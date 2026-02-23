2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Döglött hal úszik a tó felszínén, Chiang Rai, Thaiföld
HelloVidék

Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál

HelloVidék
2026. február 23. 09:45

Egy, a közösségi médiában terjedő bejegyzés szerint magas ammóniaszint, habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak, miközben a horgászegyesületek szerint egyelőre nincs igazolt probléma a tatabányai tavaknál.

Egy, a Facebookon terjedő bejegyzés komoly aggodalmat váltott ki a térségben: a poszt szerint az Oroszlány felől érkező patak vizében magas ammóniaszint mutatható ki, habzik a víz, és halpusztulás is tapasztalható. A bejegyzés több település – köztük Oroszlány, Kecskéd, Környe és Tata – lakóit szólítja meg, és azt állítja: a szennyezés az Oroszlányon áthaladó vízfolyáson keresztül a Kecskédi-tóba, majd tovább a Környei-tóba és Tatára juthat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A poszt szerint a Kecskédi-tó zsilipje mintegy egy éve zárva van, korábban határértéket meghaladó nitritszennyezés miatt. A szerző azt is felveti, hogy a korábbi vizsgálatok nem terjedtek ki nehézfémekre és más veszélyes anyagokra, valamint az oroszlányi ipari park tevékenységeit is említi, mint lehetséges forrást.

A hivatalos kommunikáció ezzel szemben jelenleg óvatosabb

A Tatabányai Jószerencsét KTHE közlése szerint a kecskédi vízszennyezés miatt folyamatos vízminőségi mérések zajlanak az Által-ér mentén, az ÉDV Zrt. és a Győri Vízügy bevonásával. Saját tavuk vizében jelenleg nem tapasztalnak problémát, de vízforgató és levegőztető berendezéseket indítottak, illetve friss vizet engednek a rendszerbe.

Egyelőre nem ismert, pontosan milyen anyag került a vízbe, kimutattak-e határérték feletti ammóniakoncentrációt, történt-e igazolt halpusztulás, van-e érintett ivóvízbázis. A térségben mindenesetre nő a feszültség, miközben a hatósági vizsgálatok még zajlanak. A következő napokban várhatóan több konkrét adat derülhet ki arról, hogy valóban súlyos szennyezésről van-e szó, vagy a közösségi médiában terjedő információk túlzóak.
Címlapkép: Getty Images
#víz #facebook #horgászat #vízminőség #hal #környezetvédelem #környezetszennyezés #tatabánya #hellovidék #halpusztulás #tata

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:02
09:51
09:48
09:45
Pénzcentrum
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
3 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
3
6 napja
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
4
4 napja
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
5
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 10:02
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 07:41
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
Agrárszektor  |  2026. február 23. 09:02
Kivonulhatnak a nagy multik Magyarországról? Mi lesz így a vásárlókkal?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel