Naprendszerünk, középpontjában a Nap nevű csillaggal és a körülötte keringő égitestekkel mindössze egyike a galaxisunkban, a Tejútrendszerben található sokmilliárd bolygórendszernek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindig vonzott a csillagászat? Lássuk, mennyit tudsz a Naprendszerről! 1/10 kérdés Galaxisunk melyik spirálkarján helyezkedik el a Naprendszer? Orion Sagittarius Scutum-Centaurus Perseus Következő kérdés 2/10 kérdés Hány bolygó tartozik a Naprendszerhez? 12 10 8 6 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik évben nyilvánították törpebolygóvá a Plútót, Naprendszerünk korábbi 9. bolygóját? 1999 2020 2006 1975 Következő kérdés 4/10 kérdés A Naptól távolodva a Naprendszer hányadik bolygólya a Föld? ötödik második harmadik negyedik Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik bolygó nem tartozik az óriásbolygók közé? Vénusz Jupiter Uránusz Szaturnusz Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen távolságban húzódik a Naptól számítva a Naprendszer határa? kb. 12 millió kilóméternél kb. 1,7 millió kilométernél kb. 1 fényévnél kb. 6 billió kilométernél Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik bolygó kering a legközelebb a Naphoz? Vénusz Neptunusz Merkúr Mars Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják a Naprendszer legnagyobb bolygóját? Neptunusz Uránusz Szaturnusz Jupiter Következő kérdés 9/10 kérdés Becslések szerint mikor alakult ki a Nap nevű égitest? kb. 95 milliárd évvel ez előtt kb. 170 milliárd évvel ez előtt kb. 670 millió évvel ez előtt kb. 4,6 milliárd évvel ez előtt Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik bolygót veszi körül jellegzetes gyűrűrendszere? Uránusz Mars Szaturnusz Merkúr Eredmények

