4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd

A KSH legfrissebb adatai szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon: 2025 novembere és 2026 januárja között a foglalkoztatottak túlnyomó többsége egyáltalán nem dolgozott otthonról.

A háromhavi mozgóátlag alapján 2025. november és 2026. január között összesen 4 millió 628,3 ezer fő volt a foglalkoztatott száma Magyarországon. Közülük 397,8 ezren végeztek valamilyen formában távmunkát az elmúlt négy hétben.

Ennyien dolgoznak rendszeresen otthonról

A rendszeres home office továbbra is viszonylag szűkebb réteget érint:

160,4 ezer fő dolgozott rendszeresen távmunkában,

237,4 ezer fő alkalmanként dolgozott otthonról,

4 millió 130,4 ezer fő egyáltalán nem végzett távmunkát az elmúlt négy hétben,

Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak kevesebb mint 9 százaléka élt vagy tudott élni a home office lehetőségével, akár rendszeresen, akár alkalmanként.

Nem a távmunka a jellemző munkavégzési forma

Ha megnézzük az elmúlt évek adataik, a számokból jól látszik, hogy bár a koronavírus-járvány idején robbanásszerűen nőtt az otthoni munkavégzés aránya, mégis a klasszikus, munkahelyen történő munkavégzés maradt az általános. Az alábbi grafikon ezt jól szemlélteti:

A most közölt adatok alapján látszik, hogy a távmunka nem tűnt el a járvány utáni években sem, de nem is vált általánossá a teljes foglalkoztatotti körben. A több mint 4,1 millió olyan foglalkoztatott, aki egyáltalán nem dolgozott távmunkában egyértelműen jelzi, hogy a magyar munkaerőpiacon továbbra is a jelenléti munkavégzés dominál, ugyanakkor közel 400 ezer ember esetében már bevett gyakorlat valamilyen mértékű otthoni munkavégzés, ami arra utal, hogy a hibrid modellek stabilan megmaradtak bizonyos ágazatokban.