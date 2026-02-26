Nagyon súlyos adósságban úszik szinte mindenki: döbbenetes számok érkeztek

A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezermilliárd dollárra emelkedett. A növekedést elsősorban a vezető gazdaságok tartós költségvetési hiánya és az államadósságok megugrása hajtotta, miközben a GDP-arányos eladósodás mértéke globális szinten csökkent.

A jelentés alapján a teljes globális tartozás – amely magában foglalja a kormányokat, a háztartásokat, valamint a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokat – jelentős bővüléséhez leginkább az államadósság járult hozzá. Ez a szegmens önmagában több mint 10 ezermilliárd dollárral nőtt. A növekedés háromnegyedét az Egyesült Államok, Kína és az euróövezet kötelezettségei tették ki. Az elemzők hangsúlyozzák: a mostani emelkedés motorja nem a lakosság vagy a vállalati szektor túlköltekezése, hanem a legnagyobb gazdaságok elszálló költségvetési hiánya volt.

Bár az adósságállomány névértéken számítva rekordot döntött, a világgazdaság teljesítményéhez viszonyítva javult a kép. A globális GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra mérséklődött, ami sorozatban az ötödik éve tartó csökkenést jelenti. Ezzel szemben a feltörekvő gazdaságoknál aggasztóbb a helyzet. Esetükben ez a mutató soha nem látott szintre, a GDP 235 százalékára emelkedett.

A részletes adatok szerint az államadósság 96,3 ezermilliárdról 106,7 ezermilliárd dollárra emelkedett. A nem pénzügyi vállalatok terhei 100,6 ezermilliárd dollárt, a háztartásokéi pedig 64,6 ezermilliárd dollárt tettek ki az időszak végén.

A területi megoszlást tekintve a fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezermilliárd dollárra nőtt, míg a feltörekvő piacok kötelezettségei 116,6 ezermilliárd dolláros rekordot értek el. Az idei év komoly pénzügyi kihívásokat is tartogat. Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon több mint 9 ezermilliárd, a fejlett piacokon pedig 20 ezermilliárd dollárnyi kötvény és hitel futamideje jár le.