2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Lássuk, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól!
Kvíz

Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Lássuk, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól!

Pénzcentrum
2026. február 26. 18:04

Bolygónk 71%-át víz borítja, azonban a Föld teljes vízkészletének mindössze csak a 2,5-3%-át teszik ki az édesvizek. Aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis így is tetemes vízmennyiségről van szó, amelyek a földfelszínen esetenként hatalmas tavak és folyamok formájában jelennek meg. A Pénzcentrum mai földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól, amelyek már-már tengerméretűek. Vigyázat: ez a kérdéssor a haladóknak is feladja a leckét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Lássuk, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állóvizet nevezik "tengernek", annak ellenére, hogy valójában a világ legnagyobb taváról van szó?
Vörös-tenger
Kaszpi-tenger
Balti-tenger
Fekete-tenger
2/10 kérdés
Melyik ország nem érintkezik Afrika legnagyobb tavának, a Viktória-tónak a partjával?
Kenya
Uganda
Etiópia
Tanzánia
3/10 kérdés
Hány méter a Bajkál-tónak, a világ legmélyebb édesvizű tavának a maximális mélysége?
1642 m
1234 m
801 m
2012 m
4/10 kérdés
Melyik tó Észak-Amerika legnagyobb tava?
Felső-tó
Huron-tó
Erie-tó
Michigan-tó
5/10 kérdés
Melyik két ország területén fekszik az Aral-tó?
Pakisztán és India
Irán és Türkmenisztán
Kazahsztán és Üzbegisztán
Afganisztán és Tádzsikisztán
6/10 kérdés
Mi a neve Ausztrália legnagyobb tavának?
Hillier-tó
Corangamite-tó
Eyre-tó
Carnegie-tó
7/10 kérdés
Hogy hívják Magyarország legnagyobb tavát?
Velencei-tó
Tisza-tó
Balaton
Fertő-tó
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik tó területe a legnagyobb?
Tanganyika-tó
Nagy-Medve-tó
Bajkál-tó
Csád-tó
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik tó található Dél-Amerikában?
Titicaca-tó
Boden-tó
Dongting-tó
Onyega-tó
10/10 kérdés
Mi a neve Európa legnagyobb tavának?
Genfi-tó
Balaton
Ladoga-tó
Comói-tó
Címlapkép: Getty Images
#utazás #víz #szórakozás #világ #kirándulás #tudomány #természettudomány #tó #kvíz #földrajz #földrajz kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:31
18:15
18:04
17:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
6 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
5 napja
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
5
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:59
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:30
Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első
Agrárszektor  |  2026. február 26. 18:28
Rekordösszegű támogatást kap a magyar vidék: erre költhető a pénz
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel