A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 315 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 221 millló forint.

Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 9. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.

A Hatoslottó nyerőszámai a 9. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

8; 9; 14; 16; 34; 44.

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson már 315 millió forint lesz ezen a játékon a főnyeremény.

3 találat: 3 180 Ft

4 találat: 9 590 Ft

5 találat: 670 330 Ft

