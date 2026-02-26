2026. február 26. csütörtök Edina
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Hihetetlen: elképesztő összegű devizahitelt vett fel a kormány

Pénzcentrum
2026. február 26. 20:33

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) zártkörű értékesítés keretében további 1,2 milliárd dollárnyi 10 éves kötvényt bocsátott ki, ezzel a 2035-ben lejáró kötvények piaci állománya 2,2 milliárd dollárra emelkedett. A tranzakció hivatalos bejelentése még később várható a speciális amerikai szabályozás miatt, írja a Portfolio a Bloomberg alapján.

Zártkörű értékesítés keretében adott el a magyar állam további 1,2 milliárd dollárnyi 10 éves kötvényt a 2035-ös lejárattal. Az eredetileg egymilliárd dollár értékben kibocsátott papírok most így 2,2 milliárd dollárra növelték piaci állományukat.

Az ÁKK még tavaly júniusban bocsátott ki 5, 10 és 30 éves dollárkötvényeket összesen 4 milliárd dollár értékben. A mostani zártkörű tranzakció célja az előzetes igényfelmérés alapján történő értékesítés, ami a speciális amerikai jogszabályok miatt egy ideig nem jelenthető hivatalosan. A bejelentés a pénzügyi teljesítés után várható a következő napokban.

A 2035-ben lejáró kötvény eredeti kamatozása 6% volt, a rábocsátás viszont valószínűleg ennél alacsonyabb hozam mellett történt.

A tavaly decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási terv szerint Magyarország összesen 2541 milliárd forintos, mintegy 6,5 milliárd eurós devizakibocsátással számolt, amelyből 2 milliárd euró lehet az uniós közös SAFE-hitel. Januárban 3 milliárd eurónyi kötvényt bocsátottak ki a piacon, így a mostani tranzakció még belefért a tervekbe. Az év hátralévő részében várhatóan legfeljebb további félmilliárd eurónyi nettó devizaeladásra kerül sor.
Címlapkép: Getty Images
