Las Vegas, NV, USA - 2021. október 31: A UFC főhadiszállásának komplexuma a nevadai Las Vegasban. A UFC egy amerikai vegyes harcművészetek (MMA) promóciós cég, amelynek székhelye a nevadai Las Vegasban található.
Sport

Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?

Pénzcentrum
2026. március 1. 20:12

Rajongók csoportos keresetet nyújtottak be a UFC és annak vezetője, Dana White ellen. A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait - jelentette a Yahoo Sports.

A keresetet Alana Costantino és Kyle Nicholson nyújtotta be saját nevükben, valamint az összes hasonló helyzetben lévő fogyasztó képviseletében. Az alperesek sorában megtalálható a UFC anyavállalata, a Zuffa LLC, továbbá a TKO Group Holdings Inc. is. A felperesek azt állítják, hogy a nézők a piaci árnál magasabb összeget voltak kénytelenek fizetni a legnagyobb UFC-gálák megtekintéséért, és véleményük szerint ebben a közvetítési megállapodás szerkezete is közrejátszott.

A per kizárólag az úgynevezett ESPN-korszakra vonatkozik, amely során a pay-per-view konstrukció díja fokozatosan emelkedett. 2025 decemberére egyetlen gálaest megtekintése már 79,99 dollárba került. A felperesek az ebben az időszakban történt vásárlásaik után követelnek kártérítést.

Figyelemre méltó, hogy a kereset nem nevezi meg alperesként az ESPN-t, illetve tulajdonosát, a Disneyt. Történik ez annak ellenére, hogy a kifogásolt időszakban a csatorna volt a UFC közvetítési partnere, és ők bonyolították a pay-per-view adások értékesítését is. Dana White korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás futamideje alatt az ESPN határozta meg az árakat.

A UFC azóta elhagyta a pay-per-view modellt. A szervezet friss, 7,7 milliárd dolláros szerződése a Paramounttal már közvetlenül, streaming szolgáltatáson keresztül teszi elérhetővé az eseményeket a nézők számára.
Címlapkép: Getty Images
#per #sport #vállalat #jog #kártérítés #mma #fogyasztók #streaming #streaming szolgáltatás #sportgazdaság #UFC

