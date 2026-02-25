A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2025-ben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 705 ezer forint volt, de a KSH adatai szerint a magyar társadalom legalacsonyabb jövedelmmel rendelkező 20 százalékába tartozók átlagosan bruttó 295 ezer forintot kerestek, míg a legmagasabb jövedelműek bruttó 1,478 millió forintot vittek haza. A középrétegek érezhető emelkedést tapasztaltak, de a legalsó réteg fizetése stagnált az év során. A bérnövekedés elsősorban a felső ötödöket érintette, a jövedelmi különbségek tovább nőttek. Az is kiderült, mekkora jövedelemmel számít manapság valaki jómódúnak Magyarországon.
A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt 2025-ben. A statisztkai hivatal közölte azt is, mennyit kerestek átlagosan az emberek az egyes jövedelmi ötödökben.
Ezek az úgynevezett jövedelmi kvintilisek, a lakosság jövedelmi eloszlását öt egyenlő részre osztó statisztikai csoportok. Az első kvintilisbe kerülnek a legalacsonyabb jövedelműek, a második és harmadik kvintilisbe a középső jövedelműek, míg a negyedik és az ötödik kvintilisbe a legmagasabb jövedelműek.
Minden kvintilis a lakosság 20 százalékát jelenti, és segít összehasonlítani, hogy az egyes háztartások vagy munkavállalók hogyan helyezkednek el a jövedelmi skálán, illetve milyen szinten áll a vásárlóerejük az átlaghoz képest.
Ennyit keresnek a leggazdagabb és legszegényebb magyarok
Mint most kiderült, 2025 végén az alsó kvintilisben a bruttó átlagkereset januárhoz képest nem változott, egész évre vetítve is 295 ezer forinton maradt, miközben a felsőbb jövedelmi csoportokban már érzékelhető emelkedés történt.
A második és harmadik kvintilisben mérsékelt, de egyértelmű növekedés volt látható: a második kvintilis bruttó átlaga 407 ezerről 419 ezer forintra, a harmadiké 542 ezerről 567 ezer forintra emelkedett. Ez azt mutatta, hogy a középrétegek jövedelmi helyzete javult, de az emelkedés összege továbbra is korlátozott maradt.
A negyedik és az ötödik kvintilisben ennél jóval nagyobb növekedés következett be. A negyedik kvintilisben a bruttó átlagkereset 721 ezerről 759 ezer forintra nőtt, míg a legfelső jövedelmi ötödben 1 millió 374 ezerről 1 millió 478 ezer forintra emelkedett. Ezzel a kereseti különbségek nominálisan tovább nőttek az alsó és a felső jövedelmi csoportok között.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ekkora fizetéssel már a felső réteghez tartozol
Már a középső jövedelmi kvintilisbe tartozó fizetés is az átlag feletti életszínvonalat biztosít. 2025-ben a harmadik kvintilis bruttó átlagkeresete 567 ezer forint volt, ami az országos átlaghoz képest jelentős többletet jelent. Ezzel a jövedelemmel a háztartás nemcsak az alapvető kiadásokat tudja fedezni, hanem lehetőség nyílik kisebb megtakarításokra, szabadidős programokra, minőségi élelmiszerre és időnkénti nagyobb vásárlásokra is. Egyszerűen fogalmazva, a havi 500–570 ezer forint bruttó már kényelmesebbé teszi a mindennapokat az átlagnál élők számára.
A friss adatok szerint már jómódúnak számítasz Magyarországon, ha a havi bruttó jövedelmed a negyedik kvintilis szintjén van, azaz körülbelül 759 ezer forint. Ezzel a keresettel már a középrétegeknél jóval magasabb életszínvonalat érhetsz el: a háztartás könnyen fedezi az alapvető kiadásokat, emellett lehetőség nyílik rendszeres megtakarításra, utazásra vagy minőségi szabadidős programokra. Már itt érzékelhető a pénzügyi biztonság és a vásárlóerő előnye az átlaghoz képest.
Az igazi jómód a legfelső jövedelmi ötödbe tartozóknál kezdődik, ahol a bruttó átlagkereset 1 millió 478 ezer forint volt. Ennél a szinten a havi jövedelem lehetővé teszi a komolyabb megtakarításokat, befektetéseket, prémium fogyasztást, sőt akár több ingatlan vagy autó fenntartását is. Magyarországon, ahol a bruttó átlagkereset jóval alacsonyabb, ez a jövedelem már egyértelműen kiemelkedő gazdasági helyzetet jelent, amely megadja a pénzügyi függetlenség és a kényelmes élet lehetőségét.
Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti
A munkaerő-kölcsönzők szerint a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük a bértranszparencia-szabályok életbe lépésére.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-