A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Mégis, mi zajlik a hazai vendéglátásban? Az elmúlt években számos kultikus hely szűnt meg, és ahogy látni fogjuk, a Balaton, a hazai turizmus egyik fellegvára sem kivétel: itt is bőven akadnak eladó vendéglők, nem egy kultikus hely keresi új tulajdonosát. Mit szólnátok egy badacsonyi, örökpanorámás csárdához, vagy egy vízparti, nyüzsgő balatoni étteremhez? A lehetőség most adott: nem kell hozzá az ötöslottót nyerned, egy pesti panel árából is a tiéd lehet.
Fekete év volt a magyar vendéglátás számára a 2025-ös év. Számtalan kultikus hely szűnt meg: lehúzta a rolót a Budai Vár kultikus Szamos cukrászdátja, a bulinegyed szórakozóhelyei, de vidéken is bezártak Michelin-ajánlásos éttermek – erről a HelloVidék év végén külön is cikkezett. 2026-ban pedig újabb bezárási hullám fenyeget: az első „ágyúlövés” már megtörtént, és egyre több ikonikus hazai vendéglátóhely is eladásra kerül - írta nemrégiben az mfor.hu.
Pedig a statisztikák szerint a vendéglátóhelyek összességében nem zártak tavaly rossz évet: 2025 minden hónapja meghaladta az előző év teljesítményét, és augusztusban rekordforgalmat mértek, 289,3 milliárd forintot. Ennek ellenére a KSH adatai szerint a 2023-as év végéhez képest 2025 közepére közel 2 500 vendéglátóhely szűnt meg vagy zárt be, ami 5–6 %-os csökkenést jelez az összes egységre vetítve. Budapesten 2013 és 2024 között negyedével csökkent a vendéglátóhelyek száma, számuk 2025-ben először süllyedt kilencezer alá.
Országos szinten még súlyosabb a helyzet: Szombathelytől egészen Gyuláig tucatjával szűntek meg a vendéglátóipari egységek. De a KSH adatok azt is mutatják, hogy az elmúlt években szinte minden megyében — legyen az nagyvárosi vagy agrárjellegű – csökkent a vendéglátóhely‑száma . Ez regionális szinten is azt jelzi, hogy a vendéglátás strukturális átalakuláson megy keresztül: nem csupán a fővárosi vagy turisztikai központok érintettek, hanem a kis‑ és közepes méretű vidéki központok és megyeszékhelyek is.
Trendek üzlettípusonként
A legérdekesebb áttekintést az adatok üzlettípus szerinti bontása adja:
|Üzlettípus
|2021. jún. 30.
|
2024. dec.31.
|2025. jún.30.
|Étterem, büfé & gyorsétterem
|23 792
|
21 792
|21 227
|Cukrászda
|4 016
|3 770
|3 752
|Kávézó / italüzlet / zenés hely
|13 385
|10 992
|10 425
Ahogy a táblázat adataiból is kiolvashatjuk, minden üzlettípusnál folyamatos csökkenés látható, különösen a bárok/zenés helyek és kávézók körében, ami azt jelzi, hogy nemcsak a nagy éttermek, hanem a „kisebb”, közösségi szerepet betöltő egységek is visszaszorulnak.
A tulajdonosok szerint a legnagyobb problémát az elviselhetetlen közterhek, a meredeken emelkedő alapanyagárak, a tarthatatlan bérleti díjak és a krónikus munkaerőhiány jelentik. A 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás ráadásul még azokat is sújtja, akik gyakorlatilag nem profitálnak a turisták költéseiből.
Legendás balatoni éttermek, amelyek új tulajdonosaikra várnak
Persze pozitívan is nézhetjük a helyzetet: ha átböngésszük az online ingatlanportálokat, jól látszik, hogy a Balaton északi és déli partján meglepően széles a kínálat az eladó vendéglátóegységekből. A paletta a szezonális büféktől a nagy befogadóképességű, panorámás éttermekig terjed.
Az Ingatlan.com-on jelenleg 131 balatoni vendéglátóhely szerepel eladóként – igaz, nem mindegyik teljes tulajdont kínál, több esetben csupán a bérleti jog átruházásáról van szó. De nézzük csak, hol, mennyiért és milyen feltételekkel kínálnak most Balaton-parti vendéglátós helyeket!
1. Íme, a piac legolcsóbb ajánlata: eladó a Zöld fenyő
A kínálat egyik legkedvezőbb ajánlata Somogy megye, Marcali-Boronkán található, ahol a volt Zöld Fenyő Vendéglő új tulajdonost keres. Az ingatlan a Balatontól mindössze 12 km-re fekszik, gyógy- és strandfürdő közelsége pedig tovább növeli vonzerejét. A 180 nényzetméteres ingatlanért a 29,5 millió forint ár egészen csábítónak tűnik.
