági követelmények terén.

Az alternatív bankolási csatornákról szólva elmondta, hogy bár a mobilalkalmazás számít elsődleges felületnek, a lakossági ügyfelek több mint 95 százaléka ezen keresztül intézi ügyeit, a régebbi készüléket használók számára továbbra is elérhető a böngészőalapú CIB Bank Online szolgáltatás. Az azonosítás ugyanakkor minden esetben a mobilalkalmazásba integrált, úgynevezett Withkey token megoldáson keresztül történik.

Vadócz Zsolt, a K&H Bank digitalizációs vezetője szerint

a K&H mobilbank jelenleg minimum iOS 16, illetve minimum Android 8 operációs rendszerrel használható.

Ugyanakkor a hivatalos hirdetményben már Android 10 szerepel ajánlott minimumként, de a bank az ügyfelek széles körű készülékhasználata miatt egyelőre Android 8-as rendszeren is biztosítja az alkalmazás elérhetőségét.

Elsősorban a régebbi, több éves okostelefonoknál fordulhat elő, hogy az alkalmazás már nem frissíthető vagy nem működik megfelelően, mivel ezek a készülékek gyakran nem kapnak új operációs rendszer- és biztonsági frissítéseket, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet 

- mondta Vadócz Zsolt.

A jövőbeli szigorítások kapcsán a szakember kiemelte, hogy a bank folyamatosan figyeli az operációs rendszerek elterjedtségét az ügyfelek körében, valamint az ezekhez kapcsolódó biztonsági kockázatokat és a gyártói követelményeket. Ezek alapján döntenek arról, mikor szükséges a minimálisan támogatott rendszerkövetelmények emelése.

Azok számára, akik régebbi, már nem támogatott okostelefont használnak, továbbra is elérhető alternatív csatorna: a K&H e-bank szolgáltatás. Ebbe az ügyfelek felhasználónév és jelszó megadásával, valamint SMS-alapú azonosítással tudnak belépni, így mobilalkalmazás nélkül is intézhetik a legtöbb banki ügyüket.

Az MBH Bank tájékoztatása szerint 2026. január 31-től módosult a mobilbanki alkalmazás ajánlott minimális rendszerkövetelménye.

A jelenlegi hivatalos specifikáció alapján az alkalmazás Android 9.0 vagy ennél újabb, illetve iOS 15.0 vagy magasabb verziójú operációs rendszerrel használható.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos, 2017 előtt megjelent Android-készüléken, valamint a régebbi iPhone modelleken a mobilbanki alkalmazás már nem telepíthető, vagy nem frissíthető tovább, így a használata korlátozottá válhat.

A bank közlése szerint a rendszerkövetelmények meghatározása elsősorban biztonsági és technológiai szempontok alapján történik. A modern operációs rendszerek fejlettebb védelmi funkciói, titkosítási megoldásai és biztonságos hitelesítési rendszerei folyamatosan fejlődnek, ezért szükséges a követelmények rendszeres felülvizsgálata, és indokolt esetben a további szigorítás.

Azok számára, akik már nem támogatott készüléket használnak, az MBH Bank több alternatív csatornát is biztosít. Az ügyfelek továbbra is elérhetik az internetbanki szolgáltatást, használhatják az SMS-alapú értesítéseket, emellett Telebankon, Videobankon, illetve bankfióki ügyintézésen keresztül is intézhetik pénzügyeiket.

Mint az látható, gyakorlatban leginkább az 5-7 évnél idősebb, alsóbb kategóriás készülékeknél fordulhat elő, hogy az alkalmazás már nem frissíthető vagy nem működik stabilan. Ennek fő oka, hogy ezek az eszközök nem kapnak gyártói szoftver- és biztonsági frissítéseket, így az operációs rendszerük inkompatibilissé válhat az új mobilbanki verziókkal. 
Címlapkép: Getty Images
