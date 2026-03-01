4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd

Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?
A KSH legfrissebb adatai szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon: 2025 novembere és 2026 januárja között a foglalkoztatottak túlnyomó többsége egyáltalán nem dolgozott otthonról.
A háromhavi mozgóátlag alapján 2025. november és 2026. január között összesen 4 millió 628,3 ezer fő volt a foglalkoztatott száma Magyarországon. Közülük 397,8 ezren végeztek valamilyen formában távmunkát az elmúlt négy hétben.
Ennyien dolgoznak rendszeresen otthonról
A rendszeres home office továbbra is viszonylag szűkebb réteget érint:
- 160,4 ezer fő dolgozott rendszeresen távmunkában,
- 237,4 ezer fő alkalmanként dolgozott otthonról,
- 4 millió 130,4 ezer fő egyáltalán nem végzett távmunkát az elmúlt négy hétben,
Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak kevesebb mint 9 százaléka élt vagy tudott élni a home office lehetőségével, akár rendszeresen, akár alkalmanként.
Nem a távmunka a jellemző munkavégzési forma
Ha megnézzük az elmúlt évek adataik, a számokból jól látszik, hogy bár a koronavírus-járvány idején robbanásszerűen nőtt az otthoni munkavégzés aránya, mégis a klasszikus, munkahelyen történő munkavégzés maradt az általános. Az alábbi grafikon ezt jól szemlélteti:
A most közölt adatok alapján látszik, hogy a távmunka nem tűnt el a járvány utáni években sem, de nem is vált általánossá a teljes foglalkoztatotti körben. A több mint 4,1 millió olyan foglalkoztatott, aki egyáltalán nem dolgozott távmunkában egyértelműen jelzi, hogy a magyar munkaerőpiacon továbbra is a jelenléti munkavégzés dominál, ugyanakkor közel 400 ezer ember esetében már bevett gyakorlat valamilyen mértékű otthoni munkavégzés, ami arra utal, hogy a hibrid modellek stabilan megmaradtak bizonyos ágazatokban.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon.
A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.
A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján ismét kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon.
Összesen 17,8% mínusz. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők, mint a férfi társaik. De mit mutatnak az európai adatok? Mutatjuk!
2025-ben a bruttó átlagfizetés 705 ezer volt, de a leggazdagabbak már 1,48 milliót keretnek - brutálisan nőttek a jövedelmi különbségek az év során.
A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).
A munkaerő-kölcsönzők szerint a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük a bértranszparencia-szabályok életbe lépésére.
Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
