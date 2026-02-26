2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Kilőtt a brit óriás részvénye: rekordközeli szintre repült a papír

Pénzcentrum
2026. február 26. 13:44

A Rolls-Royce az idei évre 4 milliárd fontot meghaladó működési eredményt vár, ami jelentősen felülmúlja az elemzői várakozásokat. A repülőgép-hajtóműveket és energetikai rendszereket gyártó vállalat részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben több mint kétszeresére emelkedett, csütörtökön pedig újabb történelmi csúcsot közelített meg, írta meg a CNBC.

A brit ipari óriás 2026-ra 4–4,2 milliárd font közötti korrigált működési eredményt prognosztizál, túlszárnyalva az elemzők 3,65 milliárd fontos konszenzusát. A szabad cash flow várhatóan 3,6–3,8 milliárd font között alakul, ami szintén meghaladja az előzetes becsléseket. A társaság emellett egy 2,5 milliárd fontos részvény-visszavásárlási programot jelentett be az idei évre, amely egy 2026 és 2028 közötti, összesen 7–9 milliárd fontos visszavásárlási keret részét képezi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tufan Erginbilgic vezérigazgató bejelentése szerint a kedvező kilátásoknak köszönhetően a vállalat két évvel a tervezett időpont előtt éri el korábbi középtávú profitcéljait. A egyúttal megemelte a 2028-as célszámait is: immár 4,9–5,2 milliárd fontos működési eredményt, 18–20 százalékos működési marzsot, valamint 5–5,3 milliárd fontos szabad cash flow-t céloznak meg.

Kapcsolódó cikkeink:

A legutóbbi pénzügyi évben a korrigált működési eredmény több mint 40 százalékkal rekordszintre, 3,46 milliárd fontra ugrott, felülmúlva a 3,32 milliárd fontos elemzői várakozásokat. A korrigált árbevétel 12 százalékkal, 20,1 milliárd fontra nőtt, ezzel a vállalat immár sorozatban negyedik éve teljesíti túl a piaci várakozásokat. 

A három fő üzletág közül az energetikai rendszerek divízió teljesített a legdinamikusabban. Bevétele 4,89 milliárd fontra emelkedett, ami 19 százalékos organikus növekedést jelent, elsősorban az adatközpont-építési hullám generálta keresletnek köszönhetően. A legnagyobb árbevételt és nyereséget termelő polgári repülési üzletág 15 százalékkal, míg a védelmi szegmens 8 százalékkal bővült az előző évhez képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Erginbilgic jelezte azt is, hogy a Rolls-Royce fontolgatja a visszatérést a keskenytörzsű repülőgépek hajtóműpiacára. A cég jelenleg kizárólag szélestörzsű gépekhez – például a Boeing 787 Dreamlinerhez és az Airbus A330neo típusokhoz – gyárt hajtóműveket. A bejelentés időzítése stratégiai jelentőségű, mivel a repülőgépgyártók hajtóműhiánnyal küzdenek; Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója például nemrég nyilvánosan bírálta a rivális Pratt & Whitney szállítási ütemét.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #tőzsde #vállalat #részvény #ipar #részvénypiac #energetika #gazdasági hírek #elemzők #részvényárfolyamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:55
13:44
13:30
13:22
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 25. 17:02
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 26. 12:39
Pert nyert a Klubrádió ügyében az Európai Bizottság - EU-jogot sértett a médiaszolgáltató elnémítása
A magyarországi Médiatanács megsértette az európiai uniós jogszabályokat, amikor megakadályozta a Kl...
Bankmonitor  |  2026. február 26. 11:26
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. j...
Holdblog  |  2026. február 26. 07:29
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat.
iO Charts  |  2026. február 25. 15:01
Kripto fundamentális elemzés: értékalapú befektetés a blokkláncon
Ha hagyományos értékalapú befektető (value investor) vagy, a kriptopiacra valószínűleg gyanakodva te...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
2026. február 26.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
1 napja
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
3 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:30
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:02
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Agrárszektor  |  2026. február 26. 13:33
Elfogadták a baromfihúsra vonatkozó rendeletet: változás jön az EU-ban
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel