A customer packs groceries into branded shopping bags at the check-out inside a Lidl Ltd. grocery store in Vecses, Hungary, on Monday, June 4, 2018. Hungary is enjoying an upturn and the $130 billion economy may expand 4.1 percent in 2
Vásárlás

Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl

Pénzcentrum
2026. február 26. 10:30

A Lidl tartós árcsökkentési programot indított az év elején, amelynek célja, hogy a mindennapi bevásárlás érezhetően olcsóbb legyen. A vállalat szerint ennek hátterében a hosszú évek alatt kiépített hazai ellátási lánc és a közvetlen beszállítói kapcsolatok állnak.

A Lidl az év elején tartós árcsökkentési hullámot indított, hogy mérsékelje a mindennapi bevásárlás költségeit. A program alapját a tudatosan felépített hazai ellátási lánc adja: közvetlen beszállítói kapcsolatai révén a piaci változásokból adódó beszerzési előnyöket – amikor erre lehetőség van – a vásárlók felé is tovább tudja érvényesíteni. Az alacsonyabb árak növelhetik a keresletet, ami kiszámíthatóbb piaci környezetet teremthet a hazai gazdaságok számára, miközben a háztartások könnyebben juthatnak hozzá a mindennapokban használt élelmiszerekhez.

Jó a magyar vásárlóknak, jó a hazai termelőknek

A Lidl január 2-tól több termékcsoportban csökkentette az árakat; ez egyes esetekben akár többszáz forintos megtakarítást is jelenthet. Az árcsökkentések elsősorban a bevásárlókosarak tipikus tételeire koncentrálnak: a tartósan olcsóbbá tett termékek között 50 magyar tej- és tejtermék, illetve magyar forrásból származó friss csirkehúsok is megjelentek, de a mindennapi főzéshez gyakran választott friss sertéshús ára is csökkent, az akcióban értinett termékek pedig átalagosan 7 százalékkal kerültek kedvezőbb áron az üzletek polcaira.

Ezzel egyszerre a vásárlók kiadásai csökkenhetnek, miközben a magyar termelők és gazdák stabilitása is erősödhet.

A működés fontos eleme a hazai beszállítókkal fenntartott partneri kapcsolat, ezért folyamatosan növeli a magyar termékek beszerzési arányát, és kiszámítható együttműködést ígér partnereinek. Az árcsökkentési programhoz kapcsolódva az üzletekben folyamatosan megújuló kedvezményes ajánlatokkal találkozhatnak a vásárlók: a tartós árcsökkentéseket időszakos akciók egészítik ki, mint például saját márkás termékek, nagyobb (XXL) kiszereléseke, a „minden második termék olcsóbb” promóciók, a multibuy ajánlatok, a hónap végi kedvezmények, valamint a kedvező árú termékeket középpontba állító tematikus hetek.

A kedvezmények egy része a Lidl Plus digitális hűségprogramon keresztül érhető el; a vállalat szerint a vásárlók fele már rendszeresen használja az alkalmazást.
Címlapkép: Getty Images
