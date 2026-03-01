Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat

Mégis, mi zajlik a hazai vendéglátásban? Az elmúlt években számos kultikus hely szűnt meg, és ahogy látni fogjuk, a Balaton, a hazai turizmus egyik fellegvára sem kivétel: itt is bőven akadnak eladó vendéglők, nem egy kultikus hely keresi új tulajdonosát. Mit szólnátok egy badacsonyi, örökpanorámás csárdához, vagy egy vízparti, nyüzsgő balatoni étteremhez? A lehetőség most adott: nem kell hozzá az ötöslottót nyerned, egy pesti panel árából is a tiéd lehet.

Fekete év volt a magyar vendéglátás számára a 2025-ös év. Számtalan kultikus hely szűnt meg: lehúzta a rolót a Budai Vár kultikus Szamos cukrászdátja, a bulinegyed szórakozóhelyei, de vidéken is bezártak Michelin-ajánlásos éttermek – erről a HelloVidék év végén külön is cikkezett. 2026-ban pedig újabb bezárási hullám fenyeget: az első „ágyúlövés” már megtörtént, és egyre több ikonikus hazai vendéglátóhely is eladásra kerül - írta nemrégiben az mfor.hu.

Pedig a statisztikák szerint a vendéglátóhelyek összességében nem zártak tavaly rossz évet: 2025 minden hónapja meghaladta az előző év teljesítményét, és augusztusban rekordforgalmat mértek, 289,3 milliárd forintot. Ennek ellenére a KSH adatai szerint a 2023-as év végéhez képest 2025 közepére közel 2 500 vendéglátóhely szűnt meg vagy zárt be, ami 5–6 %-os csökkenést jelez az összes egységre vetítve. Budapesten 2013 és 2024 között negyedével csökkent a vendéglátóhelyek száma, számuk 2025-ben először süllyedt kilencezer alá.

Országos szinten még súlyosabb a helyzet: Szombathelytől egészen Gyuláig tucatjával szűntek meg a vendéglátóipari egységek. De a KSH adatok azt is mutatják, hogy az elmúlt években szinte minden megyében — legyen az nagyvárosi vagy agrárjellegű – csökkent a vendéglátóhely‑száma . Ez regionális szinten is azt jelzi, hogy a vendéglátás strukturális átalakuláson megy keresztül: nem csupán a fővárosi vagy turisztikai központok érintettek, hanem a kis‑ és közepes méretű vidéki központok és megyeszékhelyek is.

Trendek üzlettípusonként

A legérdekesebb áttekintést az adatok üzlettípus szerinti bontása adja:

Üzlettípus 2021. jún. 30.

2024. dec.31.



2025. jún.30. Étterem, büfé & gyorsétterem 23 792

21 792



21 227 Cukrászda 4 016 3 770 3 752 Kávézó / italüzlet / zenés hely 13 385 10 992 10 425

Ahogy a táblázat adataiból is kiolvashatjuk, minden üzlettípusnál folyamatos csökkenés látható, különösen a bárok/zenés helyek és kávézók körében, ami azt jelzi, hogy nemcsak a nagy éttermek, hanem a „kisebb”, közösségi szerepet betöltő egységek is visszaszorulnak.

A tulajdonosok szerint a legnagyobb problémát az elviselhetetlen közterhek, a meredeken emelkedő alapanyagárak, a tarthatatlan bérleti díjak és a krónikus munkaerőhiány jelentik. A 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás ráadásul még azokat is sújtja, akik gyakorlatilag nem profitálnak a turisták költéseiből.

Legendás balatoni éttermek, amelyek új tulajdonosaikra várnak

Persze pozitívan is nézhetjük a helyzetet: ha átböngésszük az online ingatlanportálokat, jól látszik, hogy a Balaton északi és déli partján meglepően széles a kínálat az eladó vendéglátóegységekből. A paletta a szezonális büféktől a nagy befogadóképességű, panorámás éttermekig terjed.

Az Ingatlan.com-on jelenleg 131 balatoni vendéglátóhely szerepel eladóként – igaz, nem mindegyik teljes tulajdont kínál, több esetben csupán a bérleti jog átruházásáról van szó. De nézzük csak, hol, mennyiért és milyen feltételekkel kínálnak most Balaton-parti vendéglátós helyeket!

1. Íme, a piac legolcsóbb ajánlata: eladó a Zöld fenyő

A kínálat egyik legkedvezőbb ajánlata Somogy megye, Marcali-Boronkán található, ahol a volt Zöld Fenyő Vendéglő új tulajdonost keres. Az ingatlan a Balatontól mindössze 12 km-re fekszik, gyógy- és strandfürdő közelsége pedig tovább növeli vonzerejét. A 180 nényzetméteres ingatlanért a 29,5 millió forint ár egészen csábítónak tűnik. Forrás: Ingatlan.com

2. Panel áráért balatoni panoráma: étterem eladó a Szépkilátón

Felsorolásunk következő állomása Balatongyörök festői része, a Szépkilátó, ahol egy két szintes, felújított étterem várja új tulajdonosát. A 44 m²-es belső tér klimatizált és teljesen felszerelt konyhával rendelkezik, a tetőtérben kialakított kis lakás pedig irodaként vagy személyzeti szállásként is használható. A zárt teraszról zavartalan kilátás nyílik a Balatonra, az ingatlan azonnal üzemeltethető, és a törzsvendégek már várják az új tulajdonost. Az irányár 35,49 millió forint – panel áráért igazi balatoni lehetőség!

Forrás: Ingatlanok.hu

3. Balatonfüred szívében eladó a fura nevű Vasüzlet Étterem

Egy lakás áráért most bevezetett balatoni étterem bérleti jogát is megszerezheted: a Balatonfüred, Kossuth Lajos utcai Vasüzlet Étterem különleges lehetőség új tulajdonos számára. A 2021-ben teljes körűen felújított, kétszintes, melegkonyhás vendéglátóhely már bejáratott vendégkörrel várja az érdeklődőket. A földszinten látványkonyha, bár és hangulatos vendégtér található, az emeleten pedig vendégmosdók, konyhai előkészítők és személyzeti öltöző kapott helyet, külön lépcsőházzal elválasztva. A vendégtér kézműves bútorokkal 22 fő, a terasz további 20–25 fő kényelmes elhelyezését biztosítja, a konyhatechnológia pedig faszenes grillt is lehetővé tesz. Az étterem teljes berendezéssel, know-how-val, honlappal és közösségi média felületekkel, hosszú távú bérleti joggal, frissen festve és nyitásra készen kerül átadásra, a bérleti díj pedig bruttó 140 ezer forint havonta.

Forrás: Ingatlan.com

4. A Káli-medence filmes legendája most gazdát keres

Kővágóörsön, a Jókai Mór utca 63. szám alatt, egykor valódi moziteremként működő épület ad otthont a MOZI Étteremnek – Olga konyhájának, amely hosszú éveken át a régió törzsvendégeinek kedvelt találkozóhelye volt. A 327 m²-es étteremhez 1062 m² telek tartozik, a 60 m²-es panorámás teraszról pedig zavartalan kilátás nyílik a környékre.

A hirdetés szerint az ingatlan világos, tágas vendégtérrel és nappalival rendelkezik, ideális kisebb rendezvényekhez, közösségi eseményekhez, és akár személyzeti vagy tulajdonosi szállás is kialakítható benne. A padlástér további lehetőséget rejt szálláshelyek, vendégszobák vagy más funkcionális terek létrehozására, így az étterem nemcsak vendéglátóhelyként, hanem sokoldalú üzleti ingatlanként is remek választás. Az irányára pedig 199 millió forint.

Forrás: Ingatlan.com

5. Forgalmas balatoni csomópont: Piroska Csárda Gyenesdiáson

Gyenesdiás központjában, a Keszthely felé vezető út közelében található a legendás Piroska Csárda, amely egész évben kedvelt hely a környék dolgozói és a turisták körében. Az épület téglából épült, folyamatosan karbantartott, a tetőt egy éve cserélték, a konyha és a vezetékek két éve újultak meg.

A kiszolgálótér három részből áll: egy kisebb terem 50–60 főnek, a nagyterem 100–120 főnek ad helyet, így az étterem esküvők, zenés és táncos rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A 300 m²-es kerthelyiség épített grillel várja a vendégeket, a modern konyha teljesen felszerelt. A tulajdonos rugalmas, akár 1–2 évig segít az új tulajdonos betanításában is. Az irányára 249 millió forint.

Forrás: Ingatlan.com

6. Hévízen szálloda, kávézó, panzió együtt keresi új tulajdonosát

Hévíz szívében, a sétálóutcához közel kínálják a Sétálóutcára néző Astória Kávézót és az Erzsébet királyné utca felől nyíló Apartmanházat, amely három kétszobás apartmant és kilenc saját fürdős szobát foglal magában. Az ingatlanhoz tartozik egy 156 m²-es száraz pince, ami konditeremnek vagy szaunának is tökéletesen alkalmas, továbbá saját, lezárt parkoló biztosítja a vendégek kényelmét.

Az épület napelemekkel felszerelt, és mindössze 200 méterre helyezkedik el a híres hévizi gyógytótól, de a Balaton is közel van, így a pihenés és a vendéglátás kényelme egyszerre adott. A kávézó és az apartmanház együttesen vásárolható, az irányár 250 millió forint.

