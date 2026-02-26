A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
Nagyon súlyos adósságban úszik szinte mindenki: döbbenetes számok érkeztek
A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) adatai szerint a globális adósságállomány tavaly 29 ezermilliárd dollárral nőtt, így új történelmi csúcsra, 348 ezermilliárd dollárra emelkedett. A növekedést elsősorban a vezető gazdaságok tartós költségvetési hiánya és az államadósságok megugrása hajtotta, miközben a GDP-arányos eladósodás mértéke globális szinten csökkent.
A jelentés alapján a teljes globális tartozás – amely magában foglalja a kormányokat, a háztartásokat, valamint a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokat – jelentős bővüléséhez leginkább az államadósság járult hozzá. Ez a szegmens önmagában több mint 10 ezermilliárd dollárral nőtt. A növekedés háromnegyedét az Egyesült Államok, Kína és az euróövezet kötelezettségei tették ki. Az elemzők hangsúlyozzák: a mostani emelkedés motorja nem a lakosság vagy a vállalati szektor túlköltekezése, hanem a legnagyobb gazdaságok elszálló költségvetési hiánya volt.
Bár az adósságállomány névértéken számítva rekordot döntött, a világgazdaság teljesítményéhez viszonyítva javult a kép. A globális GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra mérséklődött, ami sorozatban az ötödik éve tartó csökkenést jelenti. Ezzel szemben a feltörekvő gazdaságoknál aggasztóbb a helyzet. Esetükben ez a mutató soha nem látott szintre, a GDP 235 százalékára emelkedett.
A részletes adatok szerint az államadósság 96,3 ezermilliárdról 106,7 ezermilliárd dollárra emelkedett. A nem pénzügyi vállalatok terhei 100,6 ezermilliárd dollárt, a háztartásokéi pedig 64,6 ezermilliárd dollárt tettek ki az időszak végén.
A területi megoszlást tekintve a fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezermilliárd dollárra nőtt, míg a feltörekvő piacok kötelezettségei 116,6 ezermilliárd dolláros rekordot értek el. Az idei év komoly pénzügyi kihívásokat is tartogat. Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon több mint 9 ezermilliárd, a fejlett piacokon pedig 20 ezermilliárd dollárnyi kötvény és hitel futamideje jár le.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
