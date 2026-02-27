2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Browsing Movie On Streaming Media Service.
Kvíz

Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!

Pénzcentrum
2026. február 27. 18:03

A filmtörténet tele van olyan sorokkal, amelyek önálló életre keltek, beépültek a hétköznapi beszédbe. A mai kvíz során ikonikus megszólalásokat idézünk fel a magyar és külföldi filmek világából. Neked mennyire jó a filmidézet-memóriád, fejből tudod a híres szállóigéket? A mai filmes kvíz kérdéseivel próbára teheted az emlékezőtehetségedet, tájékozottságodat. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!

1/10 kérdés
Melyik filmuniverzumban mondják egymásnak gyakran a szereplők: "Az erő legyen veled"?
Dűne
Marvel
Star Wars
Star Trek
2/10 kérdés
Melyik idézet származik a Forrest Gumpból?
Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan
Az élet a szép hazugságok láncolata
Az élet olyan, mint egy doboz bonbon
Az élet nem habostorta
3/10 kérdés
A magyar közönség nagy kedvence az Oscar című Stallone-film. Melyik idézet nem ebben a filmben hangzik el az alábbiak közül?
Most már hagyd abba a válogatást, mert ő a harmadik vőlegényed ezen a délelőttön, és még nincs fél 12!
Ha nem jönnék vissza 5 percen belül, várjatok tovább.
Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem.
Nekünk nincs olyan lányunk, aki nem Lisa.
4/10 kérdés
Ha már kedvencek... melyik Spencer-Hill filmből való az idézet: "A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt"?
Nincs kettő négy nélkül
Kincs, ami nincs
Bűnvadászok
És megint dühbe jövünk
5/10 kérdés
Melyik magyar filmben hangzik el, hogy "Már a spejzban vannak az oroszok"?
A tanú
A tizedes meg a többiek
Isten hozta, őrnagy úr!
Dögkeselyű
6/10 kérdés
Melyik filmből származik a sokat idézett mondat: "Egy napon, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valami szívességet"?
Nagymenők
A Keresztapa
Közönséges bűnözők
Szemtől szemben
7/10 kérdés
Melyik idézet származik a Moszkva tér című magyar kultfilmből?
Ebbe’ a lakásba’ nincs tejföl, te meg repülőjegyeket vásárolsz!
Egy üveg whiskyvel jók vagyunk a Gellért-hegyig, mester?
Ha padlón vagy, szedjél fel onnan valamit.
Elkezdtem félni, hogy mi van, ha nem én vagyok a legjobb. Nem akartam félni.
8/10 kérdés
Melyik filmben idéznek a Ezékiel próféta könyvének fiktív 25. fejezet 17. bekezdéséből, "Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága"?
A nagy Lebowski
Harcosok klubja
Ponyvaregény
Blöff
9/10 kérdés
Melyik filmben hangzik el a sokat idézett kérdés: "Mit adtak nekünk a rómaiak?"
Ben-Hur
300
Gladiator
Brian élete
10/10 kérdés
Melyik filmszereplő mondja ezt a mondatot: "A mi dolgunk eldönteni, hogy mit kezdjünk az idővel, ami megadatik"?
Yoda
Sifu mester
Gandalf
Morpheus
Címlapkép: Getty Images
#mozi #film #kultúra #szórakozás #filmnézés #filmek #kvíz #filmes kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:35
17:30
17:22
17:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
1 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
6 napja
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
5
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 17:30
Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 16:05
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
Agrárszektor  |  2026. február 27. 17:28
Gigaberuházás Békés megyében: milliárdos feldolgozóüzem épül
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel