Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 315 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 221 millló forint.
Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 9. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:
8; 9; 14; 16; 34; 44.
Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson már 315 millió forint lesz ezen a játékon a főnyeremény.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten. csütörtökön
- 3 találat: 3 180 Ft
- 4 találat: 9 590 Ft
- 5 találat: 670 330 Ft
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
