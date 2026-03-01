2026. március 1. vasárnap Albin
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belső Home Office Laptop számítógép az asztalnál
HRCENTRUM

4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd

Pénzcentrum
2026. március 1. 16:03

A KSH legfrissebb adatai szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon: 2025 novembere és 2026 januárja között a foglalkoztatottak túlnyomó többsége egyáltalán nem dolgozott otthonról.

A háromhavi mozgóátlag alapján 2025. november és 2026. január között összesen 4 millió 628,3 ezer fő volt a foglalkoztatott száma Magyarországon. Közülük 397,8 ezren végeztek valamilyen formában távmunkát az elmúlt négy hétben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennyien dolgoznak rendszeresen otthonról

A rendszeres home office továbbra is viszonylag szűkebb réteget érint:

  • 160,4 ezer fő dolgozott rendszeresen távmunkában,
  • 237,4 ezer fő alkalmanként dolgozott otthonról,
  • 4 millió 130,4 ezer fő egyáltalán nem végzett távmunkát az elmúlt négy hétben,

Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak kevesebb mint 9 százaléka élt vagy tudott élni a home office lehetőségével, akár rendszeresen, akár alkalmanként. 

Nem a távmunka a jellemző munkavégzési forma

Ha megnézzük az elmúlt évek adataik, a számokból jól látszik, hogy bár a koronavírus-járvány idején robbanásszerűen nőtt az otthoni munkavégzés aránya, mégis a klasszikus, munkahelyen történő munkavégzés maradt az általános. Az alábbi grafikon ezt jól szemlélteti: 

A most közölt adatok alapján látszik, hogy a távmunka nem tűnt el a járvány utáni években sem, de nem is vált általánossá a teljes foglalkoztatotti körben. A több mint 4,1 millió olyan foglalkoztatott, aki egyáltalán nem dolgozott távmunkában egyértelműen jelzi, hogy a magyar munkaerőpiacon továbbra is a jelenléti munkavégzés dominál, ugyanakkor közel 400 ezer ember esetében már bevett gyakorlat valamilyen mértékű otthoni munkavégzés, ami arra utal, hogy a hibrid modellek stabilan megmaradtak bizonyos ágazatokban.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #home office #távmunka #munka #ksh #foglalkoztatás #munkaerő #statisztika #otthoni munkavégzés #foglalkoztatottság #otthoni munka

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:16
16:07
16:03
15:31
15:03
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
3 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
4 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
1 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 9. játékhéten vasárnap, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 13:02
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Agrárszektor  |  2026. március 1. 15:32
Rég nem látott időjárás lesz a héten Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel