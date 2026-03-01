Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 9. játékhéten vasárnap, 2026-ban

Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 10. hét következő sorsolásán már 395 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

2; 15; 23; 34; 37; 44.

Mivel telitalálat ma sem született, a 10. játékhéten így már 395 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 313 050 forint

4 találat: egyenként 8 760 forint

3 találat: egyenként 3 215 forint

Jokerszám: 395690

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 10. héten 62 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

