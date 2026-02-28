Rendkívüli! Izrael megtámadta Iránt: nyílt konfliktussá vált az "árnyékháború"

Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentése szerint Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki. A kormány a várható iráni megtorlás miatt döntött a rendkívüli intézkedések mellett, mivel a hírszerzési adatok alapján drónokkal és ballisztikus rakétákkal végrehajtott ellencsapásra számítanak.

A mostani katonai akció a két ország között évtizedek óta zajló "árnyékháború" nyílt konfliktussá szélesedését jelzi. A geopolitikai feszültség a 2023. októberi gázai háború kitörése óta folyamatosan fokozódott a térségben.

Izrael stratégiai célja az Irán által támogatott "ellenállási tengely" – elsősorban a Hamász és a Hezbollah – meggyengítése. Kiemelt prioritás továbbá az iráni atomprogram visszaszorítása is, amelyet Jeruzsálem az állam létére leselkedő egyik legsúlyosabb fenyegetésnek tekint.