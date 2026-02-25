2026. február 25. szerda Géza
Férfi és női kollégák nézik a táblagépet. Üzletemberek dolgoznak az íróasztalnál. Textilgyárban ülnek.
HRCENTRUM

Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak

Jeki Gabriella
2026. február 25. 18:57

A nemek közötti bérszakadék régóta visszatérő téma, de a számok még mindig okozhatnak  meglepetést. Magyarországon a nők átlagosan 17,8 százalékkal keresnek kevesebbet a férfiaknál, ami havonta több mint 95 ezer forintos, éves szinten pedig akár 1,5 millió forintos különbséget jelenthet a teljes munkaidőben dolgozók esetében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, hogyan áll hazánk az európai mezőnyben, és mi húzódik meg a különbségek mögött.

Az Eurostat adatai alapján az uniós átlag 12,7 százalék, vagyis Magyarország az átlagnál nagyobb bérszakadékkal küzd. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének rangsora élén olyan országok állnak, ahol a különbség minimális, míg a lista másik végén Kelet- és Közép-Európa több állama található. A jelenség háttere összetett. Úgy tűnik, a nők nagyobb arányban dolgoznak alacsonyabb bérezésű ágazatokban, gyakrabban vállalnak részmunkaidőt, és a családi feladatokból is aránytalanul nagyobb részt viselnek. Mindez hosszú távon nemcsak az aktuális fizetésben, hanem a karrierlehetőségekben és a nyugdíjban is megmutatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A PwC Women in Work indexe szerint az elmúlt évtizedben történt előrelépés az OECD-országokban, de a jelenlegi ütem mellett még mintegy 46 évre lenne szükség a bérszakadék teljes felszámolásához. Közben a gazdasági bizonytalanság, a demográfiai kihívások és a technológiai átalakulás újabb kérdéseket vetnek fel a munkaerőpiacon. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában beszélünk az Európai Unió bértranszparencia-irányelvéről is, ami a következő években hatással lehet a folyamatokra, amely 2026-tól kötelezővé teszi a bérek nagyobb átláthatóságát a tagállamokban. Hogy ez mennyiben gyorsítja fel a változást, az hamarosan kiderül.

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
