Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
Hihetetlen: elképesztő összegű devizahitelt vett fel a kormány
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) zártkörű értékesítés keretében további 1,2 milliárd dollárnyi 10 éves kötvényt bocsátott ki, ezzel a 2035-ben lejáró kötvények piaci állománya 2,2 milliárd dollárra emelkedett. A tranzakció hivatalos bejelentése még később várható a speciális amerikai szabályozás miatt, írja a Portfolio a Bloomberg alapján.
Zártkörű értékesítés keretében adott el a magyar állam további 1,2 milliárd dollárnyi 10 éves kötvényt a 2035-ös lejárattal. Az eredetileg egymilliárd dollár értékben kibocsátott papírok most így 2,2 milliárd dollárra növelték piaci állományukat.
Az ÁKK még tavaly júniusban bocsátott ki 5, 10 és 30 éves dollárkötvényeket összesen 4 milliárd dollár értékben. A mostani zártkörű tranzakció célja az előzetes igényfelmérés alapján történő értékesítés, ami a speciális amerikai jogszabályok miatt egy ideig nem jelenthető hivatalosan. A bejelentés a pénzügyi teljesítés után várható a következő napokban.
A 2035-ben lejáró kötvény eredeti kamatozása 6% volt, a rábocsátás viszont valószínűleg ennél alacsonyabb hozam mellett történt.
A tavaly decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási terv szerint Magyarország összesen 2541 milliárd forintos, mintegy 6,5 milliárd eurós devizakibocsátással számolt, amelyből 2 milliárd euró lehet az uniós közös SAFE-hitel. Januárban 3 milliárd eurónyi kötvényt bocsátottak ki a piacon, így a mostani tranzakció még belefért a tervekbe. Az év hátralévő részében várhatóan legfeljebb további félmilliárd eurónyi nettó devizaeladásra kerül sor.
Jövőre a globális kereskedelmi feszültségek ellenére is még tovább élénkülő gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az EBRD.
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezer milliárd dollárra emelkedett.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