Forrás: Ingatlan.com

7. Eladó a balatonszepezdi Sellő vendéglő - Makovecz Imre alkotása

Folytassuk a sort egy friss hirdetéssel, ahogy múlt héten a HelloVidék külön is cikkezett róla: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete. Az 1965-ben elkészült házat 279 millió forintért kínálják, miközben az eredeti állapotából mára kevés maradt meg. A pazar balatoni kilátással bíró 300 négyzetméteres ingatlant pár éve átalakították, most 279 millió forintért keresi új gazdáját.

Az ikonikus, a 71-es főút mentén álló volt Sellő étterem az organikus építészet későbbi, karakteres makoveczi világának előzményeként is értelmezhető. Eredetileg egy kovácsműhely állt itt, ezt alakította át Makovecz egy borozóval megfejelt étteremmé. A terveket 1963-ban készítette Makovecz, aki akkoriban a SZÖVTERV-nél dolgozott, és vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. Az épület átalakítását az ÁFESZ rendelte. z ingatlan hosszú ideig kihasználatlanul állt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították. Az épület eladásának szándéka nem új keletű: 2022 őszén már 380 millió forintos irányáron kerestek rá vevőt. A mostani, 279 milliós ár jelentős csökkenést mutat, miközben a hirdetés szerint egy átfogó felújítás lehetőséget teremthetne az eredeti makoveczi elképzelésekhez közelebb álló rehabilitációra. A mostani hirdetés szövege szerint az átalakított épület továbbra is két szintből áll, és 5 szoba található benne.

Forrás: Ingatlan.com

8. Eladó a Véndiófa is

Balatonszárszó központjában kínálják eladásra a Véndiófa vendéglőt, egy 1960-as években épült, 600 m²-es épületet, amely nem kevesebb, mint 450 fő befogadására alkalmas. Jelenlegi állapotában felújításra szorul, de a hozzá tartozó 4 telek összesen 9895 m², összközműves, VT-7-es besorolású – így vendéglátóipari, kereskedelmi vagy lakófejlesztésre is alkalmas.

A hely ideális befektetőknek: 50%-os beépíthetőség, 7,5 m-es maximális magasság, nagyszerűen alakítható akár lakóparkká vagy multifunkciós vendéglátó komplexummá. Irányára 350 millió forint.

Forrás: Ingatlan.com

9. Örök panoráma a Badacsony tetején – működő vendéglő eladó

Badacsonytomaj ikonikus Kisfaludy útján kínálják eladásra a Rózsakő vendéglőt, amely már most is működő, patinás hely, páratlan balatoni panorámával. A 129 m²-es étterem belső tere 50 vendég fogadására alkalmas, a csodás terasz pedig további 160 főt képes elhelyezni – így a nyári szezonban is maximálisan kihasználható. Az autentikus parasztbarokk stílusú nádfedeles tetőszerkezet 2021-ben teljes felújításon esett át, a panoráma terasz ponyvával zárható, így elő- és utószezonban is működtethető.

A pincében minden megtalálható, ami egy profi vendéglőhöz kell: vendégtér, iroda, öltöző, előkészítők, raktárak, vinotéka és teljesen felszerelt konyha. A 1345 m²-es telek parkosított, legfelső részén rizling szőlővel, középen a pince és a terasz, az alsó részén játszótérrel. Parkolás 3 autónak biztosított. Irányár: 490 millió Ft.

Forrás: Ingatlan.com

10. Közel félmilliárdért Tihany tetején is nyithatunk egy helyet

Tihany egyik legszebb pontján, az óváros felújított részein áll ez a 287 nm-es, jól bejáratott étterem, amely több mint 20 éve szolgálja a vendégeket. A műemlékvédelem alatt álló főépület 45 főt kényelmesen befogad, a két terasz pedig további 71 vendég számára biztosít helyet, egyikük 117 m²-es, saját fehér búbos kemencével és sörcsapokkal.

Az étterem ráadásul teljesen felszerelt, 12 fős személyzettel működik, a manzárd tetőtérben 65 m²-es, 3 szobás lakás is található. A külön épületben kialakított konyha, sokkoló és hűtőkamrák gondoskodnak a zökkenőmentes működésről. Aki ide betér, nemcsak a kiváló gasztronómiai élményt kapja meg, hanem a Tihanyi Bencés Apátságra és a Balatonra nyíló lélegzetelállító panorámát is. Az irányár mindezért 490 millió forint.

