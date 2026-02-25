Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból

2025-ben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 705 ezer forint volt, de a KSH adatai szerint a magyar társadalom legalacsonyabb jövedelmmel rendelkező 20 százalékába tartozók átlagosan bruttó 295 ezer forintot kerestek, míg a legmagasabb jövedelműek bruttó 1,478 millió forintot vittek haza. A középrétegek érezhető emelkedést tapasztaltak, de a legalsó réteg fizetése stagnált az év során. A bérnövekedés elsősorban a felső ötödöket érintette, a jövedelmi különbségek tovább nőttek. Az is kiderült, mekkora jövedelemmel számít manapság valaki jómódúnak Magyarországon.

A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt 2025-ben. A statisztkai hivatal közölte azt is, mennyit kerestek átlagosan az emberek az egyes jövedelmi ötödökben.

Ezek az úgynevezett jövedelmi kvintilisek, a lakosság jövedelmi eloszlását öt egyenlő részre osztó statisztikai csoportok. Az első kvintilisbe kerülnek a legalacsonyabb jövedelműek, a második és harmadik kvintilisbe a középső jövedelműek, míg a negyedik és az ötödik kvintilisbe a legmagasabb jövedelműek.

Minden kvintilis a lakosság 20 százalékát jelenti, és segít összehasonlítani, hogy az egyes háztartások vagy munkavállalók hogyan helyezkednek el a jövedelmi skálán, illetve milyen szinten áll a vásárlóerejük az átlaghoz képest.

Ennyit keresnek a leggazdagabb és legszegényebb magyarok

Mint most kiderült, 2025 végén az alsó kvintilisben a bruttó átlagkereset januárhoz képest nem változott, egész évre vetítve is 295 ezer forinton maradt, miközben a felsőbb jövedelmi csoportokban már érzékelhető emelkedés történt.

A második és harmadik kvintilisben mérsékelt, de egyértelmű növekedés volt látható: a második kvintilis bruttó átlaga 407 ezerről 419 ezer forintra, a harmadiké 542 ezerről 567 ezer forintra emelkedett. Ez azt mutatta, hogy a középrétegek jövedelmi helyzete javult, de az emelkedés összege továbbra is korlátozott maradt.

A negyedik és az ötödik kvintilisben ennél jóval nagyobb növekedés következett be. A negyedik kvintilisben a bruttó átlagkereset 721 ezerről 759 ezer forintra nőtt, míg a legfelső jövedelmi ötödben 1 millió 374 ezerről 1 millió 478 ezer forintra emelkedett. Ezzel a kereseti különbségek nominálisan tovább nőttek az alsó és a felső jövedelmi csoportok között.

Ekkora fizetéssel már a felső réteghez tartozol

Már a középső jövedelmi kvintilisbe tartozó fizetés is az átlag feletti életszínvonalat biztosít. 2025-ben a harmadik kvintilis bruttó átlagkeresete 567 ezer forint volt, ami az országos átlaghoz képest jelentős többletet jelent. Ezzel a jövedelemmel a háztartás nemcsak az alapvető kiadásokat tudja fedezni, hanem lehetőség nyílik kisebb megtakarításokra, szabadidős programokra, minőségi élelmiszerre és időnkénti nagyobb vásárlásokra is. Egyszerűen fogalmazva, a havi 500–570 ezer forint bruttó már kényelmesebbé teszi a mindennapokat az átlagnál élők számára.

A friss adatok szerint már jómódúnak számítasz Magyarországon, ha a havi bruttó jövedelmed a negyedik kvintilis szintjén van, azaz körülbelül 759 ezer forint. Ezzel a keresettel már a középrétegeknél jóval magasabb életszínvonalat érhetsz el: a háztartás könnyen fedezi az alapvető kiadásokat, emellett lehetőség nyílik rendszeres megtakarításra, utazásra vagy minőségi szabadidős programokra. Már itt érzékelhető a pénzügyi biztonság és a vásárlóerő előnye az átlaghoz képest.

Az igazi jómód a legfelső jövedelmi ötödbe tartozóknál kezdődik, ahol a bruttó átlagkereset 1 millió 478 ezer forint volt. Ennél a szinten a havi jövedelem lehetővé teszi a komolyabb megtakarításokat, befektetéseket, prémium fogyasztást, sőt akár több ingatlan vagy autó fenntartását is. Magyarországon, ahol a bruttó átlagkereset jóval alacsonyabb, ez a jövedelem már egyértelműen kiemelkedő gazdasági helyzetet jelent, amely megadja a pénzügyi függetlenség és a kényelmes élet lehetőségét.