2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Vásárlás

Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal

Pénzcentrum
2026. február 27. 14:25

Nyugdíjasok, illetve szociálisan rászorulók kérhetik a 9 ezer forintos utalványt Budapest XIII. kerületében. Mutatjuk a pontos részleteket!

Idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat megemelt összegű, kilencezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal támogatja a kerületi öregségi nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók húsvéti bevásárlását, ezt a kerület maga közölte a közösségi médiában - szúrta ki a Pénzcentrum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 9 000 forintos juttatásra mindkét érintett csoport esetében azok a bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező polgárok jogosultak, akik életvitelszerűen a kerületben élnek, és rendelkeznek érvényes kerületi partnerkártyával.

A szociális rászorultság megállapítása az aktív korúaknál jövedelmi határhoz kötött. A támogatást azok igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot. A jogosultsági küszöböt a tavalyi 171 000 forintról ősszel emelték meg, ezzel biztosítva, hogy az aktív korú lakosok szélesebb köre részesülhessen a segítségben.

A támogatás értéke az elmúlt évhez képest növekedett, a korábbi nyolcezer helyett idén már kilencezer forintot biztosít az önkormányzat.

A három darab, egyenként háromezer forint címletű utalványt a Lehel Csarnok kijelölt üzleteiben lehet levásárolni április 13-ig.

Az igényléseket elsősorban a kerületi mobilalkalmazáson keresztül várják március 2. és április 7. között.

Az online ügyintézéshez tizenkét helyszínen nyújtanak segítséget. Emellett természetesen lehetőség van személyes igénylésre is, ezt március 23. és 28. között tehetik meg az érintettek a Lehel Csarnokban.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #önkormányzat #élelmiszer #Budapest #húsvét #szociális ellátás #utalvány #öregségi nyugdíj #nyugdíjasok #szociális támogatás #kerület

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:42
14:25
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
4 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
3
5 napja
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
4
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
5
2 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:42
Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 13:25
Megdöbbentő adat a nyugdíjpénztáraknál: brutális mennyiségű pénz lett oda
Agrárszektor  |  2026. február 27. 14:29
Ilyen paprikával lehetnek tele a magyar boltok: durva, honnan jön
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel