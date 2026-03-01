Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében - közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM). A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben. Mások könnyű repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek, és visszatérhetnek a szolgálatba.
A bejegyzés szerint a nagyobb harci műveletek folytatódnak. Ők az első amerikai áldozatok, akikről beszámoltak, mióta az Egyesült Államok és Izrael meglepetésszerű támadást indított Irán ellen.
A megtorlásnak szánt iráni csapások a környező országokban több emberéletet is követeltek. Az Egyesült Arab Emírségekből három halottat és 58 sebesültet jelentettek. Az emírségek védelmi minisztériuma szerint 165 ballisztikus rakétát észleltek, amelyből 152-t megsemmisítettek, 541 iráni drónból pedig 506-ot tudtak lelőni. Kuvaitban az egészségügyi tárca szerint egy ember vesztette életét és 32-en sebesültek meg. A minisztérium szerint az áldozatok mind külföldiek.
Donald Trump: Irán új vezetése tárgyalni akar
Irán új vezetése tárgyalni akar - közölte Donald Trump amerikai elnök a The Atlantic című lapnak nyilatkozva vasárnap, és hozzátette, hogy el is fogadta ezt. "Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak" - húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.
Donald Trump kitért arra is, hogy iráni oldalról többen már nincsenek életben azok közül, akik részt vettek a legutóbbi tárgyalásokon az Egyesült Államokkal. "Ezeknek az embereknek a többsége már nincs. Több ember, akikkel dolgunk volt, már nincs, mert (...) az egy nagy csapás volt" - mondta. Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával. "Gyorsan haladunk előre. Senki sem tudja elhinni, mekkora sikerünk van, 48 vezetőnek egy csapásra vége" - mondta a Fox News hírtelevízióban.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Az Iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött, azt közölték "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális...
Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban
Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.
Izrael-Irán háború 2026: óvóhelyeken várnak a Közel-Keleten lévő magyarok, több mint ezren kértek már segítséget - Most extra mobilnetet is kapnak
Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét, ezután tudnak csak elutazni az országból.
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
A helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Hamarosan drónok segíthetik a munkát.
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
Már a Bloomberg is riadóztat: jelentősen drágulhat az olaj ára az Irán elleni amerikai támadás miatt
A hírügynökség úgy látja, hogy a konfliktus kiterjedése akár a globális kínálatot is érezhetően szűkítheti, ami gyorsan tovább emelheti az árakat.
Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében
A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
