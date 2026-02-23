2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az acél- és fémipar stratégiai ágazat, hiszen számos kulcsipar, köztük az autógyártás, a gépipar, az építőipar, a védelmi ipar, a digitális infrastruktúra vagy az energetika alapanyag-ellátása függ tőle.
Gazdaság

Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar

Jeki Gabriella
2026. február 23. 06:26

Az európai villamosenergiaárak akár háromszor magasabbak is lehetnek, mint az Egyesült Államokban. Hogy ez mivel jár? Üzembezárások, a létfontosságú beruházások késlekedése, munkahelyek megszűnése. Az európai helyi és regionális vezetők szerint egy sor egymással összefüggő kihívással kell szembenéznie az acél- és fémiparnak. Ezért született meg az a cselekvési terv, amelyben sürgős követelményeket fogalmaztak meg az ágazat védelme és az európai ipari régiók jövőjének biztosítása érdekében.

Miközben az európai acél- és fémipar versenyképessége az energiaárak, a globális túlkapacitás és a zöld átállás költségei miatt egyre nagyobb nyomás alá kerül, a folyamatok már Magyarországon is közvetlenül érzékelhetők. Tény, hogy a hazai ipar szerkezete erősen feldolgozóipar-központú, annak hozzáadott értéke 2024-ben a GDP mintegy 15-16 százalékát adta, ami az uniós átlagnál magasabb arány. És bár nem tartozunk a legnagyobb európai fém- és acélipari termelőkhöz Európában, de a hazai cégek fontos szereplői a regionális ipari láncoknak. A nyersacél-termelés az utóbbi években nagyjából félmillió tonna körül alakult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ágazat gazdasági jelentőségét az exportadatok is alátámasztják:

Magyarország több mint 1,2 milliárd dollár értékben exportált vas- és acéltermékeket 2024-ben, ami azt mutatja, hogy a szektor a hazai ipart kiszolgálása mellett a nemzetközi ellátási láncokba is integrálódik.

Az Eurostat adatai alapján Magyarországon az alapfémgyártás (a hivatkozott adat a Manufacture of basic metals kategóriára vonatkozik) területén nagyjából 390-410 vállalkozás működött az utóbbi években, ám az ágazat piaci mérete az elmúlt években mérsékelten csökkent.

Ez a kategória tartalmazza:

  • a vaskohászatot és acélgyártást,
  • az alumínium-, réz- és egyéb alapfém-előállítást,
  • az öntödéket és félkész fémtermékek alapgyártását.

A TEÁOR rendszerben ezek az alapfémipar magját jelentik, és a hivatalos statisztikákban külön kezelik őket a későbbi fémfeldolgozó ipartól (például fémszerkezet-gyártás, gépalkatrészek), amely ennél jóval több céget foglal magában. Ha tehát a teljes fémipari értékláncot (fémfeldolgozás, gépalkatrész-gyártás, autóipari beszállítók egy része, stb.) is beleszámítjuk, a vállalkozások száma nagyságrendekkel magasabb. Ez viszont már egy másik statisztikai kategória.

Csökken az európai acéltermelés

Az acél- és fémipar stratégiai ágazat, hiszen számos kulcsipar, köztük az autógyártás, a gépipar, az építőipar, a védelmi ipar, a digitális infrastruktúra vagy az energetika alapanyag-ellátása függ tőle. És igen. Az acél, az alumínium, a réz vagy a nikkel az Európai Unió gazdasági biztonsága és társadalmi stabilitása szempontjából szintén kritikus szerepet tölt be. Nem véletlen, hogy a globális verseny egyre élesebb. Európa részesedése a világ acéltermeléséből az elmúlt évtizedben azonban 7-8 százalékra csökkent. Az európai acéltermelés 2017 és 2023 között 160 millió tonnáról 126 millió tonnára csökkent, a kapacitáskihasználtság pedig mintegy 65 százalék, ami hosszú távon gazdaságilag nem fenntartható.

