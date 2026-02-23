A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Vége a plázastopnak? Ebben a magyar kisvárosban épülhet új bevásárlóközpont
Jelentős kiskereskedelmi fejlesztés előtt állhat Mórahalom: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új, országos áruházlánc beruházása előtt. A döntés miniszteri engedélyhez kötött, az előkészítő tárgyalások jelenleg is zajlanak.
A hír ennyi: a plázastop alóli egyedi felmentés megnyithatja az utat Mórahalmon az új pláza-típusú beruházások előtt. A döntés miniszteri engedélyhez kötött, a tárgyalások jelenleg is zajlanak.
Mórahalom polgármestere, Nógrádi Zoltán szerint a város lakossága és a térség népessége is növekvő tendenciát mutat, így indokolttá vált egy nagyobb alapterületű, országos lánchoz tartozó élelmiszer-áruház megjelenése. A kisváros vezetésének álláspontja szerint a helyi vásárlóerő jelentős része jelenleg más településeken – elsősorban Szegeden – realizálódik - írta a Délmagyar.
Mi is az a plázastop?
A plázastop-szabályozás értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységek létesítése miniszteri engedélyhez kötött. A cél eredetileg a nagy alapterületű bevásárlóközpontok kontrollált terjedése és a kisebb üzletek védelme volt. Az elmúlt években több település is kapott egyedi felmentést, amennyiben a beruházást kiemelt gazdaságfejlesztési érdek indokolta.
Piaci információk szerint jó eséllyel a Lidl Magyarország lehet az a szereplő, amely új üzletet nyithat a városban. A diszkontlánc az elmúlt években több kisebb és közepes városban is terjeszkedett, szigorú logisztikai, forgalmi és műszaki feltételek mellett.
A lehetséges helyszínek vizsgálata már folyamatban van. A leggyakrabban emlegetett terület az egykori Mórakert környéke, amely méretében és megközelíthetőségében is alkalmas lehet egy modern élelmiszer-áruház kialakítására.
A beruházás megvalósítása több lépésből áll:
- megállapodás az érintett áruházlánccal,
- konkrét beruházási terv benyújtása,
- a plázastop alóli felmentés kérelmezése,
- miniszteri döntés.
A városvezetés tájékoztatása szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, ugyanakkor a hivatalos eljárás még nem zárult le. A végső döntés a plázastop alóli felmentési eljárás eredményétől függ. Amennyiben a miniszteri engedély megszületik, Mórahalom kiskereskedelmi térképe jelentősen átalakulhat a következő években.
