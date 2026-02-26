2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Közelkép egy pénzügyi üzletemberről, aki tollat tart a kezében, és az asztalán lévő információs lapra mutat, miközben a vállalat pénzügyi adatait olvassa, hogy pénzügyi tervet készítsen. Pénzügyi koncepció.
Gazdaság

Megjött a lakossági optimizmus: kétéves csúcson a fogyasztói bizalom, de jót jelent ez?

Pénzcentrum
2026. február 26. 13:06

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint februárban a fogyasztók kilátásai érezhetően javultak, míg a cégeké gyakorlatilag nem változtak januárhoz képest. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé gyengült, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás enyhén mérséklődött. A válaszadó cégek az idei második hónapban a gazdálkodási környezetet valamivel kiszámíthatatlanabbnak érezték, mint januárban.

A GKI üzleti bizalmi indexe februárban alig változott az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató bő 3 ponttal emelkedett. Ugyanakkor a kereskedelmi index stagnált, a szolgáltatói pedig csaknem 4 ponttal csökkent. A közeljövő kilátásait illetően az építőipar a legkevésbé, míg az ipar és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 második hónapjában némileg csökkent a januárihoz képest. S ezzel e mutató öthavi mélypontra esett vissza. A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

A GKI konjunktúraindexe és összetevőiA GKI konjunktúraindexe és összetevői

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – a januári jelentős javulás után – februárban kissé negatívan korrigált. Kivételt képez ez alól az ipari szektor, ahol a válaszadók jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint januárban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, de februárban ez a mutató enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 33%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben a januári 35 és 8%-kal.

A GKI foglalkoztatási és árindikátoraA GKI foglalkoztatási és árindikátora

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke – a januári stagnálást követően – februárban kétéves csúcsúra jutott fel. Az e havi emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének drasztikusan javuló megítélése áll. Emellett a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Viszont a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása enyhült, míg a munkanélküliek számának várható alakulására vonatkozó kilátás kismértékben kedvezőtlenebbé vált.
Címlapkép: Getty Images
1
2 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
1 napja
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
3 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
