Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Meglepő zárás a BÉT-en: egy papír kilőtt, a többi lehúzta az indexet

Pénzcentrum/MTI
2026. február 26. 18:57

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 315,49 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel, 126 768,38 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a Magyar Telekom szerdán közzétett beszámolóját kedvezően fogadták a befektetők, a meredek áremelkedése rendkívül magas forgalommal társult. A részvényesek pozitívan reagáltak a vezetőség bejelentésére, hogy 2025 után idén is a nettó eredmény maximum 90 százalékát visszajuttatják a részvényeseknek, ami meghaladja a korábbi 80 százalék körüli elemzői várakozásokat. Az egy részvényre jutó osztalék idén 154 forint lehet, a tavalyi 100 forint után.

  • A Magyar Telekom árfolyama 135 forinttal, 6,55 százalékkal 2195 forintra erősödött, forgalma 5,4 milliárd forint volt.
  • A Mol 2 forinttal, 0,06 százalékkal 3520 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1 százalékkal 39 610 forintra esett, forgalmuk 15,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,67 százalékkal 11 830 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9807,37 ponton zárt csütörtökön, ez 9,88 pontos, 0,1 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
