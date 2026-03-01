Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 9. játékhéten vasárnap, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 10. hét következő sorsolásán már 395 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
2; 15; 23; 34; 37; 44.
Mivel telitalálat ma sem született, a 10. játékhéten így már 395 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 313 050 forint
- 4 találat: egyenként 8 760 forint
- 3 találat: egyenként 3 215 forint
Jokerszám: 395690
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 10. héten 62 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
