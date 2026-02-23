Bejelentette a köznevelési államtitkár: rendkívüli juttatást kapnak a pedagógusok - itt vannak a részletek

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentette: a pedagógusok márciusban, még a választások előtt egyszeri kompenzációban részesülnek. Az intézkedésre azért van szükség, mert átlagbérük – a kormányzati vállalásokkal ellentétben – nem érte el a diplomás átlagkereset 80 százalékát; a különbözetet a márciusi illetménnyel együtt folyósítják.

Az államtitkár felidézte a korábbi megállapodást, amelynek értelmében a pedagógusok bérezését a diplomás átlagkeresethez igazítják. Ez a mechanizmus azonban utólagos korrekciót tehet szükségessé, mivel a viszonyítási alapként szolgáló diplomás bérek pontos alakulását nehéz előre megbecsülni.

A 2025-ös béremelés mértékét a Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa alapján eredetileg 21,2 százalékban rögzítették, a tényadatok azonban felülírták az előzetes kalkulációkat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a diplomás átlagkereset 2025-ben 1 066 816 forintot tett ki, miközben a pedagógusoké 840 743 forintnál állapodott meg.

Ez azt jelenti, hogy a tanári illetmények 1,2 százalékkal elmaradtak a célként kitűzött 80 százalékos szinttől. A most bejelentett egyszeri juttatás ezt a hiányt hivatott pótolni. A kifizetés technikai részleteiről kedden kezdődnek egyeztetések a Nemzeti Pedagóguskarral, valamint az érdekképviseletekkel.