Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
Megszólalt a kamatvágásról a jegybankelnök: ezzel magyarázta a lépést Varga Mihály
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács, viszont a jegybank nem kötelezte el magát semmilyen kamatpálya mellett.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Monetáris Tanács csaknem másfél év után változtatott ismét az alapkamaton: egy 0,25-ös vágással immár csak 6,25% annak mértéke. A lépés megegyezett az elemzők várakozásával, akik egyhangúlag úgy gondolják, hogy az év végére még hat százalék alá is bemehet az alapkamat mértéke.
A kamatvágás után szokásos módon megtartott sajtótájékoztatójén Varga Mihály jegybankelnök azt mondta: a beérkező adatok összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokat jelző decemberi előrejelzésével. Ez lehetővé tette, hogy az alapkamat óvatos csökkentéséről döntsenek. Az elnök kiemelte, hogy ezt az egy javaslatot tárgyalták.
Varga Mihály ugyanakkor leszögezte: a Tanács ma nem döntött egy kamatcsökkentési ciklus megkezdéséről, hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében határoznak majd továbbra is.
Nem köteleződünk el egy kamatpálya mellett
- hangsúlyozta Varga.
Az elnök kifejtette: az infláció tovább csökkent, a januári 2,1%-os érték a jegybanki cél alatt, a toleranciasáv alsó felében alakult, illetve a maginfláció is 3% alá csökkent.
A következő hónapokban is a cél alatt várható az áremelkedési ütem, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széléhez emelkedhet vissza. Az inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el
- mondta Varga. Hozzáteszi, hogy az árrésstopok meghosszabbításának hatásait egyelőre értékelik, majd a márciusi inflációs jelentésben publikálják ezzel kapcsolatos álláspontjukat.
Az év eleji átárazásokról szólva hozzátette, hogy évek óta nem láttunk ilyen alacsony átárazási hajlandóságot, akkor volt ilyenre példa, amikor az infláció a jegybanki cél alatt alakult.
Összességében az MNB által vizsgált élelmiszer-infláció januárban negatív volt, az élelmiszerárak 3%-kal csökkentek
- hangsúlyozta az elnök.
Az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, ennek megfelelően továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre. A Monetáris Tanács továbbra is körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalban hisz, fontosnak tartjuk a lépések hatását értékelni - mondta a kilátások kapcsán Varga Mihály.