2. Panel áráért balatoni panoráma: étterem eladó a Szépkilátón
Felsorolásunk következő állomása Balatongyörök festői része, a Szépkilátó, ahol egy két szintes, felújított étterem várja új tulajdonosát. A 44 m²-es belső tér klimatizált és teljesen felszerelt konyhával rendelkezik, a tetőtérben kialakított kis lakás pedig irodaként vagy személyzeti szállásként is használható. A zárt teraszról zavartalan kilátás nyílik a Balatonra, az ingatlan azonnal üzemeltethető, és a törzsvendégek már várják az új tulajdonost. Az irányár 35,49 millió forint – panel áráért igazi balatoni lehetőség!
3. Balatonfüred szívében eladó a fura nevű Vasüzlet Étterem
Egy lakás áráért most bevezetett balatoni étterem bérleti jogát is megszerezheted: a Balatonfüred, Kossuth Lajos utcai Vasüzlet Étterem különleges lehetőség új tulajdonos számára. A 2021-ben teljes körűen felújított, kétszintes, melegkonyhás vendéglátóhely már bejáratott vendégkörrel várja az érdeklődőket. A földszinten látványkonyha, bár és hangulatos vendégtér található, az emeleten pedig vendégmosdók, konyhai előkészítők és személyzeti öltöző kapott helyet, külön lépcsőházzal elválasztva. A vendégtér kézműves bútorokkal 22 fő, a terasz további 20–25 fő kényelmes elhelyezését biztosítja, a konyhatechnológia pedig faszenes grillt is lehetővé tesz. Az étterem teljes berendezéssel, know-how-val, honlappal és közösségi média felületekkel, hosszú távú bérleti joggal, frissen festve és nyitásra készen kerül átadásra, a bérleti díj pedig bruttó 140 ezer forint havonta.
4. A Káli-medence filmes legendája most gazdát keres
Kővágóörsön, a Jókai Mór utca 63. szám alatt, egykor valódi moziteremként működő épület ad otthont a MOZI Étteremnek – Olga konyhájának, amely hosszú éveken át a régió törzsvendégeinek kedvelt találkozóhelye volt. A 327 m²-es étteremhez 1062 m² telek tartozik, a 60 m²-es panorámás teraszról pedig zavartalan kilátás nyílik a környékre.
A hirdetés szerint az ingatlan világos, tágas vendégtérrel és nappalival rendelkezik, ideális kisebb rendezvényekhez, közösségi eseményekhez, és akár személyzeti vagy tulajdonosi szállás is kialakítható benne. A padlástér további lehetőséget rejt szálláshelyek, vendégszobák vagy más funkcionális terek létrehozására, így az étterem nemcsak vendéglátóhelyként, hanem sokoldalú üzleti ingatlanként is remek választás. Az irányára pedig 199 millió forint.
5. Forgalmas balatoni csomópont: Piroska Csárda Gyenesdiáson
Gyenesdiás központjában, a Keszthely felé vezető út közelében található a legendás Piroska Csárda, amely egész évben kedvelt hely a környék dolgozói és a turisták körében. Az épület téglából épült, folyamatosan karbantartott, a tetőt egy éve cserélték, a konyha és a vezetékek két éve újultak meg.
A kiszolgálótér három részből áll: egy kisebb terem 50–60 főnek, a nagyterem 100–120 főnek ad helyet, így az étterem esküvők, zenés és táncos rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A 300 m²-es kerthelyiség épített grillel várja a vendégeket, a modern konyha teljesen felszerelt. A tulajdonos rugalmas, akár 1–2 évig segít az új tulajdonos betanításában is. Az irányára 249 millió forint.
6. Hévízen szálloda, kávézó, panzió együtt keresi új tulajdonosát
Hévíz szívében, a sétálóutcához közel kínálják a Sétálóutcára néző Astória Kávézót és az Erzsébet királyné utca felől nyíló Apartmanházat, amely három kétszobás apartmant és kilenc saját fürdős szobát foglal magában. Az ingatlanhoz tartozik egy 156 m²-es száraz pince, ami konditeremnek vagy szaunának is tökéletesen alkalmas, továbbá saját, lezárt parkoló biztosítja a vendégek kényelmét.
