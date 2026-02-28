Ismét számos hotel döntött úgy, hogy megméretteti magát, mert büszke a magas szintű szolgáltatásaira, dolgozói elégedettségére, digitális fejlesztéseire és üzemeltetési eredményeire.
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
A magyar vásárlók számára nem ismeretlen a szeletelés melléktermékeként visszamaradó szalámivég intézménye, melyet egyes boltokban meg lehet vásárolni. A Pénzcentrum olvasója a minap hhatetlen ajánlatra bukkant, a nemespenészes szalámivég kilóját 3199 forintos áron adják egy budapesti Lidlben. A szalámivég ráadásul Pick-minőség, a gyártó neve egyértelműen látszik a címkén.
Az összecsomagolt, lefóliázott szalámivégek talán nem a legszebb látványt nyújtják így ölesztve, az áruk már annál csábítóbb: 3199 forint/kg. Tavalyelőtt februárban szintén kaptunk egy képet egy olvasónktól, amelyen a CBA Príma üzletláncnál 5650 forintért lehet kapni kilóját. Ehhez képest a 3199 forint valóban szuper ár!
Az nem derül ki a címkéről, hogy pontosan melyik termék szalámivégeit vásárolhatjuk meg, de a címkén a gyártónál a Pick Szeged van feltüntetve. Valószínűleg többféle szalámivéget is megvehetünk egységáron egybe csomagolva a kép alapján.
Egy biztos: lehet igény a szalámivégre a boltokban, pláne a jelenlegi árszint mellett. A rúd formájában árusított Pick-szalámik kilós ára a boltokban a 10 ezer forintot verdesi, az előrecsomagoltakról nem is szólva. De még az olcsóbb szalámiknak is hajmeresztő áruk tud lenni.
A KSH szerint az előrecsomagolt, szeletelt téliszalámi (bárminden fajtájú) kilós átlagára 10 450 forint volt 2026 januárjában, míg 2025. januárban 10 890, 2024. januárban pedig 10 950 forint/kg. A nagyobb drágulás viszont nem is most történt, 2022. januárban még 9 070 Ft/kg volt az átlagár, ami 2023 elejére 12 360 forintra drágult. A csúcsot 2023 februárjában érte el a téliszalámi árszintje: 13 ezer forintba került kilója a szeletelt, előre csomagolt kiszerelésnek. A mai 10 ezer körüli átlagárral még is ki lehetnének békülve a vásárlók, viszont ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez...
A szalámivégből ugyan már nem lehet olyan szép egyenletes szeleteket vágni, de otthonra a vacsorához teljesen megfelel. Sőt, a szalámivéget felkockázva sajt- és szalámi tálon is jól mutat, illetve egy könnyed szalámi-salátához is felhasználható (paradicsom, saláta, lágy sajtkockák, szalámikockák, olívaolaj, balzsamecet + fűszerek, további zöldségek, esetleg kenyérkocka ízlés szerint).
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
