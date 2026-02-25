Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A pénzügyek világa mindennapjaink szerves része, mégis gyakran találkozunk olyan fogalmakkal, amelyek jelentése elsőre nem teljesen egyértelmű. A gazdasági hírekben, banki ajánlatokban vagy akár egy hétköznapi beszélgetésben is számos olyan kifejezés bukkanhat fel, amelynek érdemes lenne tudni a pontos jelentését. A pénzügyi kifejezések ismerete ezért nem csupán szakemberek számára fontos, hanem mindazoknak, akik tudatosan szeretnék kezelni bevételeiket, kiadásaikat és megtakarításaikat. A mai kvíz során a legfontosabb pénzügyi kifejezések kerülnek fókuszba. A kérdések segítségével felmérheted, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában, és mely területeken érdemes még elmélyítened a tudásodat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont? 1/10 kérdés A kiemelt közszereplőket jobban átvilágítják a bankokban, így küzdenek a pénzmosás ellen. Az alábbiak közül ki számít biztosan kiemelt közsszereplőnek? pártok aktivistái influenszerek közismert milliárdosok országgyűlési képviselők Következő kérdés 2/10 kérdés Mire használjuk a pénzügyi buborék (vagy lufi) kifejezést? a kereskedelmi bankok egymásnak nyújtott éven belül lejáró hitelei esetében alkalmazott kamatlábainak az átlaga a betétbiztosítási intézmények által nyújtott biztosítékok bankcsőd esetén amikor egy adott pénzügyi eszköz nagy mértékben és általában tartósan túlértékelté válik csak az adott pénzügyi piacon (pl. értékpapír, deviza, hitel, stb.) befektetők által vállalt kockázat Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a letéti jegy? olyan vállalat részvényei, amelyek várhatóan gyorsabban fognak növekedni, mint a tágabb értelemben vett piac, és általában nem fizetnek osztalékot olyan befektetési forma, amelyben az alap egy meghatározott index, eszközcsoport vagy piac teljesítményét követi egy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kibocsájtója a bank, melynek lejáratakora betett összeg visszafizetésére kerül a kamatokkal együtt egy olyan számlán elhelyezett összeg, amely nincs lekötve, tehát szabadon, előzetes bejelentés nélkül bármikor hozzáférhető Következő kérdés 4/10 kérdés Mit nevez a közgazdaságtan maginflációnak? a különféle gabonák inflációját, mely rengeteg más termék, húsáru árára is kihatással van a legalapvetőbb szükségleteket kielégítő néhány termék inflációját az angol mag 'szóbeszéd' jelentésű szóból azt az áremelkedést, ami csak pillanatnyi divat, vagy pánikhullám következménye azt a hosszú távú és tartós inflációt, amely nem tartalmazza az erősen ingadozó és nem piaci eredetű komponenseket Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a bérpótlék a Munka Törvénykönyve szerint? a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül megillető pótlék a vállalat nyereségéből részesülő dolgozóknak kifizetett osztalék a minimálbér és garantált bérminimum különbözetének megfelelő összeg a munkáltató által a munkabéren felül biztosított, kedvezményes adózású béren kívüli juttatási rendszer Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a deviza-swap? ügylet során egy adott devizában felvett hitel tőkeösszegét és kamatjait cserélik le egy másik devizában felvett hitelösszegre és annak kamatjaira devizák félreárazásából származó kockázatmentes hozam a devizaárfolyam mozgásából fakadó pénzügyi kockázat a különböző valutájú államok által a határaikon áthaladó árukra kivetett különleges adóbevétel Következő kérdés 7/10 kérdés Ha egyszer valaki, mint "rossz adós" bekerül a KHR-be - amit egykor BAR-listának neveztek -, mennyi ideig maradnak a feketelistán? tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig örökre teljesítéstől függetlenül 10 évig 5 évig, ha közben megfizetik a tarozást Következő kérdés 8/10 kérdés Fontos irányelvet vezet be az Európai Unió, melyet 2026 nyarától a magyar cégeknek is alkalmazni kell. Miről szól ez? feltétel nélküli alapjövedelem munka-magánélet egyensúlya EU-n belüli munkavállalói mobilitás segítése bértranszparencia Következő kérdés 9/10 kérdés Miről szól a 2026 elején is érvényben lévő, a köznyelvben árrésstop vagy árréscsökkentés néven emlegetett intézkedés? bizonyos élelmiszerekre és benzinre kivetett egységes hatósági árplafon, ami fölé nem mehetnek a boltok gyógyszerek esetében a meghatározott támogatott ár és a beszerzési ár különbözetének szabályozása a több mint 1 milliárdos éves árbevételt meghaladó kiskereskedők által alkalmazott árrés mértékének korlátozása áremelési korlát, mely az inflációnál nagyobb áremelést tiltja meg Következő kérdés 10/10 kérdés Mi igaz az alábbi állítások közül a lízing és a hitel közötti különbségre? a hitelek átfutási ideje jellemzően rövidebb lízing esetében magasabb az önerő lízinget kezdő vállalkozás többnyire nem tud igénybe venni, míg hitelt kaphat a tulajdonjog egészen addig a lízingcéget illeti meg, amíg a tartozást nem törlesztik Eredmények

Címlapkép: Getty Images

