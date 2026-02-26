A magyar cég február 27-ig vár választ, és már az Európai Bizottsághoz fordulást, sőt kártérítési pert is belengetett.
Meglepő zárás a BÉT-en: egy papír kilőtt, a többi lehúzta az indexet
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 315,49 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel, 126 768,38 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a Magyar Telekom szerdán közzétett beszámolóját kedvezően fogadták a befektetők, a meredek áremelkedése rendkívül magas forgalommal társult. A részvényesek pozitívan reagáltak a vezetőség bejelentésére, hogy 2025 után idén is a nettó eredmény maximum 90 százalékát visszajuttatják a részvényeseknek, ami meghaladja a korábbi 80 százalék körüli elemzői várakozásokat. Az egy részvényre jutó osztalék idén 154 forint lehet, a tavalyi 100 forint után.
- A Magyar Telekom árfolyama 135 forinttal, 6,55 százalékkal 2195 forintra erősödött, forgalma 5,4 milliárd forint volt.
- A Mol 2 forinttal, 0,06 százalékkal 3520 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1 százalékkal 39 610 forintra esett, forgalmuk 15,1 milliárd forintot tett ki.
- A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,67 százalékkal 11 830 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9807,37 ponton zárt csütörtökön, ez 9,88 pontos, 0,1 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
