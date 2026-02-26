Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl tartós árcsökkentési programot indított az év elején, amelynek célja, hogy a mindennapi bevásárlás érezhetően olcsóbb legyen. A vállalat szerint ennek hátterében a hosszú évek alatt kiépített hazai ellátási lánc és a közvetlen beszállítói kapcsolatok állnak.
A Lidl az év elején tartós árcsökkentési hullámot indított, hogy mérsékelje a mindennapi bevásárlás költségeit. A program alapját a tudatosan felépített hazai ellátási lánc adja: közvetlen beszállítói kapcsolatai révén a piaci változásokból adódó beszerzési előnyöket – amikor erre lehetőség van – a vásárlók felé is tovább tudja érvényesíteni. Az alacsonyabb árak növelhetik a keresletet, ami kiszámíthatóbb piaci környezetet teremthet a hazai gazdaságok számára, miközben a háztartások könnyebben juthatnak hozzá a mindennapokban használt élelmiszerekhez.
Jó a magyar vásárlóknak, jó a hazai termelőknek
A Lidl január 2-tól több termékcsoportban csökkentette az árakat; ez egyes esetekben akár többszáz forintos megtakarítást is jelenthet. Az árcsökkentések elsősorban a bevásárlókosarak tipikus tételeire koncentrálnak: a tartósan olcsóbbá tett termékek között 50 magyar tej- és tejtermék, illetve magyar forrásból származó friss csirkehúsok is megjelentek, de a mindennapi főzéshez gyakran választott friss sertéshús ára is csökkent, az akcióban értinett termékek pedig átalagosan 7 százalékkal kerültek kedvezőbb áron az üzletek polcaira.
Ezzel egyszerre a vásárlók kiadásai csökkenhetnek, miközben a magyar termelők és gazdák stabilitása is erősödhet.
A működés fontos eleme a hazai beszállítókkal fenntartott partneri kapcsolat, ezért folyamatosan növeli a magyar termékek beszerzési arányát, és kiszámítható együttműködést ígér partnereinek. Az árcsökkentési programhoz kapcsolódva az üzletekben folyamatosan megújuló kedvezményes ajánlatokkal találkozhatnak a vásárlók: a tartós árcsökkentéseket időszakos akciók egészítik ki, mint például saját márkás termékek, nagyobb (XXL) kiszereléseke, a „minden második termék olcsóbb” promóciók, a multibuy ajánlatok, a hónap végi kedvezmények, valamint a kedvező árú termékeket középpontba állító tematikus hetek.
A kedvezmények egy része a Lidl Plus digitális hűségprogramon keresztül érhető el; a vállalat szerint a vásárlók fele már rendszeresen használja az alkalmazást.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához.
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni
Az egyik webáruházban, mely felújított mobilokat kínál, az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel.
