2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
young woman buying vegetables on the market
Vásárlás

A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek

Pénzcentrum
2026. február 24. 10:30

Az elmúlt hetekben egyre többször esik szó a friss zöldségek és gyümölcsök minőségbiztosításáról, a megengedett határértékekről és általánosságban a friss zöldség-gyümölcs fogyasztásról. Egy biztos: az EU előírások a világ egyik legszigorúbb élelmiszerbiztonsági követelményeit támasztják az iparág felé, a hazai szabályok, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv pedig esetenként még szigorúbbak. Ezért is különleges, ha egy nagy diszkontlánc még egy lapáttal rátesz, de a Lidl pontosan ezt teszi: náluk a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük az élelmiszereknek.

Időről időre felkap a hazai és nemzetközi sajtó olyan eseteket, amikor az élelmiszerboltokba olyan termékek kerülnek, amelyek nem felelnek meg bizonyos előírásoknak, extrém esetben komoly kockázatot jelenthetnek. Az EU-ban, és így Magyarországon sem fordulnak elő gyakran ilyen esetek - legalábbis a világ más részeihez képest - lévén rendkívül szigorú a szabályozás és egyben az ellenőrzés is. Ugyanakkor nem lankadhat a figyelem, hiszen

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

akkor ér valamit egy szabály, ha azt be is tartják-tartatják, éppen ezért a napiszintű minőség-ellenőrzés nem kerülhető el már a beszállítói lánc elején sem.

A Lidl úgy határozott, hogy bár a konvencionális termesztésben engedélyezett határértékek garantálják a friss zöldség és gyümölcs élelmiszerbiztonságosságát, a vállalat a törvényi követelményeken felül jóval szigorúbb, saját minőségbiztosítási rendszert alkalmaz, hogy vásárlói számára valóban a lehető legmagasabb minőségű termékeket kínálhassa.

Ez sok esetben szigorúbb, mint az EU által előírt rendelet, mert nemcsak az EU mutatószámokat és így a jogszabályi határértékeket vizsgálja, hanem azt is, hogy a termék minden szempontból biztonságos-e vásárlók számára.

Ennek érdekében a vállalat belső szabályrendszerét folyamatosan szigorítja, és törekszik arra is, hogy beszállítói partnerei olyan technológiákra álljanak át, amivel a szabályrendszernek való megfelelőséget még inkább biztosítani tudják. 

A beszállítókon is nagy a felelősség

Különösen nagy figyelmet fordítanak a beszállítók felügyeletére, akikkel szemben szerződésben foglalt elvárás, hogy a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szabványok szerint tanúsított minőségirányítási rendszerek alapján működjenek. Az áruházlánc zöldség-gyümölcs beszállítóival szemben támasztott általános elvárások között több mint tíz éve szerepel a GLOBALG.A.P. tanúsítvány megléte. Ez a nemzetközi szabvány igazolja a helyes mezőgazdasági gyakorlatot, amely garantálja, hogy a termesztés során minimalizálják a környezeti hatásokat, felelősen alkalmazzák a növényvédő szereket és kiemelt figyelmet fordítanak az élelmiszerbiztonságra. Ezt egészíti ki a társadalmi felelősségvállalást (munkavállalók biztonsága és egészsége, gyermekmunka tilalma, tisztességes bérezés stb.) vizsgáló GRASP-modul.

Továbbá a peszticidek mellett mikrobiológiai veszélyelemzést is kötelesek végezni a termékbiztonság legmagasabb szintű garantálása érdekében.

A vállalat élelmiszerbeszállító partnereinek rendelkeznie kell élelmiszerbiztonsági alapstandardokkal, például IFS vagy BRC tanúsítvánnyal.

A növényvédő szerekkel kapcsolatos konkrét előírások tekintetében a Lidl a biztonság maximalizálására törekszik:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

míg a konvencionális termesztésben a jogszabályi határérték 100%-a is biztonságosnak minősül, a vállalat előírja beszállítóinak, hogy a szermaradványok szintje nem haladhatja meg ezen hivatalos határérték egyharmadát.

Szigorú korlátozás vonatkozik a hatóanyagok számára is, így egy termékben maximum 5-féle anyag fordulhat elő. Emellett az összes kimutatott hatóanyag százalékos viszonyszámának összege nem lépheti át a 80%-ot - ez azt jelenti, hogy ha több hatóanyag is jelen van, azok együttes mennyisége sem közelítheti meg a törvényi maximumot. A vállalat egy több mint 330 tételből álló tiltott hatóanyaglistát vezet, amelyen szereplő kritikus anyagokat a termelők nem alkalmazhatják a termesztés során.

Többezerszer vizsgálnak

A Lidl Magyarország szigorú helyszíni auditokat alkalmaz, gyártók telephelyein, élelmiszerbiztonsági kockázatok alapján felállított audit terv szerint ellenőrzi partnereit, ezzel is kontrollálva az áruházlánc számára előállított termékek biztonságosságát és minőségét. Kockázatértékelés alapján rendszeresen ellenőrizi a partnereit, valamint a logisztikai folyamatokat is a minőségbiztosítás és a fogyasztóvédelem érdekében, garantálva ezáltal a magas szintű élelmiszer-biztonsági és működési sztenderdeket. Az auditok és a laborvizsgálatok elvégzésére szakmailag felkészült partnerekkel szerződik az áruházlánc, akik működését folyamatosan ellenőrzi.

A biztonságot továbbá évi több mint 2000 független, akkreditált laboratóriumi vizsgálat garantálja.

Ezen felül a zöldség-gyümölcs termékeket a raktárba érkezéskor is szigorúan ellenőrzik, az üzletekben pedig a frissességfelelősök folyamatosan felügyelik azok minőségét.

Mivel a Lidl ezt a rendszert globális szinten, egységesen működteti, a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a kínálatban szereplő minden egyes termék – függetlenül annak származási vagy vásárlási helyétől – ugyanazon a rendkívül szigorú ellenőrzésen esik át, vagyis mindenhol ugyanazt a magas minőséget és biztonságot kapják. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy a Lidl elkötelezett hazai gazdaság és a magyar termelők támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a magyar forrásból származó kiváló minőségű árukra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ellenőrzés #élelmiszer #lidl #kiskereskedelem #minőség #élelmiszeripar #boltlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:18
10:03
09:45
09:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
2026. február 24.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
2026. február 23.
Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
5
1 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 10:03
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 07:47
Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!
Agrárszektor  |  2026. február 24. 10:31
Sok termelő maradt takarmány nélkül: rengeteg széna megsemmisült
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel