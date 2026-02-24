Megszólalt a kamatvágásról a jegybankelnök: ezzel magyarázta a lépést Varga Mihály

Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács, viszont a jegybank nem kötelezte el magát semmilyen kamatpálya mellett.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Monetáris Tanács csaknem másfél év után változtatott ismét az alapkamaton: egy 0,25-ös vágással immár csak 6,25% annak mértéke. A lépés megegyezett az elemzők várakozásával, akik egyhangúlag úgy gondolják, hogy az év végére még hat százalék alá is bemehet az alapkamat mértéke.

A kamatvágás után szokásos módon megtartott sajtótájékoztatójén Varga Mihály jegybankelnök azt mondta: a beérkező adatok összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokat jelző decemberi előrejelzésével. Ez lehetővé tette, hogy az alapkamat óvatos csökkentéséről döntsenek. Az elnök kiemelte, hogy ezt az egy javaslatot tárgyalták.

Varga Mihály ugyanakkor leszögezte: a Tanács ma nem döntött egy kamatcsökkentési ciklus megkezdéséről, hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében határoznak majd továbbra is.

Nem köteleződünk el egy kamatpálya mellett

- hangsúlyozta Varga.

Az elnök kifejtette: az infláció tovább csökkent, a januári 2,1%-os érték a jegybanki cél alatt, a toleranciasáv alsó felében alakult, illetve a maginfláció is 3% alá csökkent.

A következő hónapokban is a cél alatt várható az áremelkedési ütem, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széléhez emelkedhet vissza. Az inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el

- mondta Varga. Hozzáteszi, hogy az árrésstopok meghosszabbításának hatásait egyelőre értékelik, majd a márciusi inflációs jelentésben publikálják ezzel kapcsolatos álláspontjukat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az év eleji átárazásokról szólva hozzátette, hogy évek óta nem láttunk ilyen alacsony átárazási hajlandóságot, akkor volt ilyenre példa, amikor az infláció a jegybanki cél alatt alakult.

Összességében az MNB által vizsgált élelmiszer-infláció januárban negatív volt, az élelmiszerárak 3%-kal csökkentek

- hangsúlyozta az elnök.

Az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, ennek megfelelően továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre. A Monetáris Tanács továbbra is körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalban hisz, fontosnak tartjuk a lépések hatását értékelni - mondta a kilátások kapcsán Varga Mihály.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA