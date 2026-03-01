Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar

Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében - közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM). A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben. Mások könnyű repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek, és visszatérhetnek a szolgálatba.

A bejegyzés szerint a nagyobb harci műveletek folytatódnak. Ők az első amerikai áldozatok, akikről beszámoltak, mióta az Egyesült Államok és Izrael meglepetésszerű támadást indított Irán ellen.

A megtorlásnak szánt iráni csapások a környező országokban több emberéletet is követeltek. Az Egyesült Arab Emírségekből három halottat és 58 sebesültet jelentettek. Az emírségek védelmi minisztériuma szerint 165 ballisztikus rakétát észleltek, amelyből 152-t megsemmisítettek, 541 iráni drónból pedig 506-ot tudtak lelőni. Kuvaitban az egészségügyi tárca szerint egy ember vesztette életét és 32-en sebesültek meg. A minisztérium szerint az áldozatok mind külföldiek.

Donald Trump: Irán új vezetése tárgyalni akar

Irán új vezetése tárgyalni akar - közölte Donald Trump amerikai elnök a The Atlantic című lapnak nyilatkozva vasárnap, és hozzátette, hogy el is fogadta ezt. "Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak" - húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.

Donald Trump kitért arra is, hogy iráni oldalról többen már nincsenek életben azok közül, akik részt vettek a legutóbbi tárgyalásokon az Egyesült Államokkal. "Ezeknek az embereknek a többsége már nincs. Több ember, akikkel dolgunk volt, már nincs, mert (...) az egy nagy csapás volt" - mondta. Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával. "Gyorsan haladunk előre. Senki sem tudja elhinni, mekkora sikerünk van, 48 vezetőnek egy csapásra vége" - mondta a Fox News hírtelevízióban.