Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 0,64 százalékot emelkedve 126 534,75 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom 106,46 milliárd forintról 135,24 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte az alapkamat 25 bázispontos csökkentését, erről kedden számolt be a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Hozzátették: a döntés nem okozott érdemi árfolyamreakciót, a forint az óvatos jegybanki kommunikáció hatására kissé erősödni is tudott. A piaci árazások alapján további 50 bázispontnyi kamatvágásra látnak lehetőséget idén, ám ez az infláció alakulásától is függ.
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések. Az MNB közben vizsgálatot kezdett a Mol ügyében, amiért egy bejelentés szerint több vezető tisztségviselőjük bennfentes információk birtokában adhatott el saját tulajdonú vállalati részvényeket. Az olajtársaság azt közölte, hogy az ügyletek megfeleltek a jogszabályoknak.
A héten a Magyar Telekom az elemzői konszenzusnak megfelelő gyorsjelentést tett közzé, a Richter 2025-ös eredményei felülmúlták a várakozásokat, a Graphisoft Park és a Masterplast szintén kiemelkedően jó adatokról számolt be - tették hozzá.
A BUX a kedvező befektetői hangulatnak köszönhetően jelentős, 1 százalék feletti emelkedéssel zárta a hét első kereskedési napját.
Az újabb amerikai vámbejelentések miatt a nyugati tőzsdéken ekkor gyengén alakult a kereskedés, kedden pedig már a magyar részvényindex is csökkenéssel zárt, főként a Mol-vizsgálat hírének és az OTP gyengülésének hatására.
A másik két vezető részvény segítette az emelkedést, a hét közepén ugyanis a Richter árfolyamcsúcsot döntött, a Magyar Telekom részvényeinek forgalma pedig látványosan fellendült a szerdai gyorsjelentés előtt, majd csütörtökön történelmi csúcsra jutott a részvényeinek árfolyama.
Csütörtökön összességében ismét csökkenés következett a BÉT-en, és pénteken sem tért vissza a lendület, az OTP-t ugyanis megint nemzetközi hatások gyengítették. A Richter árfolyama viszont a gyorsjelentés hatására újabb történelmi csúcsra ugrott napközben, és a romló hangulat ellenére is kisebb pluszban tudott zárni. A Magyar Telekom árfolyama is némileg korrigált az előző naphoz képest.
- A héten a Magyar Telekom erősödött a legnagyobb mértékben. Árfolyama egy hét alatt 9,68 százalékot emelkedve 2165 forintig jutott, összforgalma meghaladta a 11,57 milliárd forintot.
- A Richter 2,93 százalékkal erősödve 11 940 forinton zárt több mint 15,74 milliárd forintos heti forgalom mellett.
- A Mol árfolyama heti összevetésben nem változott, 3528 forinton zárt, forgalma 17,5 milliárd forint volt.
- Az OTP a múlt pénteki zárás óta 0,86 százalékot esve 39 310 forintra gyengült 83,67 milliárd forintos forgalomban.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,19 százalékkal csökkent, így a hetet 9 866,06 ponttal fejezte be.
Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