Az egekbe szökő energiaárak, a tisztességtelen kereskedelem és a zöld átállás elégtelen támogatása egzisztenciális veszélybe sodorja Európa acél- és fémiparát. Ha elveszítjük ezt az ágazatot, többet áldozunk fel, mint a termelést. Feláldozzuk ipari régióink gerincét, számtalan minőségi munkahelyet és Európa stratégiai autonómiáját

– hangoztatta Előadó Guillermo Peláez Álvarez, Asztúria regionális pénzügyminisztere, igazságügyminisztere és európai alapjaiért felelős minisztere a Régiók Európai Bizottságának (CoR) plenáris ülésén, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Európai Bizottság acél- és fémipari cselekvési terve szerint az ágazat jelentős környezeti és ipari súlyát jelzi, hogy a fémipar az EU teljes üvegházhatású-gáz-kibocsátásának mintegy 8,1 százalékáért felel. Az elmúlt években azonban már kézzelfogható a leépülés veszélye, hiszen egyes vállalatok tízezres nagyságrendű elbocsátásokat jelentettek be, miközben beruházások maradtak el és több üzem bezárt vagy csődbe ment.

Az európai acél- és fémipari cselekvési terv egy átfogó stratégia az uniós acél- és fémipar versenyképességének és fenntarthatóságának fokozására. A dokumentum hat fő pillérre összpontosít:

  • megfizethető tiszta energia biztosítása,
  • a kibocsátásáthelyezés megelőzése,
  • a körforgásos gazdaság előmozdítása,
  • az ipari kapacitások védelme,
  • az ipari munkahelyek megerősítése és
  • a beruházások kockázatának csökkentése.

Veszélybe sodorják a munkahelyeket

Üzembezárások és beruházások elhalasztása már most is érzékelhető, és ezek különösen súlyosan érinthetik azokat a régiókat, amelyek gazdasága hagyományosan a nehéziparra épül. Az acél- és fémipar hanyatlása tehát veszélybe sodorja a munkahelyeket, de az ellátási láncok biztonságát is gyengíti.

Az acélipar stratégiai fontosságú Európa autonómiája szempontjából, de elengedhetetlen a gyors fellépés az energiaköltségek terén. Vezető piacokra van szükség a zöld termékek számára, valamint erős eszközökre a tisztességtelen verseny és a külföldi túlkapacitás ellen. Támogatnunk kell a beruházásokat és meg kell őriznünk a versenyképességet annak érdekében, hogy az acélgyártás Európában maradhasson, miközben előmozdítjuk a dekarbonizációt és gazdaságunk növekedését

– mondta Giorgio Gori, az Európai Parlament képviselője és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság alelnöke.

A helyi és regionális vezetők ugyanakkor rámutattak egy sor egymással összefüggő kihívásra, amelyek kezelése kulcsfontosságú a zöld és versenyképes jövő biztosítása érdekében Európa ipari régióban. Ahogy azt a felszólalók hangsúlyozták, az európai üzemek életképességét kereskedelmi konfliktusok és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok veszélyeztetik. Eközben a globális acélipari túlkapacitás és a szén-dioxid-szivárgás szintén komoly problémákat okoz, mivel a vállalatok gyengébb éghajlati szabályokkal rendelkező országokba helyezik át a termelést.

A Régiók Európai Bizottságának tagjai ezért erősebb kereskedelmi védőeszközöket, megerősített szén-dioxid-kibocsátási határkorrekciós mechanizmust és a fémhulladék exportjának korlátozását követelték az erőforrások és a munkahelyek védelme érdekében. Azt is hangsúlyozták, hogy az európai alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél és fémek iránti keresletet közbeszerzés és egy uniós szintű „zöld acél” címke révén érdemes növelni.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #export #válság #autóipar #ipar #feldolgozóipar #beruházások #munkahelyek #acélgyártás #energiaárak #régiók európai bizottsága #fémipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:41
07:32
07:11
06:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 22. 16:53
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
iO Charts  |  2026. február 22. 10:01
Alphabet (GOOGL) - A keresőkirály, akit saját fegyvere fenyeget
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 21. 14:45
Az RTL csütörtökön még leadta az Orbán-kormány reklámját, szombattól a kampány végéig leállnak vele
Az Orbán-kormány egyik reklámszpotjával találkozott az RTL-en csütörtökről péntekre virradó éjszaka...
Holdblog  |  2026. február 21. 10:15
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
7 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
4
4 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 07:41
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 05:29
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
Agrárszektor  |  2026. február 23. 06:59
Figyelmeztetik a magyar horgászokat! Ha itt pecázol, erről tudnod kell
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel