2026. március 1. vasárnap
9 °C Budapest
Közelkép a tőzsdei kereskedési monitorról sötét háttér előtt.
Gazdaság

Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?

MTI
2026. március 1. 18:35

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 0,64 százalékot emelkedve 126 534,75 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom 106,46 milliárd forintról 135,24 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. 

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte az alapkamat 25 bázispontos csökkentését, erről kedden számolt be a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Hozzátették: a döntés nem okozott érdemi árfolyamreakciót, a forint az óvatos jegybanki kommunikáció hatására kissé erősödni is tudott. A piaci árazások alapján további 50 bázispontnyi kamatvágásra látnak lehetőséget idén, ám ez az infláció alakulásától is függ.

Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések. Az MNB közben vizsgálatot kezdett a Mol ügyében, amiért egy bejelentés szerint több vezető tisztségviselőjük bennfentes információk birtokában adhatott el saját tulajdonú vállalati részvényeket. Az olajtársaság azt közölte, hogy az ügyletek megfeleltek a jogszabályoknak.

A héten a Magyar Telekom az elemzői konszenzusnak megfelelő gyorsjelentést tett közzé, a Richter 2025-ös eredményei felülmúlták a várakozásokat, a Graphisoft Park és a Masterplast szintén kiemelkedően jó adatokról számolt be - tették hozzá.

A BUX a kedvező befektetői hangulatnak köszönhetően jelentős, 1 százalék feletti emelkedéssel zárta a hét első kereskedési napját.

Az újabb amerikai vámbejelentések miatt a nyugati tőzsdéken ekkor gyengén alakult a kereskedés, kedden pedig már a magyar részvényindex is csökkenéssel zárt, főként a Mol-vizsgálat hírének és az OTP gyengülésének hatására.

A másik két vezető részvény segítette az emelkedést, a hét közepén ugyanis a Richter árfolyamcsúcsot döntött, a Magyar Telekom részvényeinek forgalma pedig látványosan fellendült a szerdai gyorsjelentés előtt, majd csütörtökön történelmi csúcsra jutott a részvényeinek árfolyama.

Csütörtökön összességében ismét csökkenés következett a BÉT-en, és pénteken sem tért vissza a lendület, az OTP-t ugyanis megint nemzetközi hatások gyengítették. A Richter árfolyama viszont a gyorsjelentés hatására újabb történelmi csúcsra ugrott napközben, és a romló hangulat ellenére is kisebb pluszban tudott zárni. A Magyar Telekom árfolyama is némileg korrigált az előző naphoz képest.

  • A héten a Magyar Telekom erősödött a legnagyobb mértékben. Árfolyama egy hét alatt 9,68 százalékot emelkedve 2165 forintig jutott, összforgalma meghaladta a 11,57 milliárd forintot.
  • A Richter 2,93 százalékkal erősödve 11 940 forinton zárt több mint 15,74 milliárd forintos heti forgalom mellett.
  • A Mol árfolyama heti összevetésben nem változott, 3528 forinton zárt, forgalma 17,5 milliárd forint volt.
  • Az OTP a múlt pénteki zárás óta 0,86 százalékot esve 39 310 forintra gyengült 83,67 milliárd forintos forgalomban.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,19 százalékkal csökkent, így a hetet 9 866,06 ponttal fejezte be.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #kamatcsökkentés #otp bank #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #részvényárfolyamok #richter gedeon részvény #budapesti értéktőzsde

18:35
18:02
17:08
16:32
16:16
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
