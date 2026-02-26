Kilőtt a brit óriás részvénye: rekordközeli szintre repült a papír

A Rolls-Royce az idei évre 4 milliárd fontot meghaladó működési eredményt vár, ami jelentősen felülmúlja az elemzői várakozásokat. A repülőgép-hajtóműveket és energetikai rendszereket gyártó vállalat részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben több mint kétszeresére emelkedett, csütörtökön pedig újabb történelmi csúcsot közelített meg, írta meg a CNBC.

A brit ipari óriás 2026-ra 4–4,2 milliárd font közötti korrigált működési eredményt prognosztizál, túlszárnyalva az elemzők 3,65 milliárd fontos konszenzusát. A szabad cash flow várhatóan 3,6–3,8 milliárd font között alakul, ami szintén meghaladja az előzetes becsléseket. A társaság emellett egy 2,5 milliárd fontos részvény-visszavásárlási programot jelentett be az idei évre, amely egy 2026 és 2028 közötti, összesen 7–9 milliárd fontos visszavásárlási keret részét képezi.

Tufan Erginbilgic vezérigazgató bejelentése szerint a kedvező kilátásoknak köszönhetően a vállalat két évvel a tervezett időpont előtt éri el korábbi középtávú profitcéljait. A egyúttal megemelte a 2028-as célszámait is: immár 4,9–5,2 milliárd fontos működési eredményt, 18–20 százalékos működési marzsot, valamint 5–5,3 milliárd fontos szabad cash flow-t céloznak meg.

A legutóbbi pénzügyi évben a korrigált működési eredmény több mint 40 százalékkal rekordszintre, 3,46 milliárd fontra ugrott, felülmúlva a 3,32 milliárd fontos elemzői várakozásokat. A korrigált árbevétel 12 százalékkal, 20,1 milliárd fontra nőtt, ezzel a vállalat immár sorozatban negyedik éve teljesíti túl a piaci várakozásokat.

A három fő üzletág közül az energetikai rendszerek divízió teljesített a legdinamikusabban. Bevétele 4,89 milliárd fontra emelkedett, ami 19 százalékos organikus növekedést jelent, elsősorban az adatközpont-építési hullám generálta keresletnek köszönhetően. A legnagyobb árbevételt és nyereséget termelő polgári repülési üzletág 15 százalékkal, míg a védelmi szegmens 8 százalékkal bővült az előző évhez képest.

Erginbilgic jelezte azt is, hogy a Rolls-Royce fontolgatja a visszatérést a keskenytörzsű repülőgépek hajtóműpiacára. A cég jelenleg kizárólag szélestörzsű gépekhez – például a Boeing 787 Dreamlinerhez és az Airbus A330neo típusokhoz – gyárt hajtóműveket. A bejelentés időzítése stratégiai jelentőségű, mivel a repülőgépgyártók hajtóműhiánnyal küzdenek; Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója például nemrég nyilvánosan bírálta a rivális Pratt & Whitney szállítási ütemét.