Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?

A magyar vásárlók számára nem ismeretlen a szeletelés melléktermékeként visszamaradó szalámivég intézménye, melyet egyes boltokban meg lehet vásárolni. A Pénzcentrum olvasója a minap hhatetlen ajánlatra bukkant, a nemespenészes szalámivég kilóját 3199 forintos áron adják egy budapesti Lidlben. A szalámivég ráadásul Pick-minőség, a gyártó neve egyértelműen látszik a címkén.

Az összecsomagolt, lefóliázott szalámivégek talán nem a legszebb látványt nyújtják így ölesztve, az áruk már annál csábítóbb: 3199 forint/kg. Tavalyelőtt februárban szintén kaptunk egy képet egy olvasónktól, amelyen a CBA Príma üzletláncnál 5650 forintért lehet kapni kilóját. Ehhez képest a 3199 forint valóban szuper ár!

Az nem derül ki a címkéről, hogy pontosan melyik termék szalámivégeit vásárolhatjuk meg, de a címkén a gyártónál a Pick Szeged van feltüntetve. Valószínűleg többféle szalámivéget is megvehetünk egységáron egybe csomagolva a kép alapján.

Egy biztos: lehet igény a szalámivégre a boltokban, pláne a jelenlegi árszint mellett. A rúd formájában árusított Pick-szalámik kilós ára a boltokban a 10 ezer forintot verdesi, az előrecsomagoltakról nem is szólva. De még az olcsóbb szalámiknak is hajmeresztő áruk tud lenni.

A KSH szerint az előrecsomagolt, szeletelt téliszalámi (bárminden fajtájú) kilós átlagára 10 450 forint volt 2026 januárjában, míg 2025. januárban 10 890, 2024. januárban pedig 10 950 forint/kg. A nagyobb drágulás viszont nem is most történt, 2022. januárban még 9 070 Ft/kg volt az átlagár, ami 2023 elejére 12 360 forintra drágult. A csúcsot 2023 februárjában érte el a téliszalámi árszintje: 13 ezer forintba került kilója a szeletelt, előre csomagolt kiszerelésnek. A mai 10 ezer körüli átlagárral még is ki lehetnének békülve a vásárlók, viszont ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez...

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szalámivégből ugyan már nem lehet olyan szép egyenletes szeleteket vágni, de otthonra a vacsorához teljesen megfelel. Sőt, a szalámivéget felkockázva sajt- és szalámi tálon is jól mutat, illetve egy könnyed szalámi-salátához is felhasználható (paradicsom, saláta, lágy sajtkockák, szalámikockák, olívaolaj, balzsamecet + fűszerek, további zöldségek, esetleg kenyérkocka ízlés szerint).

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.

Címlapkép: Pénzcentrum