Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
Egy, a közösségi médiában terjedő bejegyzés szerint magas ammóniaszint, habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak, miközben a horgászegyesületek szerint egyelőre nincs igazolt probléma a tatabányai tavaknál.
Egy, a Facebookon terjedő bejegyzés komoly aggodalmat váltott ki a térségben: a poszt szerint az Oroszlány felől érkező patak vizében magas ammóniaszint mutatható ki, habzik a víz, és halpusztulás is tapasztalható. A bejegyzés több település – köztük Oroszlány, Kecskéd, Környe és Tata – lakóit szólítja meg, és azt állítja: a szennyezés az Oroszlányon áthaladó vízfolyáson keresztül a Kecskédi-tóba, majd tovább a Környei-tóba és Tatára juthat.
A poszt szerint a Kecskédi-tó zsilipje mintegy egy éve zárva van, korábban határértéket meghaladó nitritszennyezés miatt. A szerző azt is felveti, hogy a korábbi vizsgálatok nem terjedtek ki nehézfémekre és más veszélyes anyagokra, valamint az oroszlányi ipari park tevékenységeit is említi, mint lehetséges forrást.
A hivatalos kommunikáció ezzel szemben jelenleg óvatosabb
A Tatabányai Jószerencsét KTHE közlése szerint a kecskédi vízszennyezés miatt folyamatos vízminőségi mérések zajlanak az Által-ér mentén, az ÉDV Zrt. és a Győri Vízügy bevonásával. Saját tavuk vizében jelenleg nem tapasztalnak problémát, de vízforgató és levegőztető berendezéseket indítottak, illetve friss vizet engednek a rendszerbe.
Egyelőre nem ismert, pontosan milyen anyag került a vízbe, kimutattak-e határérték feletti ammóniakoncentrációt, történt-e igazolt halpusztulás, van-e érintett ivóvízbázis. A térségben mindenesetre nő a feszültség, miközben a hatósági vizsgálatok még zajlanak. A következő napokban várhatóan több konkrét adat derülhet ki arról, hogy valóban súlyos szennyezésről van-e szó, vagy a közösségi médiában terjedő információk túlzóak.
