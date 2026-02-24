A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek

Az elmúlt hetekben egyre többször esik szó a friss zöldségek és gyümölcsök minőségbiztosításáról, a megengedett határértékekről és általánosságban a friss zöldség-gyümölcs fogyasztásról. Egy biztos: az EU előírások a világ egyik legszigorúbb élelmiszerbiztonsági követelményeit támasztják az iparág felé, a hazai szabályok, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv pedig esetenként még szigorúbbak. Ezért is különleges, ha egy nagy diszkontlánc még egy lapáttal rátesz, de a Lidl pontosan ezt teszi: náluk a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük az élelmiszereknek.

Időről időre felkap a hazai és nemzetközi sajtó olyan eseteket, amikor az élelmiszerboltokba olyan termékek kerülnek, amelyek nem felelnek meg bizonyos előírásoknak, extrém esetben komoly kockázatot jelenthetnek. Az EU-ban, és így Magyarországon sem fordulnak elő gyakran ilyen esetek - legalábbis a világ más részeihez képest - lévén rendkívül szigorú a szabályozás és egyben az ellenőrzés is. Ugyanakkor nem lankadhat a figyelem, hiszen

akkor ér valamit egy szabály, ha azt be is tartják-tartatják, éppen ezért a napiszintű minőség-ellenőrzés nem kerülhető el már a beszállítói lánc elején sem.

A Lidl úgy határozott, hogy bár a konvencionális termesztésben engedélyezett határértékek garantálják a friss zöldség és gyümölcs élelmiszerbiztonságosságát, a vállalat a törvényi követelményeken felül jóval szigorúbb, saját minőségbiztosítási rendszert alkalmaz, hogy vásárlói számára valóban a lehető legmagasabb minőségű termékeket kínálhassa.

Ez sok esetben szigorúbb, mint az EU által előírt rendelet, mert nemcsak az EU mutatószámokat és így a jogszabályi határértékeket vizsgálja, hanem azt is, hogy a termék minden szempontból biztonságos-e vásárlók számára.

Ennek érdekében a vállalat belső szabályrendszerét folyamatosan szigorítja, és törekszik arra is, hogy beszállítói partnerei olyan technológiákra álljanak át, amivel a szabályrendszernek való megfelelőséget még inkább biztosítani tudják.

A beszállítókon is nagy a felelősség

Különösen nagy figyelmet fordítanak a beszállítók felügyeletére, akikkel szemben szerződésben foglalt elvárás, hogy a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szabványok szerint tanúsított minőségirányítási rendszerek alapján működjenek. Az áruházlánc zöldség-gyümölcs beszállítóival szemben támasztott általános elvárások között több mint tíz éve szerepel a GLOBALG.A.P. tanúsítvány megléte. Ez a nemzetközi szabvány igazolja a helyes mezőgazdasági gyakorlatot, amely garantálja, hogy a termesztés során minimalizálják a környezeti hatásokat, felelősen alkalmazzák a növényvédő szereket és kiemelt figyelmet fordítanak az élelmiszerbiztonságra. Ezt egészíti ki a társadalmi felelősségvállalást (munkavállalók biztonsága és egészsége, gyermekmunka tilalma, tisztességes bérezés stb.) vizsgáló GRASP-modul.

Továbbá a peszticidek mellett mikrobiológiai veszélyelemzést is kötelesek végezni a termékbiztonság legmagasabb szintű garantálása érdekében.

A vállalat élelmiszerbeszállító partnereinek rendelkeznie kell élelmiszerbiztonsági alapstandardokkal, például IFS vagy BRC tanúsítvánnyal.

A növényvédő szerekkel kapcsolatos konkrét előírások tekintetében a Lidl a biztonság maximalizálására törekszik:

míg a konvencionális termesztésben a jogszabályi határérték 100%-a is biztonságosnak minősül, a vállalat előírja beszállítóinak, hogy a szermaradványok szintje nem haladhatja meg ezen hivatalos határérték egyharmadát.

Szigorú korlátozás vonatkozik a hatóanyagok számára is, így egy termékben maximum 5-féle anyag fordulhat elő. Emellett az összes kimutatott hatóanyag százalékos viszonyszámának összege nem lépheti át a 80%-ot - ez azt jelenti, hogy ha több hatóanyag is jelen van, azok együttes mennyisége sem közelítheti meg a törvényi maximumot. A vállalat egy több mint 330 tételből álló tiltott hatóanyaglistát vezet, amelyen szereplő kritikus anyagokat a termelők nem alkalmazhatják a termesztés során.

Többezerszer vizsgálnak

A Lidl Magyarország szigorú helyszíni auditokat alkalmaz, gyártók telephelyein, élelmiszerbiztonsági kockázatok alapján felállított audit terv szerint ellenőrzi partnereit, ezzel is kontrollálva az áruházlánc számára előállított termékek biztonságosságát és minőségét. Kockázatértékelés alapján rendszeresen ellenőrizi a partnereit, valamint a logisztikai folyamatokat is a minőségbiztosítás és a fogyasztóvédelem érdekében, garantálva ezáltal a magas szintű élelmiszer-biztonsági és működési sztenderdeket. Az auditok és a laborvizsgálatok elvégzésére szakmailag felkészült partnerekkel szerződik az áruházlánc, akik működését folyamatosan ellenőrzi.

A biztonságot továbbá évi több mint 2000 független, akkreditált laboratóriumi vizsgálat garantálja.

Ezen felül a zöldség-gyümölcs termékeket a raktárba érkezéskor is szigorúan ellenőrzik, az üzletekben pedig a frissességfelelősök folyamatosan felügyelik azok minőségét.

Mivel a Lidl ezt a rendszert globális szinten, egységesen működteti, a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a kínálatban szereplő minden egyes termék – függetlenül annak származási vagy vásárlási helyétől – ugyanazon a rendkívül szigorú ellenőrzésen esik át, vagyis mindenhol ugyanazt a magas minőséget és biztonságot kapják. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy a Lidl elkötelezett hazai gazdaság és a magyar termelők támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a magyar forrásból származó kiváló minőségű árukra.