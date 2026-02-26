Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Megjött a lakossági optimizmus: kétéves csúcson a fogyasztói bizalom, de jót jelent ez?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint februárban a fogyasztók kilátásai érezhetően javultak, míg a cégeké gyakorlatilag nem változtak januárhoz képest. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé gyengült, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás enyhén mérséklődött. A válaszadó cégek az idei második hónapban a gazdálkodási környezetet valamivel kiszámíthatatlanabbnak érezték, mint januárban.
A GKI üzleti bizalmi indexe februárban alig változott az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató bő 3 ponttal emelkedett. Ugyanakkor a kereskedelmi index stagnált, a szolgáltatói pedig csaknem 4 ponttal csökkent. A közeljövő kilátásait illetően az építőipar a legkevésbé, míg az ipar és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 második hónapjában némileg csökkent a januárihoz képest. S ezzel e mutató öthavi mélypontra esett vissza. A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – a januári jelentős javulás után – februárban kissé negatívan korrigált. Kivételt képez ez alól az ipari szektor, ahol a válaszadók jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint januárban.
Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, de februárban ez a mutató enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 33%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben a januári 35 és 8%-kal.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke – a januári stagnálást követően – februárban kétéves csúcsúra jutott fel. Az e havi emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének drasztikusan javuló megítélése áll. Emellett a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Viszont a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása enyhült, míg a munkanélküliek számának várható alakulására vonatkozó kilátás kismértékben kedvezőtlenebbé vált.
A részvény egy év alatt több mint duplázott, most újabb rekordközeli szintre került.
A Nvidia közölte, hogy adatközponti üzletága 75%-os bevételnövekedést ért el egy év alatt.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