Forrás: Ingatlan.com

11. Hagyományos magyaros ízek: Répa Rozi Csárda Nemesvitán

Nemesvita mellett, Törekpusztán kínálja magát a Répa Rozi Csárda, egy vendéglátós komplexum, amelyben csárda, panzió, lakrész és pizzéria egyaránt megtalálható. A hangulatos csárda 200 m²-es vendégtere, nagy konyhája és gyönyörű cserépkályhája mellett napelemmel is felszerelt, a folytatásában pedig egy háromszobás lakás várja az új tulajdonost. Az ingatlanhoz tartozik közel 500 m²-es parkoló, a tetőtérben két apartman, valamint a 90%-os készültségű panzió 22 saját fürdős szobával. A birtokon található továbbá egy 230 m²-es ház két garázzsal, nappali-konyhával és három hálószobával, nyári konyhával és terasszal, valamint teniszpálya és medence. A teljes ingatlan fűtését hőszivattyú biztosítja, a komplexum pedig tökéletes választás azoknak, akik a hagyományos balatoni ízeket és a vendéglátói lehetőségeket egyszerre keresik. Az irányár 590 millió forint.

Fotó: Ingatlan.com

12. Kiskastély, piactér és fejlesztési lehetőség egyben

Mindez Balatonboglár szívében, ahol közvetlenül a város történelmi piacterére néző telken kínálják ezt a páratlan adottságú ingatlant. A 1904-ben épült kiskastély, a piactérre nyíló üzletsor és a felújítást igénylő étterem szabadon alakítható, így akár kereskedelmi, vendéglátóipari vagy lakóingatlan-fejlesztési célokra is tökéletes választás.

A 1516 m²-es telken parkolók is rendelkezésre állnak, a nyugodt környezet és a Balatonboglári piac közelsége pedig garantálja a látogatószámot. Az ingatlan 578 m²-es kastéllyal és jelentős bővítési lehetőséggel várja az új tulajdonost, az irányár 668 millió forint.

Fotó: Ingatlan.com

13. Eladó a kultikus almádi Postás Üdülőház is

Szorosan véve nem is tartozik a felsorolásunkba, de bónuszként lehozzuk ezt az ingatlanhirdetést is. Különleges helyet foglal el a listánkon Balatonalmádi szívében, a Széchenyi sétány 7. szám alatt áll a város egyik ikonikus szállodája, a Postás Üdülőház. A hatalmas, közel 2800 m²-es épületet Takács János tervei alapján építették. 1935 júniusában az átadását országos figyelem övezte: a budapesti postászenekar játszott, a meghívott előkelőségek ünnepi beszédeket tartottak, a vendégek pedig bejárhatták a 35 szobát, társalgókat, játszó- és olvasótermeket. Korabeli filmhiradó így számolt be az átadóról:

Az üdülőház az évtizedek során Almádi egyik legnagyobb és legismertebb vállalati szálláshelyévé vált, parkosított kertjével és impozáns méreteivel máig kiemelkedik a város arculatában. Ma is eredeti formájában áll, bár a felújítások során a narancsvörös homlokzatot nem kapta vissza. Az ingatlan irányára 1,37 milliárd forint.

Fotó: Ingatlan.com

13+1 Ha épp nyertél a lottón: 2,2 milliárdért egész kis birodalmat vehetsz Siófokon

Eladó a siófoki Honvéd utca 71–73. szám alatt a Kiss család ikonikus vállalkozása, a Piknik Wellness Hotel és Étterem is, amely több évtizedes vendéglátói múltat hordoz. Az egykori udvari Piknik Étteremből kinőtt szálloda két épületszinten terül el egy 50×150 méteres, fallal körbevett telken, ahol rendezett, térkővel és fűvel burkolt udvar, parkoló, játszótér, medence és nyitott étterem szolgálja a vendégek kényelmét.

Az ingatlanban 56 zuhanyzós, klimatizált vendégszoba, valamint 5 személyzeti szoba található, a wellnessrészleg pedig 800 m²-en 15 élményelemmel, ötféle szaunával, pihenőágyakkal és mozgássérült WC-vel várja a látogatókat. Az étterem 150 fő befogadására alkalmas, a terasszal együtt további 100 főt tudnak fogadni, a teljesen felszerelt 270 m²-es konyha mellett pedig 350 m² pince és 350 m² műszaki kiszolgáló helyiség is rendelkezésre áll.

Az épületekhez tartozik egy 350 m²-es magánlakás, 4 szobával, nappalival, két fürdőszobával, valamint 4 autós garázs. A hotel teljesen téliesített, folyamatosan karbantartott, működőképes, és fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő, 35 kW-os napelemmel és 50 kW-os napkollektorral felszerelve. Az ingatlan irányára pedig 2,2 milliárd forint.

Címlapkép forrása: Ingatlan.com