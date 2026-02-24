2026. február 24. kedd Mátyás
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
Budapest, 2025. augusztus 25.Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusz
Gazdaság

Megszólalt a kamatvágásról a jegybankelnök: ezzel magyarázta a lépést Varga Mihály

Pénzcentrum
2026. február 24. 15:17

Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács, viszont a jegybank nem kötelezte el magát semmilyen kamatpálya mellett.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Monetáris Tanács csaknem másfél év után változtatott ismét az alapkamaton: egy 0,25-ös vágással immár csak 6,25% annak mértéke. A lépés megegyezett az elemzők várakozásával, akik egyhangúlag úgy gondolják, hogy az év végére még hat százalék alá is bemehet az alapkamat mértéke.

A kamatvágás után szokásos módon megtartott sajtótájékoztatójén Varga Mihály jegybankelnök azt mondta: a beérkező adatok összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokat jelző decemberi előrejelzésével. Ez lehetővé tette, hogy az alapkamat óvatos csökkentéséről döntsenek. Az elnök kiemelte, hogy ezt az egy javaslatot tárgyalták.

Varga Mihály ugyanakkor leszögezte: a Tanács ma nem döntött egy kamatcsökkentési ciklus megkezdéséről, hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében határoznak majd továbbra is.

Nem köteleződünk el egy kamatpálya mellett

- hangsúlyozta Varga.

Az elnök kifejtette: az infláció tovább csökkent, a januári 2,1%-os érték a jegybanki cél alatt, a toleranciasáv alsó felében alakult, illetve a maginfláció is 3% alá csökkent.

A következő hónapokban is a cél alatt várható az áremelkedési ütem, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széléhez emelkedhet vissza. Az inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el

- mondta Varga. Hozzáteszi, hogy az árrésstopok meghosszabbításának hatásait egyelőre értékelik, majd a márciusi inflációs jelentésben publikálják ezzel kapcsolatos álláspontjukat.

Az év eleji átárazásokról szólva hozzátette, hogy évek óta nem láttunk ilyen alacsony átárazási hajlandóságot, akkor volt ilyenre példa, amikor az infláció a jegybanki cél alatt alakult.

Összességében az MNB által vizsgált élelmiszer-infláció januárban negatív volt, az élelmiszerárak 3%-kal csökkentek

- hangsúlyozta az elnök.

Az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, ennek megfelelően továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre. A Monetáris Tanács továbbra is körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalban hisz, fontosnak tartjuk a lépések hatását értékelni - mondta a kilátások kapcsán Varga Mihály.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#mnb #jegybank #kamat #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #varga mihály #kamatdöntés #kamatcsökkentés #monetáris politika #mnb kamatdöntés

