Budapest, 2026. január 8. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 8-án. MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra

Pénzcentrum
2026. február 26. 10:20

Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.

A kormány tegnapi ülésén döntött arról, hogy a pedagógusok további 150 ezer forintos juttatásban részesülnek - mondta el Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Ezt az állami intézményekben tanító pedagógusok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézmények pedagógusai pedig a márciusi fizetéssel együtt, április elején kapják meg.

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány álláspontja szerint a nemrég leállt Barátság kőolajvezetéket már holnap újra lehetne indítani. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy magát a vezetéket nem, hanem egy tárolóegységet ért támadás. Arról az értesülésről nem beszélt, hogy sajtóhírek szerint a Barátság kőolajvezetéken a mai napon indulhat újra a szállítás.

Gulyás Gergely figyelmeztetett arra is: ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az Gulyás szerint több okból is brutális benzinár-drágulást jelent. Ezek közül az első, hogy az Ural és Brent olaj ára közti különbség legalább 13 dollár, valójában még ennél is több, piaci ár szerint 20 dollár körüli különbségről is beszélhetünk.

Ha ellehetetlenül a százhalombattai finomító működése, akkor finomított olajat kell vennünk. Az urali olaj hiánya a közép-európai piacon keresleti nyomást hoz létre

- fogalmazott a miniszter.

cíkkünk frissül...

címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Érdekel