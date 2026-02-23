2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a magasból Reykjavik városára a szemmel látható helyen
Világ

Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események

Pénzcentrum
2026. február 23. 13:14

Izland felgyorsíthatja az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról szóló népszavazást: a korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet. A lépés hátterében a megváltozott geopolitikai helyzet és az Egyesült Államok részéről érkező nyomás áll.

Az izlandi kormánykoalíció eredetileg 2027-ig ígért népszavazást a csatlakozási tárgyalások újraindításáról, amelyeket egy korábbi kormány 2013-ban függesztett fel. Az ütemtervet azonban jelentősen előrehozhatják: a Politico értesülései szerint az izlandi parlament várhatóan heteken belül bejelenti a szavazás időpontját. Ha az izlandiak igennel szavaznak, az ország akár az összes jelenlegi tagjelöltet megelőzve csatlakozhatna az EU-hoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az időzítés nem véletlen. Washington vámokat vetett ki Izlandra, Donald Trump pedig többször is fenyegetőzött Grönland annektálásával – a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében négyszer is megemlítette Izlandot. Billy Long, Trump izlandi nagykövetjelöltje pedig azzal viccelődött, hogy az ország az Egyesült Államok 52. tagállama lesz, ő pedig a kormányzója. Mindez komoly aggodalomra ad okot egy olyan kis ország számára, amely nem rendelkezik saját hadsereggel, és biztonsága tekintetében a NATO-ra, valamint egy 1951-es amerikai védelmi megállapodásra támaszkodik.

Az elmúlt hónapokban élénk diplomáciai forgalom alakult ki Reykjavík és Brüsszel között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke januárban fogadta Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnököt, Marta Kos bővítési biztos pedig Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel tárgyalt. Kos a Politicónak hangsúlyozta, hogy a bővítésről szóló párbeszéd egyre inkább a biztonságról, az összetartozásról és a cselekvőképesség megőrzéséről szól a versengő érdekszférák világában.

A csatlakozási tárgyalások gyorsan haladhatnának, mivel Izland az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagja és a schengeni övezet része, így jogrendszerébe már számos uniós jogszabályt átültetett. A tárgyalások 2013-as felfüggesztése előtt a 33 tárgyalási fejezetből 11-et sikerült lezárni; ezt a szintet a legelőrébb tartó tagjelölt, Montenegró csak az elmúlt hónapokban érte el. Egy uniós tisztviselő szerint elméletben akár egy év alatt le lehetne zárni az összes fejezetet, bár izlandi részről ezt túlságosan ambiciózusnak tartják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A legnagyobb akadály változatlanul a halászati jogok kérdése, amely Izland számára kulcsfontosságú gazdasági ágazat, és már a korábbi tárgyalások során is komoly vitákat okozott. A helyzetet ugyanakkor megkönnyítheti a Brexit. Az Egyesült Királyság – amellyel Izland az 1950-es évektől a "tőkehalháborúk" során többször is összetűzésbe került, majd a csatlakozási tárgyalások idején a "makrélaháború" miatt feszült viszonyba – már nem tagja az EU-nak. Ezáltal a halászati jogok kérdése kevésbé lehet akadályozó tényező.

A tényleges csatlakozáshoz a tárgyalások lezárása után egy újabb népszavazásra is szükség lenne. Mivel az egy főre jutó GDP tekintetében Izland a világ ötödik leggazdagabb országa, az uniós tagság gazdasági vonzereje kevésbé meghatározó, mint más tagjelöltek esetében. A fő motivációt sokkal inkább a biztonságpolitikai megfontolások jelentik.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #eu #világ #usa #donald trump #halászat #ursula von der leyen #geopolitika #nato #izland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:00
13:53
13:49
13:45
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
4 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
2 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
6 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
7 napja
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 13:49
Vége a találgatásnak: megtalálta a rendőrség Egressy Mátyás holttestét
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 13:02
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Agrárszektor  |  2026. február 23. 13:31
Vallott a magyar borász: lerántotta a leplet a híres borvidék titkáról
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel