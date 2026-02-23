Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni. Megérkezett az első gólya a Akasztóra – számolt be róla a MetFigyelő közössége.
Nincs mese, közeleg a tavasz: nemcsak a hóvirág dugta ki a fejét, hanem megérkezett az első gólya is Bács-Kiskunba. A hírt a MetFigyelő – Időjárás Észlelői Közösség tette közzé a Facebookon, jelezve, hogy az első példányt Akasztón észlelték.
A fotót Melkviné Tóth Kitti készítette, a közösség pedig további képeket és videókat is vár az ország különböző pontjairól. A gólyák tavaszi visszatérése minden évben kiemelt figyelmet kap, hiszen az egyik legismertebb és legkedveltebb vonuló madárról van szó.
A fehér gólya (Ciconia ciconia) jellemzően február végén, március elején érkezik vissza afrikai telelőhelyéről a Kárpát-medencébe. Az első példányok rendszerint a korábban már költő egyedek közül kerülnek ki, amelyek visszatérnek megszokott fészkeikhez.
A következő hetekben várhatóan országszerte egyre több gólya bukkan majd fel – a tavasz pedig előbb-utóbb hivatalosan is megérkezik.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
A 2026-os Év Emlőse a molnárgörény lett: Európa-szerte visszaszoruló, ügyes rágcsálóspecialista, aki nem a tyúkólakat fosztogatja, hanem a mezők kisebb állatait zsákmányolja.
Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték...
Vége, befejeződött az ország egyik legnépszerűbb fürdőjének felújítása: megnyílt a történelmi Lovarda is
Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes, három ütemben megvalósított, mintegy 3 milliárd forintos felújítása.
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell...
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van.
Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát.
Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
Új kilátó épül Ózdon, ami nemcsak a panoráma miatt lesz majd különleges. A tervek szerint ugyanis a bátrabbak egy csúszdán keresztül juthatnak le a húszméteres...
Újabb nemzetközi járat indul a Hévíz–Balaton Airportról: a nyári szezonban közvetlen charter köti össze a zalai repülőteret a török Riviérával. A fejlesztéstől a régió turizmusának...
A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai...
Sűrű füst gomolygott a várfalak között, különös fények villantak fel a történelmi kövek mögött – sokan attól tartottak, hogy tűz ütött ki a sümegi várban.
