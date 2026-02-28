2026. február 28. szombat Elemér
PETAKH TIKVA, ISRAEL - ÁPRILIS 4.: Izraeli katonák várják Kobi Zaga holttestének temetésre történő elszállítását 2004. április 4-én, a temetésén a Segula sírkertben, az izraeli Petakh Tikva város közelében. Zaga két nappal ezelőtt h
Világ

Rendkívüli! Izrael megtámadta Iránt: nyílt konfliktussá vált az "árnyékháború"

Pénzcentrum
2026. február 28. 07:47

Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentése szerint Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki. A kormány a várható iráni megtorlás miatt döntött a rendkívüli intézkedések mellett, mivel a hírszerzési adatok alapján drónokkal és ballisztikus rakétákkal végrehajtott ellencsapásra számítanak.

A mostani katonai akció a két ország között évtizedek óta zajló "árnyékháború" nyílt konfliktussá szélesedését jelzi. A geopolitikai feszültség a 2023. októberi gázai háború kitörése óta folyamatosan fokozódott a térségben.

Izrael stratégiai célja az Irán által támogatott "ellenállási tengely" – elsősorban a Hamász és a Hezbollah – meggyengítése. Kiemelt prioritás továbbá az iráni atomprogram visszaszorítása is, amelyet Jeruzsálem az állam létére leselkedő egyik legsúlyosabb fenyegetésnek tekint.
Címlapkép: Getty Images
#világ #irán #geopolitika #háború #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

