Solar System. Real textures for planets get from http://www.nasa.gov/
Kvíz

Kvíz: Mindig vonzott a csillagászat? Lássuk, mennyit tudsz a Naprendszerről!

Pénzcentrum
2026. március 1. 18:02

Naprendszerünk, középpontjában a Nap nevű csillaggal és a körülötte keringő égitestekkel mindössze egyike a galaxisunkban, a Tejútrendszerben található sokmilliárd bolygórendszernek. Na de vajon hol helyezkedik el a Föld ebben a rendszerben és milyen bolygók keringenek rajta kívül a Nap körül – melyikükről mit érdemes tudnunk még laikusként is? Ha gyermekkorod óta lenyűgöz a csillagászat és szívesen elmélyednél galaxisunk és bolygórendszerünk rejtelmeiben, ne habozz megválaszolni kérdéseinket! Töltsd ki a Pénzcentrum mai tudományos kvízét, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Kvíz: Mindig vonzott a csillagászat? Lássuk, mennyit tudsz a Naprendszerről!

1/10 kérdés
Galaxisunk melyik spirálkarján helyezkedik el a Naprendszer?
Orion
Sagittarius
Scutum-Centaurus
Perseus
2/10 kérdés
Hány bolygó tartozik a Naprendszerhez?
12
10
8
6
3/10 kérdés
Melyik évben nyilvánították törpebolygóvá a Plútót, Naprendszerünk korábbi 9. bolygóját?
1999
2020
2006
1975
4/10 kérdés
A Naptól távolodva a Naprendszer hányadik bolygólya a Föld?
ötödik
második
harmadik
negyedik
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik bolygó nem tartozik az óriásbolygók közé?
Vénusz
Jupiter
Uránusz
Szaturnusz
6/10 kérdés
Milyen távolságban húzódik a Naptól számítva a Naprendszer határa?
kb. 12 millió kilóméternél
kb. 1,7 millió kilométernél
kb. 1 fényévnél
kb. 6 billió kilométernél
7/10 kérdés
Melyik bolygó kering a legközelebb a Naphoz?
Vénusz
Neptunusz
Merkúr
Mars
8/10 kérdés
Hogy hívják a Naprendszer legnagyobb bolygóját?
Neptunusz
Uránusz
Szaturnusz
Jupiter
9/10 kérdés
Becslések szerint mikor alakult ki a Nap nevű égitest?
kb. 95 milliárd évvel ez előtt
kb. 170 milliárd évvel ez előtt
kb. 670 millió évvel ez előtt
kb. 4,6 milliárd évvel ez előtt
10/10 kérdés
Melyik bolygót veszi körül jellegzetes gyűrűrendszere?
Uránusz
Mars
Szaturnusz
Merkúr
Címlapkép: Getty Images
