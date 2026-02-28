2026. február 28. szombat Elemér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
szalámivég Lidl Forrás: Pénzcentrum
Vásárlás

Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

Pénzcentrum
2026. február 28. 12:28

A magyar vásárlók számára nem ismeretlen a szeletelés melléktermékeként visszamaradó szalámivég intézménye, melyet egyes boltokban meg lehet vásárolni. A Pénzcentrum olvasója a minap hhatetlen ajánlatra bukkant, a nemespenészes szalámivég kilóját 3199 forintos áron adják egy budapesti Lidlben. A szalámivég ráadásul Pick-minőség, a gyártó neve egyértelműen látszik a címkén. 

Az összecsomagolt, lefóliázott szalámivégek talán nem a legszebb látványt nyújtják így ölesztve, az áruk már annál csábítóbb: 3199 forint/kg. Tavalyelőtt februárban szintén kaptunk egy képet egy olvasónktól, amelyen a CBA Príma üzletláncnál 5650 forintért lehet kapni kilóját. Ehhez képest a 3199 forint valóban szuper ár!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az nem derül ki a címkéről, hogy pontosan melyik termék szalámivégeit vásárolhatjuk meg, de a címkén a gyártónál a Pick Szeged van feltüntetve. Valószínűleg többféle szalámivéget is megvehetünk egységáron egybe csomagolva a kép alapján.

Egy biztos: lehet igény a szalámivégre a boltokban, pláne a jelenlegi árszint mellett. A rúd formájában árusított Pick-szalámik kilós ára a boltokban a 10 ezer forintot verdesi, az előrecsomagoltakról nem is szólva. De még az olcsóbb szalámiknak is hajmeresztő áruk tud lenni. 

A KSH szerint az előrecsomagolt, szeletelt téliszalámi (bárminden fajtájú) kilós átlagára 10 450 forint volt 2026 januárjában, míg 2025. januárban 10 890, 2024. januárban pedig 10 950 forint/kg. A nagyobb drágulás viszont nem is most történt, 2022. januárban még 9 070 Ft/kg volt az átlagár, ami 2023 elejére 12 360 forintra drágult. A csúcsot 2023 februárjában érte el a téliszalámi árszintje: 13 ezer forintba került kilója a szeletelt, előre csomagolt kiszerelésnek. A mai 10 ezer körüli átlagárral még is ki lehetnének békülve a vásárlók, viszont ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez...

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szalámivégből ugyan már nem lehet olyan szép egyenletes szeleteket vágni, de otthonra a vacsorához teljesen megfelel. Sőt, a szalámivéget felkockázva sajt- és szalámi tálon is jól mutat, illetve egy könnyed szalámi-salátához is felhasználható (paradicsom, saláta, lágy sajtkockák, szalámikockák, olívaolaj, balzsamecet + fűszerek, további zöldségek, esetleg kenyérkocka ízlés szerint).

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.

Címlapkép: Pénzcentrum
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #spórolás #lidl #magyarország #ksh #infláció #akciók #vásárlási szokások #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:28
11:55
11:23
11:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
2026. február 27.
Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 28. szombat
Elemér
9. hét
Február 28.
A ritka betegségek világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
23 órája
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
4 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
6 napja
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
5
4 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 10:30
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 10:05
Így készül a mennyei magyar „lasagne”: a recept sokkal régebbi, mint az olaszt ismerjük
Agrárszektor  |  2026. február 28. 12:02
Agresszív állatok okoznak riadalmat: brutális, amit művelnek
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel