A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
Rajongók csoportos keresetet nyújtottak be a UFC és annak vezetője, Dana White ellen. A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait - jelentette a Yahoo Sports.
A keresetet Alana Costantino és Kyle Nicholson nyújtotta be saját nevükben, valamint az összes hasonló helyzetben lévő fogyasztó képviseletében. Az alperesek sorában megtalálható a UFC anyavállalata, a Zuffa LLC, továbbá a TKO Group Holdings Inc. is. A felperesek azt állítják, hogy a nézők a piaci árnál magasabb összeget voltak kénytelenek fizetni a legnagyobb UFC-gálák megtekintéséért, és véleményük szerint ebben a közvetítési megállapodás szerkezete is közrejátszott.
A per kizárólag az úgynevezett ESPN-korszakra vonatkozik, amely során a pay-per-view konstrukció díja fokozatosan emelkedett. 2025 decemberére egyetlen gálaest megtekintése már 79,99 dollárba került. A felperesek az ebben az időszakban történt vásárlásaik után követelnek kártérítést.
A friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért kattints a Sportonlinera!
Figyelemre méltó, hogy a kereset nem nevezi meg alperesként az ESPN-t, illetve tulajdonosát, a Disneyt. Történik ez annak ellenére, hogy a kifogásolt időszakban a csatorna volt a UFC közvetítési partnere, és ők bonyolították a pay-per-view adások értékesítését is. Dana White korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás futamideje alatt az ESPN határozta meg az árakat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A UFC azóta elhagyta a pay-per-view modellt. A szervezet friss, 7,7 milliárd dolláros szerződése a Paramounttal már közvetlenül, streaming szolgáltatáson keresztül teszi elérhetővé az eseményeket a nézők számára.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban...
Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-