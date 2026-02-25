2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy idős nő kezéről, aki pénzérmék és papírpénzek keverékét tartja a kezében. Szimbolikus kép, amely a szegénység és a gazdagság, az öregedés és a pénzügyi küzdelem közötti ellentétet tükrözi.
Kvíz

Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?

Pénzcentrum
2026. február 25. 17:59

A pénzügyek világa mindennapjaink szerves része, mégis gyakran találkozunk olyan fogalmakkal, amelyek jelentése elsőre nem teljesen egyértelmű. A gazdasági hírekben, banki ajánlatokban vagy akár egy hétköznapi beszélgetésben is számos olyan kifejezés bukkanhat fel, amelynek érdemes lenne tudni a pontos jelentését. A pénzügyi kifejezések ismerete ezért nem csupán szakemberek számára fontos, hanem mindazoknak, akik tudatosan szeretnék kezelni bevételeiket, kiadásaikat és megtakarításaikat. A mai kvíz során a legfontosabb pénzügyi kifejezések kerülnek fókuszba. A kérdések segítségével felmérheted, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában, és mely területeken érdemes még elmélyítened a tudásodat. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?

1/10 kérdés
A kiemelt közszereplőket jobban átvilágítják a bankokban, így küzdenek a pénzmosás ellen. Az alábbiak közül ki számít biztosan kiemelt közsszereplőnek?
pártok aktivistái
influenszerek
közismert milliárdosok
országgyűlési képviselők
2/10 kérdés
Mire használjuk a pénzügyi buborék (vagy lufi) kifejezést?
a kereskedelmi bankok  egymásnak nyújtott éven belül lejáró hitelei esetében alkalmazott kamatlábainak az átlaga
a betétbiztosítási intézmények által nyújtott biztosítékok bankcsőd esetén
amikor egy adott pénzügyi eszköz nagy mértékben és általában tartósan túlértékelté válik
csak az adott pénzügyi piacon (pl. értékpapír, deviza, hitel, stb.) befektetők által vállalt kockázat
3/10 kérdés
Mi a letéti jegy?
olyan vállalat részvényei, amelyek várhatóan gyorsabban fognak növekedni, mint a tágabb értelemben vett piac, és általában nem fizetnek osztalékot
olyan befektetési forma, amelyben az alap egy meghatározott index, eszközcsoport vagy piac teljesítményét követi
egy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kibocsájtója a bank, melynek lejáratakora betett összeg visszafizetésére kerül a kamatokkal együtt
egy olyan számlán elhelyezett összeg, amely  nincs lekötve, tehát szabadon, előzetes bejelentés nélkül bármikor hozzáférhető
4/10 kérdés
Mit nevez a közgazdaságtan maginflációnak?
a különféle gabonák inflációját, mely rengeteg más termék, húsáru árára is kihatással van
a legalapvetőbb szükségleteket kielégítő néhány termék inflációját
az angol mag 'szóbeszéd' jelentésű szóból azt az áremelkedést, ami csak pillanatnyi divat, vagy pánikhullám következménye
azt a hosszú távú és tartós inflációt, amely nem tartalmazza az erősen ingadozó és nem piaci eredetű komponenseket
5/10 kérdés
Mi a bérpótlék a Munka Törvénykönyve szerint?
a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül megillető pótlék
a vállalat nyereségéből részesülő dolgozóknak kifizetett osztalék
a minimálbér és garantált bérminimum különbözetének megfelelő összeg
a munkáltató által a munkabéren felül biztosított, kedvezményes adózású béren kívüli juttatási rendszer
6/10 kérdés
Mi a deviza-swap?
ügylet során egy adott devizában felvett hitel tőkeösszegét és kamatjait cserélik le egy másik devizában felvett hitelösszegre és annak kamatjaira
devizák félreárazásából származó kockázatmentes hozam
a devizaárfolyam mozgásából fakadó pénzügyi kockázat
a különböző valutájú államok által a határaikon áthaladó árukra kivetett különleges adóbevétel
7/10 kérdés
Ha egyszer valaki, mint "rossz adós" bekerül a KHR-be - amit egykor BAR-listának neveztek -, mennyi ideig maradnak a feketelistán?
tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig
örökre
teljesítéstől függetlenül 10 évig
5 évig, ha közben megfizetik a tarozást
8/10 kérdés
Fontos irányelvet vezet be az Európai Unió, melyet 2026 nyarától a magyar cégeknek is alkalmazni kell. Miről szól ez?
feltétel nélküli alapjövedelem
munka-magánélet egyensúlya
EU-n belüli munkavállalói mobilitás segítése
bértranszparencia
9/10 kérdés
Miről szól a 2026 elején is érvényben lévő, a köznyelvben árrésstop vagy árréscsökkentés néven emlegetett intézkedés?
bizonyos élelmiszerekre és benzinre kivetett egységes hatósági árplafon, ami fölé nem mehetnek a boltok
gyógyszerek esetében a meghatározott támogatott ár és a beszerzési ár különbözetének szabályozása
a több mint 1 milliárdos éves árbevételt meghaladó kiskereskedők által alkalmazott árrés mértékének korlátozása
áremelési korlát, mely az inflációnál nagyobb áremelést tiltja meg
10/10 kérdés
Mi igaz az alábbi állítások közül a lízing és a hitel közötti különbségre?
a hitelek átfutási ideje jellemzően rövidebb
lízing esetében magasabb az önerő
lízinget kezdő vállalkozás többnyire nem tud igénybe venni, míg hitelt kaphat
a tulajdonjog egészen addig a lízingcéget illeti meg, amíg a tartozást nem törlesztik
Címlapkép: Getty Images
#pénzügyek #gazdaság #pénzügy #pénzügyi tudatosság #lakossági pénzügyek #kvíz #pénzügyi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:15
17:59
17:52
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
5 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
4 napja
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
5
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadás történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel