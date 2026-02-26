Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik.
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Március 20. körül, valamint április elején kaphatják meg a pedagógusok a ma bejelentett 150 ezer forintos plusz juttatást.
A kormány tegnapi ülésén döntött arról, hogy a pedagógusok további 150 ezer forintos juttatásban részesülnek - mondta el Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Ezt az állami intézményekben tanító pedagógusok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézmények pedagógusai pedig a márciusi fizetéssel együtt, április elején kapják meg.
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány álláspontja szerint a nemrég leállt Barátság kőolajvezetéket már holnap újra lehetne indítani. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy magát a vezetéket nem, hanem egy tárolóegységet ért támadás. Arról az értesülésről nem beszélt, hogy sajtóhírek szerint a Barátság kőolajvezetéken a mai napon indulhat újra a szállítás.
Gulyás Gergely figyelmeztetett arra is: ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az Gulyás szerint több okból is brutális benzinár-drágulást jelent. Ezek közül az első, hogy az Ural és Brent olaj ára közti különbség legalább 13 dollár, valójában még ennél is több, piaci ár szerint 20 dollár körüli különbségről is beszélhetünk.
Ha ellehetetlenül a százhalombattai finomító működése, akkor finomított olajat kell vennünk. Az urali olaj hiánya a közép-európai piacon keresleti nyomást hoz létre
- fogalmazott a miniszter.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
