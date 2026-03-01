A Pénzcentrum 2026. március 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Gyorsan eltelt két hónap 2026-ból, a közeledő tavasz pedig a befektetési piacon is változásokat hozhat. Jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, ami több elemző szerint sem tarthat már sokáig, átrendeződések fognak kezdődni. A Pénzcentrum vlogja, a Cashtag most befektetési szakértőket kérdezett arról: hol vannak most a kockázatok, és miben van most a legnagyobb a lehetőség.
A Cashtag mai adásában végigvesszük, mi mozgatta a részvényeket, a kötvényeket és a nyersanyagokat az év eleje óta, és milyen forgatókönyveket látnak lehetségesnek most a szakértők a következő hónapokra. Meddig tarthat az arany lendülete, és mikor jöhet megállás vagy korrekció? Kitérünk az AI körüli nagy kérdésekre is: tovább nő-e az AI-hoz köthető befektetések értéke, vagy már túl sok a várakozás az árakban?
Bozsogi Tamás az OTP Private Banking vezetője szerint mozgalmas és geopolitikailag is terhelt időszakon vagyunk túl, ezért nem jó stratégia teljesen kivárni, inkább érdemes folyamatos piaci jelenlétet fenntartani. Jelenleg a legtöbb szektort semleges súlyozással kezelik, mert az értékeltségek összességében magasak, ugyanakkor földrajzi alapon látnak lehetőségeket: az USA-n kívüli piacokban, Latin-Amerikában, valamint Közép- és Kelet-Európában is. Európában a technológiai és hadiipari együttműködések hozhatnak új sztorit, míg itthon a kötvénypiacban és bizonyos állampapírokban látnak értéket.
A szakértő hansúlyozta: az AI jövője bizonytalan – lehet új ipari forradalom, de akár lufi is –, ezért a kitettségek tartása mellett fokozott kockázatfigyelést javasol:
Pleschinger Gyula Márk a Wood&Co privátbanki vezetője szerint a turbulens évkezdést elsősorban az AI-várakozások átárazódásával magyarázza. Szerinte nemcsak fundamentális korrekció zajlik – mert egyes szektorok akár vesztesei is lehetnek az AI-nak –, hanem technikai jellegű pozíciózárások is felerősítik a mozgásokat. Az elmúlt időszakban jelentős long pozíciók épültek fel a legnépszerűbb részvényekben, így egy kisebb korrekció is gyors eladási hullámot indíthat.
A Cashtag új adásában Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfolió-kezelője is megszólalt, szerint a globális befektetések tekintetében az idei évnek vagy a következő pár évnek az egyik legnagyobb kérdése, mi lesz a kimenetele és megtérülése az erőltetett AI beruházásoknak. "Az elmúlt öt-tíz év meghatározó trendje volt, hogy az amerikai vállalatok, amerikai TEK-vállalatok leuralták a világot, egyre nagyobb profitokat tudtak elérni, egyre nagyobb profitmarzsint és egyre magasabb árazásra is kerültek. Ez a magas árazás azt is jelenti, hogy a piac arra fogad, hogy ezek a vállalatok továbbra is nyertesei lesznek ennek a világnak. Azt gondoljuk, hogy ez távolról sem biztos és megkérdőjeleződhet ebben az időszakban" - mondta el.
A szakértők még sok más befektetési kérdésben nyilatkoztak a Pénzcentrumnak, hallgasd meg a teljes adást itt.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Komoly díjemelést kap a nyakába rengeteg magyar banki ügyfél: kemény pénzt fizethet, aki kápét venne fel
Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
