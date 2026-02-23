2026. február 23. hétfő Alfréd
Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója
Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója

2026. február 23. 11:45

A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni. Megérkezett az első gólya a Akasztóra – számolt be róla a MetFigyelő közössége.

Nincs mese, közeleg a tavasz: nemcsak a hóvirág dugta ki a fejét, hanem megérkezett az első gólya is Bács-Kiskunba. A hírt a MetFigyelő – Időjárás Észlelői Közösség tette közzé a Facebookon, jelezve, hogy az első példányt Akasztón észlelték.

A fotót Melkviné Tóth Kitti készítette, a közösség pedig további képeket és videókat is vár az ország különböző pontjairól. A gólyák tavaszi visszatérése minden évben kiemelt figyelmet kap, hiszen az egyik legismertebb és legkedveltebb vonuló madárról van szó.

A fehér gólya (Ciconia ciconia) jellemzően február végén, március elején érkezik vissza afrikai telelőhelyéről a Kárpát-medencébe. Az első példányok rendszerint a korábban már költő egyedek közül kerülnek ki, amelyek visszatérnek megszokott fészkeikhez.

A következő hetekben várhatóan országszerte egyre több gólya bukkan majd fel – a tavasz pedig előbb-utóbb hivatalosan is megérkezik.
Címlapkép: Getty Images
