Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal

Nyugdíjasok, illetve szociálisan rászorulók kérhetik a 9 ezer forintos utalványt Budapest XIII. kerületében. Mutatjuk a pontos részleteket!

Idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat megemelt összegű, kilencezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal támogatja a kerületi öregségi nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók húsvéti bevásárlását, ezt a kerület maga közölte a közösségi médiában - szúrta ki a Pénzcentrum.

A 9 000 forintos juttatásra mindkét érintett csoport esetében azok a bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező polgárok jogosultak, akik életvitelszerűen a kerületben élnek, és rendelkeznek érvényes kerületi partnerkártyával.

A szociális rászorultság megállapítása az aktív korúaknál jövedelmi határhoz kötött. A támogatást azok igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot. A jogosultsági küszöböt a tavalyi 171 000 forintról ősszel emelték meg, ezzel biztosítva, hogy az aktív korú lakosok szélesebb köre részesülhessen a segítségben.

A támogatás értéke az elmúlt évhez képest növekedett, a korábbi nyolcezer helyett idén már kilencezer forintot biztosít az önkormányzat.

A három darab, egyenként háromezer forint címletű utalványt a Lehel Csarnok kijelölt üzleteiben lehet levásárolni április 13-ig.

Az igényléseket elsősorban a kerületi mobilalkalmazáson keresztül várják március 2. és április 7. között.

Az online ügyintézéshez tizenkét helyszínen nyújtanak segítséget. Emellett természetesen lehetőség van személyes igénylésre is, ezt március 23. és 28. között tehetik meg az érintettek a Lehel Csarnokban.

