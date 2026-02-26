A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
Kilőtt a brit óriás részvénye: rekordközeli szintre repült a papír
A Rolls-Royce az idei évre 4 milliárd fontot meghaladó működési eredményt vár, ami jelentősen felülmúlja az elemzői várakozásokat. A repülőgép-hajtóműveket és energetikai rendszereket gyártó vállalat részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben több mint kétszeresére emelkedett, csütörtökön pedig újabb történelmi csúcsot közelített meg, írta meg a CNBC.
A brit ipari óriás 2026-ra 4–4,2 milliárd font közötti korrigált működési eredményt prognosztizál, túlszárnyalva az elemzők 3,65 milliárd fontos konszenzusát. A szabad cash flow várhatóan 3,6–3,8 milliárd font között alakul, ami szintén meghaladja az előzetes becsléseket. A társaság emellett egy 2,5 milliárd fontos részvény-visszavásárlási programot jelentett be az idei évre, amely egy 2026 és 2028 közötti, összesen 7–9 milliárd fontos visszavásárlási keret részét képezi.
Tufan Erginbilgic vezérigazgató bejelentése szerint a kedvező kilátásoknak köszönhetően a vállalat két évvel a tervezett időpont előtt éri el korábbi középtávú profitcéljait. A egyúttal megemelte a 2028-as célszámait is: immár 4,9–5,2 milliárd fontos működési eredményt, 18–20 százalékos működési marzsot, valamint 5–5,3 milliárd fontos szabad cash flow-t céloznak meg.
A legutóbbi pénzügyi évben a korrigált működési eredmény több mint 40 százalékkal rekordszintre, 3,46 milliárd fontra ugrott, felülmúlva a 3,32 milliárd fontos elemzői várakozásokat. A korrigált árbevétel 12 százalékkal, 20,1 milliárd fontra nőtt, ezzel a vállalat immár sorozatban negyedik éve teljesíti túl a piaci várakozásokat.
A három fő üzletág közül az energetikai rendszerek divízió teljesített a legdinamikusabban. Bevétele 4,89 milliárd fontra emelkedett, ami 19 százalékos organikus növekedést jelent, elsősorban az adatközpont-építési hullám generálta keresletnek köszönhetően. A legnagyobb árbevételt és nyereséget termelő polgári repülési üzletág 15 százalékkal, míg a védelmi szegmens 8 százalékkal bővült az előző évhez képest.
Erginbilgic jelezte azt is, hogy a Rolls-Royce fontolgatja a visszatérést a keskenytörzsű repülőgépek hajtóműpiacára. A cég jelenleg kizárólag szélestörzsű gépekhez – például a Boeing 787 Dreamlinerhez és az Airbus A330neo típusokhoz – gyárt hajtóműveket. A bejelentés időzítése stratégiai jelentőségű, mivel a repülőgépgyártók hajtóműhiánnyal küzdenek; Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója például nemrég nyilvánosan bírálta a rivális Pratt & Whitney szállítási ütemét.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
