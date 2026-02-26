Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bolygónk 71%-át víz borítja, azonban a Föld teljes vízkészletének mindössze csak a 2,5-3%-át teszik ki az édesvizek. Aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis így is tetemes vízmennyiségről van szó, amelyek a földfelszínen esetenként hatalmas tavak és folyamok formájában jelennek meg. A Pénzcentrum mai földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól, amelyek már-már tengerméretűek. Vigyázat: ez a kérdéssor a haladóknak is feladja a leckét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Lássuk, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állóvizet nevezik "tengernek", annak ellenére, hogy valójában a világ legnagyobb taváról van szó? Vörös-tenger Kaszpi-tenger Balti-tenger Fekete-tenger Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ország nem érintkezik Afrika legnagyobb tavának, a Viktória-tónak a partjával? Kenya Uganda Etiópia Tanzánia Következő kérdés 3/10 kérdés Hány méter a Bajkál-tónak, a világ legmélyebb édesvizű tavának a maximális mélysége? 1642 m 1234 m 801 m 2012 m Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik tó Észak-Amerika legnagyobb tava? Felső-tó Huron-tó Erie-tó Michigan-tó Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik két ország területén fekszik az Aral-tó? Pakisztán és India Irán és Türkmenisztán Kazahsztán és Üzbegisztán Afganisztán és Tádzsikisztán Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a neve Ausztrália legnagyobb tavának? Hillier-tó Corangamite-tó Eyre-tó Carnegie-tó Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Magyarország legnagyobb tavát? Velencei-tó Tisza-tó Balaton Fertő-tó Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik tó területe a legnagyobb? Tanganyika-tó Nagy-Medve-tó Bajkál-tó Csád-tó Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik tó található Dél-Amerikában? Titicaca-tó Boden-tó Dongting-tó Onyega-tó Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a neve Európa legnagyobb tavának? Genfi-tó Balaton Ladoga-tó Comói-tó Eredmények

Címlapkép: Getty Images