Az épület napelemekkel felszerelt, és mindössze 200 méterre helyezkedik el a híres hévizi gyógytótól, de a Balaton is közel van, így a pihenés és a vendéglátás kényelme egyszerre adott. A kávézó és az apartmanház együttesen vásárolható, az irányár 250 millió forint.
7. Eladó a balatonszepezdi Sellő vendéglő - Makovecz Imre alkotása
Folytassuk a sort egy friss hirdetéssel, ahogy múlt héten a HelloVidék külön is cikkezett róla: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete. Az 1965-ben elkészült házat 279 millió forintért kínálják, miközben az eredeti állapotából mára kevés maradt meg. A pazar balatoni kilátással bíró 300 négyzetméteres ingatlant pár éve átalakították, most 279 millió forintért keresi új gazdáját.
Az ikonikus, a 71-es főút mentén álló volt Sellő étterem az organikus építészet későbbi, karakteres makoveczi világának előzményeként is értelmezhető. Eredetileg egy kovácsműhely állt itt, ezt alakította át Makovecz egy borozóval megfejelt étteremmé. A terveket 1963-ban készítette Makovecz, aki akkoriban a SZÖVTERV-nél dolgozott, és vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. Az épület átalakítását az ÁFESZ rendelte. z ingatlan hosszú ideig kihasználatlanul állt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították. Az épület eladásának szándéka nem új keletű: 2022 őszén már 380 millió forintos irányáron kerestek rá vevőt. A mostani, 279 milliós ár jelentős csökkenést mutat, miközben a hirdetés szerint egy átfogó felújítás lehetőséget teremthetne az eredeti makoveczi elképzelésekhez közelebb álló rehabilitációra. A mostani hirdetés szövege szerint az átalakított épület továbbra is két szintből áll, és 5 szoba található benne.
8. Eladó a Véndiófa is
Balatonszárszó központjában kínálják eladásra a Véndiófa vendéglőt, egy 1960-as években épült, 600 m²-es épületet, amely nem kevesebb, mint 450 fő befogadására alkalmas. Jelenlegi állapotában felújításra szorul, de a hozzá tartozó 4 telek összesen 9895 m², összközműves, VT-7-es besorolású – így vendéglátóipari, kereskedelmi vagy lakófejlesztésre is alkalmas.
A hely ideális befektetőknek: 50%-os beépíthetőség, 7,5 m-es maximális magasság, nagyszerűen alakítható akár lakóparkká vagy multifunkciós vendéglátó komplexummá. Irányára 350 millió forint.
9. Örök panoráma a Badacsony tetején – működő vendéglő eladó
Badacsonytomaj ikonikus Kisfaludy útján kínálják eladásra a Rózsakő vendéglőt, amely már most is működő, patinás hely, páratlan balatoni panorámával. A 129 m²-es étterem belső tere 50 vendég fogadására alkalmas, a csodás terasz pedig további 160 főt képes elhelyezni – így a nyári szezonban is maximálisan kihasználható. Az autentikus parasztbarokk stílusú nádfedeles tetőszerkezet 2021-ben teljes felújításon esett át, a panoráma terasz ponyvával zárható, így elő- és utószezonban is működtethető.
A pincében minden megtalálható, ami egy profi vendéglőhöz kell: vendégtér, iroda, öltöző, előkészítők, raktárak, vinotéka és teljesen felszerelt konyha. A 1345 m²-es telek parkosított, legfelső részén rizling szőlővel, középen a pince és a terasz, az alsó részén játszótérrel. Parkolás 3 autónak biztosított. Irányár: 490 millió Ft.
10. Közel félmilliárdért Tihany tetején is nyithatunk egy helyet
Tihany egyik legszebb pontján, az óváros felújított részein áll ez a 287 nm-es, jól bejáratott étterem, amely több mint 20 éve szolgálja a vendégeket. A műemlékvédelem alatt álló főépület 45 főt kényelmesen befogad, a két terasz pedig további 71 vendég számára biztosít helyet, egyikük 117 m²-es, saját fehér búbos kemencével és sörcsapokkal.
Az étterem ráadásul teljesen felszerelt, 12 fős személyzettel működik, a manzárd tetőtérben 65 m²-es, 3 szobás lakás is található. A külön épületben kialakított konyha, sokkoló és hűtőkamrák gondoskodnak a zökkenőmentes működésről. Aki ide betér, nemcsak a kiváló gasztronómiai élményt kapja meg, hanem a Tihanyi Bencés Apátságra és a Balatonra nyíló lélegzetelállító panorámát is. Az irányár mindezért 490 millió forint.
11. Hagyományos magyaros ízek: Répa Rozi Csárda Nemesvitán
Nemesvita mellett, Törekpusztán kínálja magát a Répa Rozi Csárda, egy vendéglátós komplexum, amelyben csárda, panzió, lakrész és pizzéria egyaránt megtalálható. A hangulatos csárda 200 m²-es vendégtere, nagy konyhája és gyönyörű cserépkályhája mellett napelemmel is felszerelt, a folytatásában pedig egy háromszobás lakás várja az új tulajdonost. Az ingatlanhoz tartozik közel 500 m²-es parkoló, a tetőtérben két apartman, valamint a 90%-os készültségű panzió 22 saját fürdős szobával. A birtokon található továbbá egy 230 m²-es ház két garázzsal, nappali-konyhával és három hálószobával, nyári konyhával és terasszal, valamint teniszpálya és medence. A teljes ingatlan fűtését hőszivattyú biztosítja, a komplexum pedig tökéletes választás azoknak, akik a hagyományos balatoni ízeket és a vendéglátói lehetőségeket egyszerre keresik. Az irányár 590 millió forint.
12. Kiskastély, piactér és fejlesztési lehetőség egyben
Mindez Balatonboglár szívében, ahol közvetlenül a város történelmi piacterére néző telken kínálják ezt a páratlan adottságú ingatlant. A 1904-ben épült kiskastély, a piactérre nyíló üzletsor és a felújítást igénylő étterem szabadon alakítható, így akár kereskedelmi, vendéglátóipari vagy lakóingatlan-fejlesztési célokra is tökéletes választás.
A 1516 m²-es telken parkolók is rendelkezésre állnak, a nyugodt környezet és a Balatonboglári piac közelsége pedig garantálja a látogatószámot. Az ingatlan 578 m²-es kastéllyal és jelentős bővítési lehetőséggel várja az új tulajdonost, az irányár 668 millió forint.
13. Eladó a kultikus almádi Postás Üdülőház is
Szorosan véve nem is tartozik a felsorolásunkba, de bónuszként lehozzuk ezt az ingatlanhirdetést is. Különleges helyet foglal el a listánkon Balatonalmádi szívében, a Széchenyi sétány 7. szám alatt áll a város egyik ikonikus szállodája, a Postás Üdülőház. A hatalmas, közel 2800 m²-es épületet Takács János tervei alapján építették. 1935 júniusában az átadását országos figyelem övezte: a budapesti postászenekar játszott, a meghívott előkelőségek ünnepi beszédeket tartottak, a vendégek pedig bejárhatták a 35 szobát, társalgókat, játszó- és olvasótermeket. Korabeli filmhiradó így számolt be az átadóról:
Az üdülőház az évtizedek során Almádi egyik legnagyobb és legismertebb vállalati szálláshelyévé vált, parkosított kertjével és impozáns méreteivel máig kiemelkedik a város arculatában. Ma is eredeti formájában áll, bár a felújítások során a narancsvörös homlokzatot nem kapta vissza. Az ingatlan irányára 1,37 milliárd forint.
13+1 Ha épp nyertél a lottón: 2,2 milliárdért egész kis birodalmat vehetsz Siófokon
Eladó a siófoki Honvéd utca 71–73. szám alatt a Kiss család ikonikus vállalkozása, a Piknik Wellness Hotel és Étterem is, amely több évtizedes vendéglátói múltat hordoz. Az egykori udvari Piknik Étteremből kinőtt szálloda két épületszinten terül el egy 50×150 méteres, fallal körbevett telken, ahol rendezett, térkővel és fűvel burkolt udvar, parkoló, játszótér, medence és nyitott étterem szolgálja a vendégek kényelmét.
Az ingatlanban 56 zuhanyzós, klimatizált vendégszoba, valamint 5 személyzeti szoba található, a wellnessrészleg pedig 800 m²-en 15 élményelemmel, ötféle szaunával, pihenőágyakkal és mozgássérült WC-vel várja a látogatókat. Az étterem 150 fő befogadására alkalmas, a terasszal együtt további 100 főt tudnak fogadni, a teljesen felszerelt 270 m²-es konyha mellett pedig 350 m² pince és 350 m² műszaki kiszolgáló helyiség is rendelkezésre áll.
Az épületekhez tartozik egy 350 m²-es magánlakás, 4 szobával, nappalival, két fürdőszobával, valamint 4 autós garázs. A hotel teljesen téliesített, folyamatosan karbantartott, működőképes, és fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő, 35 kW-os napelemmel és 50 kW-os napkollektorral felszerelve. Az ingatlan irányára pedig 2,2 milliárd forint.
Címlapkép forrása: Ingatlan.com
