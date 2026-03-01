2026. március 1. vasárnap Albin
Businessman and team analyzing financial statement Finance task. with smart phone and laptop and tablet. Wealth management concept at office
Megtakarítás

Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?

Pénzcentrum
2026. március 1. 13:02

Gyorsan eltelt két hónap 2026-ból, a közeledő tavasz pedig a befektetési piacon is változásokat hozhat. Jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, ami több elemző szerint sem tarthat már sokáig, átrendeződések fognak kezdődni. A Pénzcentrum vlogja, a Cashtag most befektetési szakértőket kérdezett arról: hol vannak most a kockázatok, és miben van most a legnagyobb a lehetőség. 

A Cashtag mai adásában végigvesszük, mi mozgatta a részvényeket, a kötvényeket és a nyersanyagokat az év eleje óta, és milyen forgatókönyveket látnak lehetségesnek most a szakértők a következő hónapokra. Meddig tarthat az arany lendülete, és mikor jöhet megállás vagy korrekció? Kitérünk az AI körüli nagy kérdésekre is: tovább nő-e az AI-hoz köthető befektetések értéke, vagy már túl sok a várakozás az árakban? 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bozsogi Tamás az OTP Private Banking vezetője szerint mozgalmas és geopolitikailag is terhelt időszakon vagyunk túl, ezért nem jó stratégia teljesen kivárni, inkább érdemes folyamatos piaci jelenlétet fenntartani. Jelenleg a legtöbb szektort semleges súlyozással kezelik, mert az értékeltségek összességében magasak, ugyanakkor földrajzi alapon látnak lehetőségeket: az USA-n kívüli piacokban, Latin-Amerikában, valamint Közép- és Kelet-Európában is. Európában a technológiai és hadiipari együttműködések hozhatnak új sztorit, míg itthon a kötvénypiacban és bizonyos állampapírokban látnak értéket.

A szakértő hansúlyozta: az AI jövője bizonytalan – lehet új ipari forradalom, de akár lufi is –, ezért a kitettségek tartása mellett fokozott kockázatfigyelést javasol:

Pleschinger Gyula Márk a Wood&Co privátbanki vezetője szerint a turbulens évkezdést elsősorban az AI-várakozások átárazódásával magyarázza. Szerinte nemcsak fundamentális korrekció zajlik – mert egyes szektorok akár vesztesei is lehetnek az AI-nak –, hanem technikai jellegű pozíciózárások is felerősítik a mozgásokat. Az elmúlt időszakban jelentős long pozíciók épültek fel a legnépszerűbb részvényekben, így egy kisebb korrekció is gyors eladási hullámot indíthat.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Cashtag új adásában Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfolió-kezelője is megszólalt, szerint a globális befektetések tekintetében az idei évnek vagy a következő pár évnek az egyik legnagyobb kérdése, mi lesz a kimenetele és megtérülése az erőltetett AI beruházásoknak. "Az elmúlt öt-tíz év meghatározó trendje volt, hogy az amerikai vállalatok, amerikai TEK-vállalatok leuralták a világot, egyre nagyobb profitokat tudtak elérni, egyre nagyobb profitmarzsint és egyre magasabb árazásra is kerültek. Ez a magas árazás azt is jelenti, hogy a piac arra fogad, hogy ezek a vállalatok továbbra is nyertesei lesznek ennek a világnak. Azt gondoljuk, hogy ez távolról sem biztos és megkérdőjeleződhet ebben az időszakban" - mondta el. 

A szakértők még sok más befektetési kérdésben nyilatkoztak a Pénzcentrumnak, hallgasd meg a teljes adást itt
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #arany #megtakarítás #pénzügyek #kötvény #tőzsde #részvény #ai #aranyár #cashtag #2026

