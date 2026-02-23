Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.
Szenzációs hír: fény derülhet a Seuso-kincs rejtélyére, új ásatások indulnak a Balaton környékén
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek. A felfedezés akár a kincs eddig hiányzó darabjaihoz vezethet, és nemzetközi figyelmet vonhat a térségre.
Évtizedek óta izgatja a kutatókat és a közvéleményt a Seuso-kincs sorsa, most azonban új fordulat következhet. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum régészei egy új lelőhelyet azonosítottak, amely a kincs eddig hiányzó darabjainak nyomára vezethet.
A kutatások fókuszában a Tác melletti római település, a Gorsium Régészeti Park és tágabb környezete áll, egészen a Balatonig. A szakemberek célja, hogy bizonyítsák: Seuso, a késő római kor gazdag polgára, valóban ezen a vidéken élt, és kincsei innen származnak. A 2025-ös terepi munkálatok ígéretes eredményeket hoztak: a régészek új területet azonosítottak a Sárvíz nyugati partján, amely potenciálisan egy nagyobb római villagazdaság maradványait rejtheti - írta a Veol.hu.
A kutatás mintegy 40 kilométer hosszú és 2 kilométer széles sávot érint, de a terület ennél is nagyobb lehet. Fekete Fruzsina vezetésével önkéntes régészek tucatjai végzik a teljes körű felszíni feltárást: épületnyomokat, habarcsdarabokat, cserepeket és egyéb emberi tevékenységre utaló jeleket gyűjtenek. Három korábban vizsgált helyszín túl kicsinek bizonyult, de az új negyedik terület kifejezetten ígéretes a kutatók szerint.
Ha a feltételezések beigazolódnak, a talajt geofizikai vizsgálatoknak vetik alá, és akár még az idei évben megkezdődhet a régészeti ásatás. A Balaton térsége ismét nemzetközi figyelem középpontjába kerülhet, és előkerülhetnek a Seuso-kincs eddig rejtett darabjai.
A Seuso-kincs története rendkívül izgalmas
A páratlan ezüstlelet a magyar történelem egyik legrejtélyesebb műtárgyegyüttese, amely évszázadok óta gyilkossággal, csempészettel és nemzetközi titkosszolgálati szálakkal fonódott össze. A ma ismert 14 darabos kollekciót a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi, de a bizonyítékok szerint az eredeti együttes jóval nagyobb lehetett.
A kutatók továbbra is abban bíznak, hogy a Balaton és környéke a kincs eddig hiányzó részeinek rejtekhelye lehet, és a régészeti feltárások új fejezetet nyithatnak a magyar történelem egyik legnagyobb rejtélyében.
