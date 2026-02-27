Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A filmtörténet tele van olyan sorokkal, amelyek önálló életre keltek, beépültek a hétköznapi beszédbe. A mai kvíz során ikonikus megszólalásokat idézünk fel a magyar és külföldi filmek világából. Neked mennyire jó a filmidézet-memóriád, fejből tudod a híres szállóigéket? A mai filmes kvíz kérdéseivel próbára teheted az emlékezőtehetségedet, tájékozottságodat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja! 1/10 kérdés Melyik filmuniverzumban mondják egymásnak gyakran a szereplők: "Az erő legyen veled"? Dűne Marvel Star Wars Star Trek Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik idézet származik a Forrest Gumpból? Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan Az élet a szép hazugságok láncolata Az élet olyan, mint egy doboz bonbon Az élet nem habostorta Következő kérdés 3/10 kérdés A magyar közönség nagy kedvence az Oscar című Stallone-film. Melyik idézet nem ebben a filmben hangzik el az alábbiak közül? Most már hagyd abba a válogatást, mert ő a harmadik vőlegényed ezen a délelőttön, és még nincs fél 12! Ha nem jönnék vissza 5 percen belül, várjatok tovább. Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem. Nekünk nincs olyan lányunk, aki nem Lisa. Következő kérdés 4/10 kérdés Ha már kedvencek... melyik Spencer-Hill filmből való az idézet: "A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt"? Nincs kettő négy nélkül Kincs, ami nincs Bűnvadászok És megint dühbe jövünk Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar filmben hangzik el, hogy "Már a spejzban vannak az oroszok"? A tanú A tizedes meg a többiek Isten hozta, őrnagy úr! Dögkeselyű Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik filmből származik a sokat idézett mondat: "Egy napon, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valami szívességet"? Nagymenők A Keresztapa Közönséges bűnözők Szemtől szemben Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik idézet származik a Moszkva tér című magyar kultfilmből? Ebbe’ a lakásba’ nincs tejföl, te meg repülőjegyeket vásárolsz! Egy üveg whiskyvel jók vagyunk a Gellért-hegyig, mester? Ha padlón vagy, szedjél fel onnan valamit. Elkezdtem félni, hogy mi van, ha nem én vagyok a legjobb. Nem akartam félni. Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik filmben idéznek a Ezékiel próféta könyvének fiktív 25. fejezet 17. bekezdéséből, "Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága"? A nagy Lebowski Harcosok klubja Ponyvaregény Blöff Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik filmben hangzik el a sokat idézett kérdés: "Mit adtak nekünk a rómaiak?" Ben-Hur 300 Gladiator Brian élete Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik filmszereplő mondja ezt a mondatot: "A mi dolgunk eldönteni, hogy mit kezdjünk az idővel, ami megadatik"? Yoda Sifu mester Gandalf Morpheus Eredmények

Címlapkép: Getty Images

